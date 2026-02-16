Бойові дії на Покровському напрямку
Мирноград "поглинається" російськими військами, оборона міста добігає кінця, - DeepState

Місто Мирноград, що на Донеччині, "поглинається" російськими військами. Оборона міста добігає кінця.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ситуація в північній частині Покровська

Зазначається, що у північній частині Покровська зафіксовано активність ворожих БпЛА, а військові помічають затягування піхоти РФ в місто.

"Одночасно з цим, ворог намагається проникати в Гришино з північно-західних околиць Покровська. На західних околицях села вже фіксується накопичення противника та відбуваються вогневі контакти бійців. Окрім спроб просочитися в Гришино зі сторони Покровська, кацапи здійснюють спроби зі сторони Котлиного, але там їх вдається блокувати і знищувати", - йдеться у дописі.

Оборона Мирнограда добігає кінця

У DeepState нагадали, що окупував населений пункт Рівне і дотискає сусіднє село Світле.

"Закріплення в цьому районі дає можливість противнику здійснювати накопичення для подальшого просування в глибину перешийку між Покровськом та Родинським, що збільшує ризик для залишків угруповання Сил Оборони на околицях Мирнограду. Сам Мирноград поглинається противником. Історія його оборони добігає кінця", - констатують аналітики.

Топ коментарі
+9
Термин, поглощается, нужно внести в учебник военных училищ .
16.02.2026 22:04 Відповісти
+8
Яка може бути оборона без логістики
16.02.2026 21:34 Відповісти
+6
Та це ІПСО. Все в порядку. Відбувається маневр з відходом на панівні висоти. Так кацап творожніков повєлєл.
16.02.2026 21:46 Відповісти
Важко таке сприймати. Втрачати ті місця, які піхота вже знає краще, ніж рідні міста. Але я би не повірив, якби мені хтось рік тому сказав, що на кінець зими 2026 у самому Мирнограді ще будуть бої.
