Цензор.НЕТ
Новини
Ворог намагається накопичувати важку техніку та живу силу для штурму Мирнограда, - УВ "Схід"

Фото: Українська правда

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Про це повідомляє угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 111 російських штурмів.

Зазначається, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Гришине, Муравка, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку українські воїни ліквідували 54 окупанта та поранили 27; знищили або подавили 42 безпілотних літальних апарата та пошкодили 7 укриттів особового складу противника.

Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська.

"Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. По ворожих підрозділах, які намагаються накопичуватись у південній частині міста, завдається систематичне вогневе ураження", - розповіли в УВ "Схід".

У Мирнограді наші воїни тримають визначені оборонні рубежі. Ворог посилює тиск на північну частину міста, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму Мирнограда.

Для стримування ворога залучаються необхідні сили та засоби, по місцях зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження.

  • Загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 392 окупанти за минулу добу.
  • Також знищено 665 БпЛА різних типів та 21 одиницю іншого озброєння і техніки.
  • Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 21 пункт управління російських БпЛА.

Донецька область, бойові дії, Покровськ, Мирноград, Покровський район
А сирський знає?
08.02.2026 13:03 Відповісти
А пістойно виходить так,що біднота має вмирати.Подивися на втрати.Села пусті.То коли діти депутатів на війну?
08.02.2026 13:25 Відповісти
У сирка все стабілізовано, не нагнітайте! Завтра почуєте хороші новини, кілзона розширена до передмістя Запоріжжя.
08.02.2026 14:09 Відповісти
08.02.2026 13:03 Відповісти
Головне що ви знаєте, усе інше неважливо.
08.02.2026 13:09 Відповісти
завдяки ЗМІ і ви знаєте. Ваші дії?
08.02.2026 13:19 Відповісти
Оце і сумно. Бо творожнікову насрати.Це як з дєрьмаком. Якби не Ткач то хрен би ми знали що воно себе зараз прекрасно почуває під охороною УДО(?!?!?!). Фронтовтк всратий.
08.02.2026 13:55 Відповісти
Єрмак є носієм держтаємниці, тому його і охоронятимуть щонайменше рік, втім як і інших, хто був на найвищих посадах.
Щодо того Ткача, у мене гидливість до нього, лазить то по кущам, то по банях. ЩО він там сподівався знайти, хз.
08.02.2026 22:28 Відповісти
Татаров-ти?
09.02.2026 07:29 Відповісти
Ворог накопичує сили по всьому фронті, поки в нас йдуть санітарні втрати та СЗЧ а наше поповнення не покриває цих втрат. Вже на фронті чисельність ворожої піхоти переважає нашу піхоту в 7-10 разів і ми стримуємо росіян тільки дронами. Але як тільки починається погана погода - туман, сніг, мороз, дощ, сильний вітер і дрони не можуть ефективно вбивати терористів, так відразу ворог суне у наступ і займає наші позиції, вбиваючи наших оборонців, бо 1-2 солдати не можуть ефективно стримувати 10-15 нападників. Тому сьогодні поповнення бойових бригад це питання надзвичайної важливості! Потрібна мобілізація молоді та жінок - НЕГАЙНО. Інакше ми втратимо тих Героїв які сьогодні тримають на собі фронт!
08.02.2026 13:10 Відповісти
Так армія 800 тисячюА весь силовий блок ще на багато більший.Гриценко має врятувати Україну.
08.02.2026 13:19 Відповісти
Ага як у нас всі хотять, щоб Батьківщину захищав хтось інший - мєнти, діти депутатів, судді, члени товариства мисливців та рибалок, та хто завгодно, тільки не ми...
08.02.2026 13:22 Відповісти
А пістойно виходить так,що біднота має вмирати.Подивися на втрати.Села пусті.То коли діти депутатів на війну?
08.02.2026 13:25 Відповісти
Ясно, ясно...
08.02.2026 13:26 Відповісти
Ясно що?
08.02.2026 15:38 Відповісти
То ти в тилу?
08.02.2026 13:37 Відповісти
А ти в Америці?
08.02.2026 15:35 Відповісти
Так. Я в США
08.02.2026 16:04 Відповісти
Приїждаю повоюєш.
08.02.2026 17:09 Відповісти
Бабусь та дідусів теж мобілізуй.,
08.02.2026 14:00 Відповісти
Бабусі та дідусі вже на фронті, мобілізувались вже по другому разу і воюють четвертий рік повномасштабної війни.
08.02.2026 14:22 Відповісти
Вже Армія 900 тисяч а вовати немає кому?
08.02.2026 14:31 Відповісти
