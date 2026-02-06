Рашисты захватили высоты в Мирнограде и Покровске. Логистика туда чрезвычайно сложная, - ДШВ

Российские захватчики захватили основные высоты в Покровске и Мирнограде, что затрудняет логистику для Сил обороны.

Об этом заявил начальник отдела коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Владимир Полевой в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что 7 корпус заявлял, что россияне заводят свои группы, подразделения и пилотов и захватили основные высоты как Мирнограда, так и Покровска.

"Это чрезвычайно затрудняет оборону, которая была выстроена на севере этих городов. Это позволяет противнику, в частности, завести в город непосредственно в свои командные пункты, поскольку город имеет бетонные здания, в которых в подвалах, цокольных этажах удобно обустроить действительно командные пункты", - пояснил он.

РФ не контролирует полностью города

Но, заметил Полевой, это вовсе не означает, что города на 100% контролируются врагом.

"На севере этих городов остаются наши позиции, позиции для наблюдения, огневые позиции. Логистика туда чрезвычайно сложна, потому что противник, захватив эти высоты, имеет возможность там установить свои радиоэлектронные "глаза", устройства, ретрансляторы, физически там установить камеры видеонаблюдения и тому подобное. Таким образом контролировать наши логистические пути к нашим позициям", - рассказал он.

Представитель 7 корпуса ДШВ отметил, что в настоящее время логистика осуществляется даже наземными роботизированными комплексами (НРК), но возможна только в крайне плохую погоду. Логистика в основном осуществляется воздушным способом – тяжелыми бомбардировщиками.

Также, рассказал Полевой, ротация украинских подразделений тоже планируется на период плохой погоды.

