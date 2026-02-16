Мирноград "поглинається" російськими військами, оборона міста добігає кінця, - DeepState
Місто Мирноград, що на Донеччині, "поглинається" російськими військами. Оборона міста добігає кінця.
Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ситуація в північній частині Покровська
Зазначається, що у північній частині Покровська зафіксовано активність ворожих БпЛА, а військові помічають затягування піхоти РФ в місто.
"Одночасно з цим, ворог намагається проникати в Гришино з північно-західних околиць Покровська. На західних околицях села вже фіксується накопичення противника та відбуваються вогневі контакти бійців. Окрім спроб просочитися в Гришино зі сторони Покровська, кацапи здійснюють спроби зі сторони Котлиного, але там їх вдається блокувати і знищувати", - йдеться у дописі.
Оборона Мирнограда добігає кінця
У DeepState нагадали, що окупував населений пункт Рівне і дотискає сусіднє село Світле.
"Закріплення в цьому районі дає можливість противнику здійснювати накопичення для подальшого просування в глибину перешийку між Покровськом та Родинським, що збільшує ризик для залишків угруповання Сил Оборони на околицях Мирнограду. Сам Мирноград поглинається противником. Історія його оборони добігає кінця", - констатують аналітики.
