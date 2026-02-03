Бои за Покровск и Мирноград: враг заводит технику и усиливает контроль дронами, - DeepState
Российские войска активизировали наступательные действия в Покровске и Мирнограде, заводя технику, разворачивая средства радиоэлектронной разведки и устанавливая дронный контроль над ключевыми логистическими маршрутами.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Покровск
- Город продолжает поглощаться врагом, который, кроме пехоты, активно заводит свою технику, выставляет средства РЭР, распыляет по местности своих пилотов, которые дронами фактически контролируют логистику Покровско-Мирноградской агломерации. В частности, кацапские пилоты полностью заняли район 9-этажек, что позволяет контролировать логистику в радиусе 10 километров.
- Силы обороны из последних сил пытаются удержать северные окраины города, отрабатывая дронами по пехоте и предпринимая попытки зачисток, однако вести работу в Покровске становится все сложнее. Противник часто фиксируется в Гришином, закрепляется на окраинах в посадках, однако не может сделать этого в самом селе, здесь эффективно дают отпор украинские пилоты.
Мирноград
- Мирноград находится в более сложном положении из-за активного давления врага на город.
- Одновременно с этим украинские пилоты имеют ограниченные возможности работать по Мирнограду, ведь противник через Родинское осуществляет рейды в тыл, атакуя позиции наших пилотов. Сам город находится под постоянным огневым контролем врага, как и вся логистика, что затрудняет любое передвижение там, однако приказа от высшего военного руководства на отход из Мирнограда нет.
- Поэтому последняя точка опоры для хоть какого-то пути лежит через Родинское. Враг это прекрасно знает, понимает и активно оказывает давление на этот населенный пункт, чтобы оккупировать его. Однако огневой контроль местности по сути уже закрыл возможности для спокойного передвижения.
"Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются...", - констатируют аналитики.
Рєшитєльний послєдній штурм с шашкой босіком???? Чи повна нестача дронів у оборонців ??!!!
