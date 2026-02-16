Ворог намагався прорватися вглиб Мирнограда на броньованій техніці. Ситуація в районі Новомиколаївки складна, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Обстановка на Покровському напрямку

Як зазначається, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та Сергіївка.

За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку ліквідовано 167 окупантів та 19 поранено; знищено та пошкоджено 13 одиниць автомобільної техніки; знищено або подавлено 43 БпЛА різних типів. Уражено 15 укриттів та склад боєприпасів окупантів. Крім того, знищено один танк.

Бої за Покровськ

Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Ворог використовує піхотні штурмові групи за підтримки безпілотних систем. Боєзіткнення тривають на окремих ділянках північної частини міста.

По ворожим підрозділам, які намагаються накопичуватись у південній частині міста, завдається систематичне вогневе ураження.

Бої за Мирноград

У Мирнограді наші воїни тримають визначені оборонні рубежі. Ворог посилює тиск на північну частину міста, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для охоплення та подальшого штурму Мирнограда.

Завдяки злагодженим діям аеророзвідки та ударних підрозділів ворог здебільшого виявляється та знешкоджується завчасно. Зокрема, спроби прориву на броньованій техніці вглиб міста, які мали місце, вчасно виявлялися, техніка ворога була знищена

"Для стримування ворога залучаються необхідні сили та засоби, по місцям зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження. Також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів в Мирнограді та його околицях. Ворог продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує людський ресурс росіян", - йдеться у повідомленні.

"Ситуація в районі населеного пункту Новомиколаївка залишається складною та динамічною", - додали в УВ "Схід".