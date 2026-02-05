У січні ворог скинув на Покровському напрямку на 65% більше КАБів, ніж у грудні, - 7 корпус ДШВ

У січні ворог суттєво наростив кількість ударів тактичної авіації на напрямку Покровська та Мирнограду. Загалом минулого місяця противник скинув на агломерацію 1340 авіабомб.

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ, передає Цензор.НЕТ.

"Це – на 65% більше порівняно з груднем. Противник буквально стирає наші міста та села з лиця землі.", – йдеться в повідомленні.

У 7 корпусі ДШВ розповіли, що інтенсивність ударів – різна. Інколи – 5 разів на добу, а деколи – більше 20.

"Для ворога не проблема витратити "повний пакет" авіабомб в одну точку. Нещодавно зафіксували випадок, коли противник вирішив знищити один наш міномет, який заважав просуватися ворожій піхоті. І скинув лише на одну позицію – 6 КАБів", – наголосили у корпусі.

Також військові пояснили, що ворожа авіація скидає КАБи з відстані у десятки кілометрів. Тому літаки противника часто залишаються поза зоною ураження ППО тактичного чи оперативного рівня.

