Сили оборони відбили ворожий штурм у Гришиному: знищено бронетехніку та десяток окупантів, - 7 корпус ДШВ

У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ зростає активність окупантів на напрямку Гришиного, що на північний захід від Покровська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог пішов на штурм

Як зазначається, російські війська здійснили спробу механізованого штурму населеного пункту із застосуванням трьох одиниць бронетехніки.

Таким чином, ворог вирішив пришвидшити темпи наступу на Гришине через неможливість реалізувати задум за допомогою тактики інфільтрації.

Спроба прориву ворога у Гришине мала частковий успіх", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Сили оборони стримують противника у Покровську, ворог не може проводити прямі штурми Гришиного, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

155 окрема механізована бригади імені Анни Київської у взаємодії із суміжними підрозділами виявила окупантів і вступили в бій. Українські військові знищували росіян як на підступах до села, так і на його околицях.

Загалом українські захисники знищили дві одиниці ворожої бронетехніки та понад 10 російських військових.

На одній з "коробок" противник втік з поля бою. Тривають пошуки та ліквідація залишків ворожої піхоти, зокрема у самому Гришиному.

Дивіться: Січеславські десантники 25-ї бригади вдарили "Градами" по окупантах у Шахтарському мікрорайоні Покровська. ВIДЕО