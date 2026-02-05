В январе враг сбросил на Покровском направлении на 65% больше КАБов, чем в декабре, - 7-й корпус ДШВ

В январе враг существенно увеличил количество ударов тактической авиации в направлении Покровска и Мирнограда. Всего в прошлом месяце противник сбросил на агломерацию 1340 авиабомб.

Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Враг стирает наши города и села

"Это на 65% больше по сравнению с декабрем. Противник буквально стирает наши города и села с лица земли", – говорится в сообщении.

Интенсивность ударов

В 7-м корпусе ДШВ рассказали, что интенсивность ударов – разная. Иногда – 5 раз в сутки, а иногда – более 20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 5 700 КАБов за месяц: январь стал самым масштабным по авиаударам РФ с начала вторжения, - Минобороны

"Для врага не проблема потратить "полный пакет" авиабомб в одну точку. Недавно зафиксировали случай, когда противник решил уничтожить один наш миномет, который мешал продвигаться вражеской пехоте. И сбросил только на одну позицию – 6 КАБов", – подчеркнули в корпусе.

Самолеты РФ - часто вне зоны поражения ПВО

Также военные объяснили, что вражеская авиация сбрасывает КАБы с расстояния в десятки километров. Поэтому самолеты противника часто остаются вне зоны поражения ПВО тактического или оперативного уровня.

Читайте также: Бои за Покровск и Мирноград: враг заводит технику и усиливает контроль дронами, - DeepState