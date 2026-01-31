Сили оборони відбили ворожий штурм у Гришиному: знищено бронетехніку та десяток окупантів, - 7 корпус ДШВ
У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ зростає активність окупантів на напрямку Гришиного, що на північний захід від Покровська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
Ворог пішов на штурм
Як зазначається, російські війська здійснили спробу механізованого штурму населеного пункту із застосуванням трьох одиниць бронетехніки.
Таким чином, ворог вирішив пришвидшити темпи наступу на Гришине через неможливість реалізувати задум за допомогою тактики інфільтрації.
Спроба прориву ворога у Гришине мала частковий успіх", - йдеться у повідомленні.
155 окрема механізована бригади імені Анни Київської у взаємодії із суміжними підрозділами виявила окупантів і вступили в бій. Українські військові знищували росіян як на підступах до села, так і на його околицях.
Загалом українські захисники знищили дві одиниці ворожої бронетехніки та понад 10 російських військових.
На одній з "коробок" противник втік з поля бою. Тривають пошуки та ліквідація залишків ворожої піхоти, зокрема у самому Гришиному.
