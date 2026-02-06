Боевые действия на Покровском направлении
Рашисты захватили высоты в Мирнограде и Покровске. Логистика туда чрезвычайно сложная, - ДШВ

Что происходит в Мирнограде и Покровске: в ДШВ рассказали
Российские захватчики захватили основные высоты в Покровске и Мирнограде, что затрудняет логистику для Сил обороны.

Об этом заявил начальник отдела коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Владимир Полевой в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Он отметил, что 7 корпус заявлял, что россияне заводят свои группы, подразделения и пилотов и захватили основные высоты как Мирнограда, так и Покровска.

"Это чрезвычайно затрудняет оборону, которая была выстроена на севере этих городов. Это позволяет противнику, в частности, завести в город непосредственно в свои командные пункты, поскольку город имеет бетонные здания, в которых в подвалах, цокольных этажах удобно обустроить действительно командные пункты", - пояснил он.

Смотрите также: Сичеславские десантники 25-й бригады одним FPV-дроном уничтожили САУ противника в центре Мирнограда. ВИДЕО

РФ не контролирует полностью города

Но, заметил Полевой, это вовсе не означает, что города на 100% контролируются врагом.

"На севере этих городов остаются наши позиции, позиции для наблюдения, огневые позиции. Логистика туда чрезвычайно сложна, потому что противник, захватив эти высоты, имеет возможность там установить свои радиоэлектронные "глаза", устройства, ретрансляторы, физически там установить камеры видеонаблюдения и тому подобное. Таким образом контролировать наши логистические пути к нашим позициям", - рассказал он.

Представитель 7 корпуса ДШВ отметил, что в настоящее время логистика осуществляется даже наземными роботизированными комплексами (НРК), но возможна только в крайне плохую погоду. Логистика в основном осуществляется воздушным способом – тяжелыми бомбардировщиками.

Также, рассказал Полевой, ротация украинских подразделений тоже планируется на период плохой погоды.

Читайте также: В январе враг сбросил на Покровском направлении на 65% больше КАБов, чем в декабре, - 7 корпус ДШВ

фламінгів би туди...але вони разом з земиндичами в ізраелі
06.02.2026 11:09 Ответить
То влупіть по тим висотам нашими КАБами.
А, ну да, ми ж за чотири роки так і не сподобилися щось зробити у цьому напрямку. Всі діри можна заткнути "щоденними поставками".
06.02.2026 11:07 Ответить
"Але, зауважив Полевий, це зовсім не означає, що міста на 100% контролюються ворогом. "

***...а як це називається?
06.02.2026 11:04 Ответить
е дозволяє противнику, зокрема, завести в місто безпосередньо у свої командні пункти, оскільки місто має бетонні будівлі, в яких у підвалах, цокольних поверхах зручно облаштувати справді командні пункти
Ця фраза викличе екстаз у деяких місцевих.
Таємниця успіху русні в тому, що вони не бояться переміститись під наш вогонь, а у нас недостатньо засобів, щоб відпрацювати по кожній точці зосередження.
06.02.2026 10:57 Ответить
У нас не достатньо піхрти, щоб зайняти всі бетонні приміщення, придатні до тривалої оборони.
06.02.2026 11:05 Ответить
Під кабами дуже добре сидіти піхоті в підвалах.
06.02.2026 11:08 Ответить
Схоже, ви читаєте лише заголовки і коментарі. От наш військовий звідти заявляє:
"Це надзвичайно ускладнює оборону, яка була вибудувана на півночі цих міст. Це дозволяє противнику, зокрема, завести в місто безпосередньо у свої командні пункти, оскільки місто має бетонні будівлі, в яких у підвалах, цокольних поверхах зручно облаштувати справді командні пункти", - пояснив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3599193
06.02.2026 11:14 Ответить
всю піхоту переважно бездарно про#$ли у сумнівних контрнаступах, оборони "до останнього", висадці на непідготовлені позиції і таке інше

