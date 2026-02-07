ВСУ контролируют северную часть Покровска и северную часть Мирнограда, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности группировки войск "Схід" с начала суток отразили 41 атаку российских войск. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении и в районе Покровско-Мирноградской агломерации, где враг несет значительные потери.

Об этом сообщила группировка войск "Схід" Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

Покровское направление

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 19 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 14 атак.

В районах населенных пунктов Затишок и Новое Шаховое враг сосредоточил дополнительные резервы, пытался продвигаться небольшими пехотными группами, используя сложные погодные условия. Вражеские группы своевременно обнаруживаются нашей разведкой и уничтожаются. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи.

Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. Все перемещения врага своевременно обнаруживаются, наносится огневое поражение по противнику.

В Мирнограде украинские подразделения контролируют северную часть города. Противник усиливает давление на северную часть города, в центре Мирнограда продолжаются стрелковые бои с врагом.

Проводятся поисково-ударные действия Сил обороны, чтобы не допустить дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожается боевая техника, которую россияне пытаются использовать для поддержки своих штурмовых групп.

Логистическое обеспечение остается сложным

Украинские подразделения обеспечиваются необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. Логистическое обеспечение остается сложным. Для снабжения используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы.

"Уничтожаем российских захватчиков! Боевая работа продолжается! Слава Украине!" - подчеркнули в Группировке.