А скільки загиблих, поранених, пропавших безвісті, списаних по здоров'ю? Армія всі ці 4 роки веде страшні бої, в яких несе санітарні та безповоротні втрати, які потрібно поповнювати свіжими силами! В механізованому батальйоні піхотинців по штату всього 180 солдат та сержантів, а батальйон майже 700 людей. І саме ці 180 піхотинців гинуть, отримують поранення, травмуються та хворіють в першу чергу і їх потрібно міняти. Тому армія 900 тис. а воювати немає кому, бо саме та частина яка воює вже вибита війною!
08.02.2026 14:37 Відповісти
Кожного місяця мобілізують 30 000 чоловіків..шось я не бачу скільки списаних але бачу одних і тих в тилу
08.02.2026 14:39 Відповісти
По-перше вони всі йдуть в СЗЧ, а по-друге потрібно 500 тис. вже на зараз тільки щоб заповнити вакантні посади в існоючих бригадах, а якщо протяжність фронту буде збільшуватись, то відповідно мобілізованих потрібно буде в рази більше.
08.02.2026 14:47 Відповісти
30 тис сзчешників щомісяця?? Може ще скажеш чого вони втікають?
08.02.2026 14:51 Відповісти
Точну кількість не скажу, бо це закрита інформація, але скажу що укомплектованість бригад на фронті не росте. Той хто розуміє що це означає, зробить висновки.
08.02.2026 14:55 Відповісти
А може в сзч повально зачислюють 200?
08.02.2026 14:58 Відповісти
Вони ще не встигають доїхати до зони ведення боїв, щоб в них з'явилась можливість стати 200. Вони тікають ще з ТЦК та навчальних центрів.
08.02.2026 15:09 Відповісти
Ти не відповів чого вони тікають
08.02.2026 15:11 Відповісти
Тому що вони не воїни, вони бомжі, наркомани, алкоголики, хворі, важко хворі, випадкові люди яких зупинили на вулиці.
08.02.2026 15:15 Відповісти
Ну якщо всі йдуть і сзч,то збільшена кількість нічого не дасть,бо вонги також будуть йти в сзч.
08.02.2026 15:40 Відповісти
Дасть, потрібно змінити цілюву групу мобілізованих.
08.02.2026 15:45 Відповісти
Ні не дасть.Молоді так само випадкові прохожі.Молодих дуже мало.Пенсіонерів на багато більше.А гарячі голови хочуть їх покласти в землю.Ні,щоб наробити ракет,як Іран.Бо Україні вже і грошей надали.Натомість мотлох якийсь роблять.
08.02.2026 15:53 Відповісти
Молодь це якісно інші мобілізовані, здоровіші, сильніші, витриваліші, яких можна мотивувати військовою кар'єрою. А 60 річних бомжів наркоманів та алкоголиків вже неможливо мотивувати.
08.02.2026 16:31 Відповісти
Які там здорові?Ви бачили ту молодь?Вони не хочуть бути військовими.Хто хоче,йде навчатися.
08.02.2026 17:05 Відповісти
Зараз йде війна, тут не питають хочеш ти вмирати чи не хочеш, тут всі йдуть і вмирають!
08.02.2026 17:11 Відповісти
Військова кар'єра,це коли йдеш навчатися,а не коли спочатку йдеш на війну.
08.02.2026 17:08 Відповісти
Так ти вчишся, 51 день БЗВП, потім якщо Ти маєш вищу освіту, сержантські курси, потім фахова підготовка. Десь до трьох місяці навчання перед бойовими діями. А далі можна і на офіцерські курси, ще два місяці. ******* армія це постійне навчання.
08.02.2026 17:12 Відповісти
Втрати 55 тисяч загиблимиюСказав президент.
08.02.2026 15:39 Відповісти
Тожі скільки СЗЧ, безвісті та санітарні втрати з відмороженняи ?
В Херсоні і в окупованих Олешках люди замерзають просто в квартирах, невже в окопах ситуація якась краща, при the проваленій логістиці і закупівлях
08.02.2026 15:52 Відповісти
Ну в число втрат СЗЧ не входить. Навіщо Ви наводите цю цифру?
08.02.2026 16:29 Відповісти
Це сказав президент.Загиблих на війні більше.
08.02.2026 17:06 Відповісти
Ми зараз говоримо не про кількість саме загиблих, ми говоримо про те що те поповнення яке сьогодні поступає у війська не збільшує чисельність піхоти в окопах, бо вибуття людей з окопів більше ніж те поповнення яке може забезпечити мобілізація в тому вигляді в якому вона зараз проводиться!
08.02.2026 17:14 Відповісти
Цек нічого не дасть.Бо москалів більше в рази.Ніяка інша мобілізація не можлива.Вже і так в тцк ножі пхають.Батьки дітей не пустять,тих що залишились ще.
08.02.2026 19:25 Відповісти
Про молодь і жінок ти писав, не повторуйся, вже всі прочитали
08.02.2026 16:43 Відповісти
ще раз кажу - влада зелених веде Україну до поразки. С самого початку свого ************* всі дії Зелі були спрямовані на підрив обороноздатності країни
08.02.2026 13:22 Відповісти
Війну розпочали дляутилізацію населення..вже у відкрито говорять про завезення 10 млн,азіатів...і всі герої мовчать за це...а от дітей мобілізувати давай
08.02.2026 14:04 Відповісти
Від 18 до 25 це діти?? Ти ви що там уХУ'зїли чи що??!!! В них стільки енергії бухати, дуркувати, скакати в клубах , нюхати, гвалтувати один одного на камеру тощо... Які нахій діти ??!!!!!
Вони заборговано мають захищати своє майбутн'є !!!
08.02.2026 15:55 Відповісти
08.02.2026 14:09 Відповісти
 
 