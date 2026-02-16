Ворог намагається охопити "клешнями" Покровськ та Мирноград, - 7 корпус ДШВ
Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограду так званими "клешнями".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
Ворог тисне
Так, росіяни посилили тиск з боку населених пунктів Котлине та Родинське. Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ спільно з іншими складовими Сил оборони протидіють цим намірам ворога, проводячи посилену аеророзвідку та додатково мінуючи ймовірні маршрути просування противника.
"Одночасно росіяни продовжують спроби руху малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку Гришиного. При просочуванні на околиці цього населеного пункту Сили оборони виявляють та знищують ворога", - йдеться у повідомленні.
Проникнення ДРГ
Днями на північ від Покровська зафіксоване проникнення ворожої диверсійно-розвідувальної групи в район фермерських господарств. У результаті контрдій українські військовослужбовці виявили та знищили противника.
Загалом за минулий тиждень Сили оборони ліквідували та поранили 255 росіян, знищили та пошкодили 19 одиниць авто- та мототехніки, 29 точок запуску БПЛА, 36 укриттів та складів, 575 ударних БПЛА.
