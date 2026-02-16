УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5042 відвідувача онлайн
Новини Штурм РФ на Покровському напрямку Ситуація на Покровському напрямку
3 620 11

Ворог намагається охопити "клешнями" Покровськ та Мирноград, - 7 корпус ДШВ

покровськ

Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограду так званими "клешнями".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог тисне

Так, росіяни посилили тиск з боку населених пунктів Котлине та Родинське. Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ спільно з іншими складовими Сил оборони протидіють цим намірам ворога, проводячи посилену аеророзвідку та додатково мінуючи ймовірні маршрути просування противника.

"Одночасно росіяни продовжують спроби руху малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку Гришиного. При просочуванні на околиці цього населеного пункту Сили оборони виявляють та знищують ворога", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог намагався прорватися вглиб Мирнограда на броньованій техніці. Ситуація в районі Новомиколаївки складна, - УВ "Схід"

Проникнення ДРГ

Днями на північ від Покровська зафіксоване проникнення ворожої диверсійно-розвідувальної групи в район фермерських господарств. У результаті контрдій українські військовослужбовці виявили та знищили противника.

Загалом за минулий тиждень Сили оборони ліквідували та поранили 255 росіян, знищили та пошкодили 19 одиниць авто- та мототехніки, 29 точок запуску БПЛА, 36 укриттів та складів, 575 ударних БПЛА.

Також дивіться: Воїни 79-ї бригади ДШВ відбили спроби наступу окупантів з півночі Мирнограду. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (4900) Донецька область (11215) ДШВ Десантно-штурмові війська (471) Покровськ (1340) Мирноград (275) Покровський район (1768) Запорізький район (575) Родинське (89) Гришине (73) Котлине (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Какая нетрадиционная тактика, новинка.
показати весь коментар
16.02.2026 14:48 Відповісти
+3
Чому хрипатий зеленомордий покидьок замовчує цю ситуацію? Про підготовку до війни ,як воно лайно старалося, бреше аж захлинається. Адепти лохомарафону вмліли
показати весь коментар
16.02.2026 15:09 Відповісти
+3
А для чого охоплювати Покровськ і Мірноград клешнями, якщо Покровськ і Мірноград давно вже захоплені?
показати весь коментар
16.02.2026 15:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая нетрадиционная тактика, новинка.
показати весь коментар
16.02.2026 14:48 Відповісти
А ми раптово атакували блєтгород.
У Бєлгороді заявили про "серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури": ймовірно, атаковано ТЕЦ та електропідстанцію. ВІДЕО+ФОТО
Нікогда такого нє било, і вот - опять.
показати весь коментар
16.02.2026 15:15 Відповісти
Давно бы хаймерсом в ипали и забыли про ту ТЭЦ, а не переводили уйму дронов.
показати весь коментар
16.02.2026 15:24 Відповісти
Давно б русня поставила ППО і збивала все, що летить з України.
показати весь коментар
16.02.2026 15:25 Відповісти
******** пыль глотать от хаймерсов.
показати весь коментар
16.02.2026 15:33 Відповісти
ППО свєрхдєржави не має права замахуватись, воно повинно збивати 100% цілей будь-якої складності та кількості.
показати весь коментар
16.02.2026 15:34 Відповісти
А пописдеть?
показати весь коментар
16.02.2026 15:45 Відповісти
Вашого першого коментаря це так само стосується.
показати весь коментар
16.02.2026 15:46 Відповісти
Чому хрипатий зеленомордий покидьок замовчує цю ситуацію? Про підготовку до війни ,як воно лайно старалося, бреше аж захлинається. Адепти лохомарафону вмліли
показати весь коментар
16.02.2026 15:09 Відповісти
Як загубили 12 морпіхів, встановлюючи прапор в Мирнограді. ІМХО, це був злочинний наказ. Але кого в нас судять, тільки бомжів і алкашів і хворих, вони завжди всім і у всьому винні.
показати весь коментар
16.02.2026 16:18 Відповісти
А для чого охоплювати Покровськ і Мірноград клешнями, якщо Покровськ і Мірноград давно вже захоплені?
показати весь коментар
16.02.2026 15:53 Відповісти
 
 