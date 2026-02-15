Враг продвинулся вблизи Новониколаевки на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новониколаевки (Покровский район)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Силы обороны отбросили противника в Днепропетровской области. Российские оккупанты продвигаются в Донецкой области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але я дещо цікаве знайшов.
https://www.vstup-nasv.info/#about-us Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ) рекламує себе як така, що підготувала "10000+ Кадрових офіцерів для ЗСУ та інших військових формувань".
Це один з центральних військових вишів країни. На https://www.education.ua/universities/271/ www.education.ua є інформація, що загальна кількість студентів - 3000. Всіх курсів і спеціальностей (а військових спеціальностей у переліку всього дві з дев'яти доступних). А нам треба, щоб кожний заклад випускав 2 млн / 34 роки незалежності / 105 закладів = 560 офіцерів на рік.
105 позицій.
І кожна позиція має готувати по 560 офіцерів щороку, впродовж всіх років незалежності.
А насправді позицій менше.
Бойових офіцерів (таких, що за фахом мають командувати на фронті) не випускають:
Академія Державної пенітенціарної служби України
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
Інститут служби зовнішньої розвідки України
Національна академія Служби безпеки України
НАСВ має близько 3000 студентів, але підготувала лише 10 тисяч офіцерів, судячи з усього, за всі роки незалежності. Профільний заклад зі значною базою. Менше тисячі на рік.
А нам треба з кожної кафедри - по 560 на рік.