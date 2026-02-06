Российские войска накапливают силы для штурма Мирнограда, - ГВ "Восток"

Российские войска пытаются накопить живую силу и тяжелую технику для дальнейшего штурма Мирнограда в Донецкой области, при этом неся значительные потери.

Об этом сообщила группировка войск "Восток" Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным военных, подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" за прошедшие сутки отразили 59 российских штурмов и продолжают сдерживать интенсивный натиск противника.

Украинские военные ведут активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Силы обороны контролируют северную часть Покровска, где продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация российских военных в городской застройке. По подразделениям противника, которые пытаются закрепиться в южной части города, наносят систематическое огневое поражение.

В Мирнограде украинские защитники удерживают определенные оборонительные рубежи. В то же время российские войска усиливают давление на северную часть города, пытаясь накопить тяжелую технику и личный состав для дальнейшего штурма.

Для сдерживания противника привлекаются необходимые силы и средства, а по местам сосредоточения и логистическим маршрутам россиян наносится огневое поражение.