більше її не стане

мало того - дедалі буде менше мотивованих

поки ******* з штабів це не зрозуміють і не почнуть цінувати, що мають, ситуація буде лише погіршуватись
06.02.2026 12:22 Ответить
Легко. Понти нашє всьо.
Ходили ж колонами танків під червоними прапорами просто на дрони.
06.02.2026 12:29 Ответить
керують зе-покидьок і расейський хенерал, здача донбасу як хоче пуйло ? ще рік назад мерзота в покровську цвітуйочки садила і розкрала всі гроші на укріпленнях
06.02.2026 15:21 Ответить
Бачишь той муращник в полі, знай він ще наш.
06.02.2026 11:05 Ответить
це називається *******
06.02.2026 11:34 Ответить
"Це надзвичайно ускладнює оборону, яка була вибудувана на півночі цих міст. Це дозволяє противнику, зокрема, завести в місто безпосередньо у свої командні пункти, оскільки місто має бетонні будівлі, в яких у підвалах, цокольних поверхах зручно облаштувати справді командні пункти", - пояснив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3599193, навіщо це нам, він вихваляє які кідари вправні? Що зроблено щоб викинути цю падаль з Покровська та Мирнограду? Може весь управлінський штат МОУ та Ген., щтабу вже пора відправити туди на посилення оборони та наступу?
06.02.2026 11:04 Ответить
В кацапів бої за міста - є велика різниця - сидіти в підвалі чим в відкритому окопі
06.02.2026 11:05 Ответить
Хіба шо ти своїм кабом
06.02.2026 11:17 Ответить
Творожніков працює.
06.02.2026 11:07 Ответить
Втрата Мирнограду і Покровська тепер справа часу.
06.02.2026 11:14 Ответить
Обидва міста вже перебувають під п'ятою російської армії! А пояснення нашого військового на їхній мові можна охарактеризувати одним словом - ЗСУ на захоплення рашистами цих двох міст - "огризаються" у відповідь!
06.02.2026 11:58 Ответить
Які рашисти? Не ті, що нещодавно тут показували штурмовика на милицях?
06.02.2026 11:36 Ответить
Ті, що йшли за ними.
06.02.2026 12:33 Ответить
давайте запишемо потужну пісню "фортеця Покровськ"

або бруківку перестелимо там

стандартні методи зелених.... має працювати!
06.02.2026 12:17 Ответить
У ЗСУ які боронять міста також суцільні зелені?
06.02.2026 12:39 Ответить
чмоня вже не той..
06.02.2026 12:55 Ответить
Вопрос лишь в том, почему русня смогла захватить эти высоты, эти подвалы бетонные если они так хороши для обороны. Что мешало украинцам их оборонять точно так же или скажем так - чего не хватало?
06.02.2026 14:23 Ответить
Днипро следующий. Развалят как Бахмут или другие прифронтовые города. А миндичи с Днепра построят новые виллы в исраиле. Слава избранным.
06.02.2026 14:24 Ответить
''ЗЛО приносять НЕ ВЕЛИКІ люди, а ПОКИДЬКИ, що уявили себе великими.'' (Джон Фаулз)
06.02.2026 14:45 Ответить
КАБи арта взагалі ніде не згадується.. Де море вогню?? Вибачте..
06.02.2026 14:51 Ответить
Ну, так значить, усьо - дамбас захоплено, перемовини пройшли дуже конструктивно. Уря!, скоро вибори, і знову оберемо якогось #ида, корогодського, наприклад. А чого? Ми ж дурні, а вони розумні, ми ж керувати не вміємо, а вони вміють, ну, і т.д., і т.п.
06.02.2026 16:04 Ответить
Це ж все там достатньо компактно щодо району бойових дій, і в досяжності абсолютної більшості засобів вогневого ураження. Якщо щось там захопили, то перетворіть територію у вогняне пекло, де навіть таргани не цвліють.
06.02.2026 17:36 Ответить
Бо ситуація з мобілізацією перетворюється на батіг для народу, корупцію, вимагання, катування, тиранію і безсенсову лякалку. Аліна Михайлова каже, хапають шизофреників і визнають придатними, а хто відповість за Сахарука, Сопіна, Танчика? Не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати?
06.02.2026 18:29 Ответить
Он в Одесі як людину по-звірячому ногами лупцювали, відео вчора було, це так ТЦКшники людей заохочують? А показували ще, в Черкасах мітинг, побратими не вірять що той військовий міг застрелити 4-х ментів, каже, ні в якому вбивстві ніякого депутата його не підозрювали, вигадали, що наркоту збуває, а ті травки і наркотою не були. А що потім було, не зрозуміло, з тими ментами, що, напевно, УБД покупили чи на день поїхали, всі давно знають цю практику. Бо 90%, а в містах всі 100 ментів заброньовані, у Лють не можуть навіть 6000 набрати із 141 тис. ментів, це ганьба, навіть у 2 світову половина НКВДистів була відправлена на фронт.
06.02.2026 18:32 Ответить
Влада скасовує бодікамери і дозволяє свавілля ТЦК проти людей?
https://www.youtube.com/watch?v=mMJhMxcMvN0
Вони починають просто забивати людей ногам, як на вчорашньому відео з Одеси!
Для допомоги замерзаючим людям збільшили кількість поліції, яка тепер на кожному кроці і хапає замерзаючих людей.
https://www.youtube.com/watch?v=iz-En8emi70
06.02.2026 18:58 Ответить
Пока Украина не пойдет в наступление рано или поздно всё кацапы заберут . Только защищаться всю жизнь не возможно .
06.02.2026 20:14 Ответить
возращайся из сша и сходи умри разочек в потужном наступлении
06.02.2026 21:37 Ответить
 
 