Силы обороны отбили вражеский штурм в Гришино: уничтожена бронетехника и десяток оккупантов, - 7 корпус ДШВ

СБУ уничтожает оккупантов

В зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ растет активность оккупантов в направлении Гришино, что к северо-западу от Покровска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

Враг пошел на штурм

Как отмечается, российские войска предприняли попытку механизированного штурма населенного пункта с применением трех единиц бронетехники.

Таким образом, враг решил ускорить темпы наступления на Гришино из-за невозможности реализовать замысел с помощью тактики инфильтрации.

Попытка прорыва врага в Гришино имела частичный успех", - говорится в сообщении.

155 отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской во взаимодействии с смежными подразделениями обнаружила оккупантов и вступила в бой. Украинские военные уничтожали россиян как на подступах к селу, так и на его окраинах.

В целом украинские защитники уничтожили две единицы вражеской бронетехники и более 10 российских военных.

На одной из "коробок" противник сбежал с поля боя. Продолжаются поиски и ликвидация остатков вражеской пехоты, в частности в самом Гришино.

Дуже гарне найшвидке реагування на появу кідарської нечісті.
31.01.2026 11:40 Ответить
 
 