Ворог намагається накопичувати важку техніку та живу силу для штурму Мирнограда, - УВ "Схід"

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Про це повідомляє угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.

Бойові дії

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 111 російських штурмів.

Зазначається, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Гришине, Муравка, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку українські воїни ліквідували 54 окупанта та поранили 27; знищили або подавили 42 безпілотних літальних апарата та пошкодили 7 укриттів особового складу противника.

Обстановка в Покровську

Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська.

"Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. По ворожих підрозділах, які намагаються накопичуватись у південній частині міста, завдається систематичне вогневе ураження", - розповіли в УВ "Схід".

Ситуація у Мирнограді

У Мирнограді наші воїни тримають визначені оборонні рубежі. Ворог посилює тиск на північну частину міста, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму Мирнограда.

Втрати окупантів

Для стримування ворога залучаються необхідні сили та засоби, по місцях зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження.

Загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 392 окупанти за минулу добу.

Також знищено 665 БпЛА різних типів та 21 одиницю іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 21 пункт управління російських БпЛА.

