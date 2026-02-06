Російські війська накопичують сили для штурму Мирнограда, - УВ "Схід"

Російські війська намагаються накопичити живу силу та важку техніку для подальшого штурму Мирнограда у Донецькій області, водночас зазнаючи значних втрат.

Про це повідомило угруповання військ "Схід" Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

За даними військових, підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" протягом минулої доби відбили 59 російських штурмів та продовжують стримувати інтенсивний натиск противника.

Українські військові ведуть активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Сили оборони контролюють північну частину Покровська, де тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація російських військових у міській забудові. По підрозділах противника, які намагаються закріпитися в південній частині міста, завдають систематичного вогневого ураження.

У Мирнограді українські захисники утримують визначені оборонні рубежі. Водночас російські війська посилюють тиск на північну частину міста, намагаючись накопичити важку техніку та особовий склад для подальшого штурму.

Для стримування противника залучаються необхідні сили й засоби, а по місцях зосередження та логістичних маршрутах росіян завдається вогневе ураження.

