1 518 10

Враг продвинулся вблизи Новониколаевки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новониколаевки (Покровский район)", - говорится в сообщении.

DeepState зафиксировали продвижение оккупантов в районе Новониколаевки

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Силы обороны отбросили противника в Днепропетровской области. Российские оккупанты продвигаются в Донецкой области.

Смотрите также: Силы обороны отбросили противника вблизи Вербового. Враг продвинулся в Ступочках и возле Закитного, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (65) Покровский район (1235) Новониколаевка (2) DeepState (448)
Топ комментарии
+1
У мене в під'їзді 3 офіцери, не воюють, кажуть, що можуть тільки командувати, так і кажуть - нема для мене посади за званням і восом - допобачення. І їх відпускають. А офіцерів після кафедр, військових закладів, зборів біля 2 млн. Також заброньовані повністю силовики, молоді відставники. з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, охоронці дуп, блатні з тилових частин... От і виходить, зобов'язані з'явитись навіть без повісток тільки обмежено придатні у військовий і непридатні у мирний час - люди, що не давали присяг, не мали ваєнніка і мають хвороби. а треновані підготовлені намотують кола по місту і чаклують над заряджанням телефонів, і хто до такого додумався?
показать весь комментарий
15.02.2026 19:50 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2026 19:50 Ответить
І де ж це наша країна змогла підготувати більш ніж 58 тисяч офіцерів на рік?
показать весь комментарий
15.02.2026 21:55 Ответить
На кафедрах. Всі випускники (80-90%) йдуть в вузи, в багатьох є кафедри.
показать весь комментарий
15.02.2026 22:37 Ответить
Попередній коментар видалили.
Але я дещо цікаве знайшов.
https://www.vstup-nasv.info/#about-us Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ) рекламує себе як така, що підготувала "10000+ Кадрових офіцерів для ЗСУ та інших військових формувань".
Це один з центральних військових вишів країни. На https://www.education.ua/universities/271/ www.education.ua є інформація, що загальна кількість студентів - 3000. Всіх курсів і спеціальностей (а військових спеціальностей у переліку всього дві з дев'яти доступних). А нам треба, щоб кожний заклад випускав 2 млн / 34 роки незалежності / 105 закладів = 560 офіцерів на рік.
показать весь комментарий
15.02.2026 23:52 Ответить
Я кажу не тільки про кадрових офіцерів. Купа вузів мають кафедри, де всі студенти чоловіки отримують офіцерське звання. Один тільки КПІ скільки випустив?
показать весь комментарий
15.02.2026 23:54 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ось тут перелік військових навчальних закладів України. Включно з військовими кафедрами.
105 позицій.
І кожна позиція має готувати по 560 офіцерів щороку, впродовж всіх років незалежності.
А насправді позицій менше.
Бойових офіцерів (таких, що за фахом мають командувати на фронті) не випускають:
Академія Державної пенітенціарної служби України
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
Інститут служби зовнішньої розвідки України
Національна академія Служби безпеки України
НАСВ має близько 3000 студентів, але підготувала лише 10 тисяч офіцерів, судячи з усього, за всі роки незалежності. Профільний заклад зі значною базою. Менше тисячі на рік.
А нам треба з кожної кафедри - по 560 на рік.
показать весь комментарий
16.02.2026 00:00 Ответить
Знову чукча не читач? Не тільки у військових закладах є кафедри. КПІ один скільки випускає? Тис. 5 кожен рік мінімум.
показать весь комментарий
16.02.2026 02:24 Ответить
Новомиколаївка всі поля зорані, хати побілені, всі магазини працюють як малі так і великі...капець просунуться підери все зруйнують..куди йти людям
показать весь комментарий
15.02.2026 21:42 Ответить
Кажуть діпстейт на якійсь біржі, ставки приймають на зміни на фронті
показать весь комментарий
16.02.2026 01:39 Ответить
 
 