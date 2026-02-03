Бої за Покровськ і Мирноград: ворог заводить техніку та посилює контроль дронами, - DeepState

армія рф

Російські війська активізували наступальні дії у Покровську та Мирнограді, заводячи техніку, розгортаючи засоби радіоелектронної розвідки та встановлюючи дроновий контроль над ключовими логістичними маршрутами.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Покровськ

  • Місто продовжує поглинатися ворогом, який окрім піхоти активно заводить свою техніку, виставляє засоби РЕР, розпорошує по місцевості своїх пілотів, які дронами фактично контролюють логістику Покровсько-Мирноградської агломерації. Зокрема, кацапські пілоти зайняли повністю район 9-поверхівок, що дозволяє контролювати логістику в радіусі 10 кілометрів.
  • Сили Оборони з останніх сил намагаються втримати північні околиці міста, відпрацьовуючи дронами по піхоті та здійснюють спроби зачисток, однак вести роботу в Покровську стає дедалі складніше. Противник часто фіксується в Гришиному, закріплюється на околицях в посадках, однак не може зробити цього в самому селі, тут ефективно дають відсіч українські пілоти.

Мирноград

  • Мирноград перебуває у більш складному становищі через активний тиск ворога на місто.
  • Одночасно з цим українські пілоти мають обмежені можливості працювати по Мирнограду, адже противник через Родинське здійснює рейди в тил, атакуючи позиції наших пілотів. Саме місто перебуває під постійним вогневим контролем ворога, як і вся логістика, що ускладнює будь-яке пересування там, однак наказу від вищого військового керівництва на відхід з Мирнограда немає.
  • Тож остання точка опори для хоч якогось шляху лежить через Родинське. Ворог це чудово знає, розуміє і активно здійснює тиск на цей населений пункт, щоб окупувати його. Однак вогневий контроль місцевості по суті вже закрив можливості на спокійне пересування.

"Останні бої за Покровськ та Мирноград тривають...", - констатують аналітики. 

Заводить віджату у нас американську техніку?
03.02.2026 21:49 Відповісти
Якщо техніка заходить в міські бої... Це бльть ознака чого ???
Рєшитєльний послєдній штурм с шашкой босіком???? Чи повна нестача дронів у оборонців ??!!!
04.02.2026 01:34 Відповісти
Зате у нас відосики з дохлими кацапчиками від розпіарених підрозділів.
https://texty.org.ua/articles/116716/problema-hlybyny-chomu-********-prohraye-dronovu-vijnu-stratehichno/
04.02.2026 07:49 Відповісти
 
 