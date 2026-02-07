ЗСУ контролюють північну частину Покровська і північну частину Мирнограда, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України у зоні відповідальності угруповання військ "Схід" від початку доби відбили 41 атаку російських військ. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку та в районі Покровсько‑Мирноградської агломерації, де ворог зазнає значних втрат.

Про це повідомило угруповання військ "Схід" Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Новопідгороднє, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 14 атак.

У районах населених пунктів Затишок та Нове Шахове ворог зосередив додаткові резерви, намагався просуватись малими піхотними групами з використанням складних погодних умов. Ворожі групи вчасно виявляються нашою розвідкою та знищуються. Підрозділи Сил оборони України тримають визначені рубежі.

Сили оборони України продовжують контролювати північну частину Покровська. Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику.

У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста. Противник посилює тиск на північну частину міста, у центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з ворогом.

Проводяться пошуково-ударні дії Сил оборони, щоб не допустити подальшого просування загарбників, знищується бойова техніка, яку росіяни намагаються використати для підтримки своїх штурмових груп.

Логістичне забезпечення залишається складним

Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Логістичне забезпечення залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси.

"Нищимо російських загарбників! Бойова робота триває! Слава Україні!", - наголосили в Угрупованні.

