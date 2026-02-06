Рашисти захопили висоти у Мирнограді та Покровську. Логістика туди надзвичайно складна, - ДШВ

Що відбувається у Мирнограді та Покровську: у ДШВ розповіли
Російські загарбники захопили основні висоти у Покровську та Мирнограді, що ускладнює логістику для Сил оборони.

Про це заявив начальник відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Полевий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він зазначив, що 7 корпус заявляв, що росіяни заводять свої групи, підрозділи та пілотів та захопив основні висоти як Мирнограда, так і Покровська.

"Це надзвичайно ускладнює оборону, яка була вибудувана на півночі цих міст. Це дозволяє противнику, зокрема, завести в місто безпосередньо у свої командні пункти, оскільки місто має бетонні будівлі, в яких у підвалах, цокольних поверхах зручно облаштувати справді командні пункти", - пояснив він.

РФ не контролює повністю міста

Але, зауважив Полевий, це зовсім не означає, що міста на 100% контролюються ворогом.

"На півночі цих міст залишаються наші позиції, позиції для спостереження, вогневі позиції. Логістика туди надзвичайно складна, тому що противник, захопивши ці висоти, має можливість там встановити свої радіоелектронні "очі", пристрої, ретранслятори, фізично там встановити камери відеоспостереження тощо. Таким чином контролювати наші логістичні шляхи до наших позицій", - розповів він.

Представник 7 корпусу ДШВ зазначив, що наразі логістика здійснюється навіть наземними роботизованими комплексами (НРК), але можлива лише у вкрай погану погоду. Логістика здебільшого здійснюється повітряним способом – важкими бомберами.

Також, розповів Полевий, ротація українських підрозділів теж планується на період поганої погоди.

фламінгів би туди...але вони разом з земиндичами в ізраелі
06.02.2026 11:09 Відповісти
То влупіть по тим висотам нашими КАБами.
А, ну да, ми ж за чотири роки так і не сподобилися щось зробити у цьому напрямку. Всі діри можна заткнути "щоденними поставками".
06.02.2026 11:07 Відповісти
"Але, зауважив Полевий, це зовсім не означає, що міста на 100% контролюються ворогом. "

***...а як це називається?
06.02.2026 11:04 Відповісти
е дозволяє противнику, зокрема, завести в місто безпосередньо у свої командні пункти, оскільки місто має бетонні будівлі, в яких у підвалах, цокольних поверхах зручно облаштувати справді командні пункти
Ця фраза викличе екстаз у деяких місцевих.
Таємниця успіху русні в тому, що вони не бояться переміститись під наш вогонь, а у нас недостатньо засобів, щоб відпрацювати по кожній точці зосередження.
06.02.2026 10:57 Відповісти
У нас не достатньо піхрти, щоб зайняти всі бетонні приміщення, придатні до тривалої оборони.
06.02.2026 11:05 Відповісти
Під кабами дуже добре сидіти піхоті в підвалах.
06.02.2026 11:08 Відповісти
Схоже, ви читаєте лише заголовки і коментарі. От наш військовий звідти заявляє:
"Це надзвичайно ускладнює оборону, яка була вибудувана на півночі цих міст. Це дозволяє противнику, зокрема, завести в місто безпосередньо у свої командні пункти, оскільки місто має бетонні будівлі, в яких у підвалах, цокольних поверхах зручно облаштувати справді командні пункти", - пояснив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3599193
06.02.2026 11:14 Відповісти
всю піхоту переважно бездарно про#$ли у сумнівних контрнаступах, оборони "до останнього", висадці на непідготовлені позиції і таке інше

більше її не стане

мало того - дедалі буде менше мотивованих

поки ******* з штабів це не зрозуміють і не почнуть цінувати, що мають, ситуація буде лише погіршуватись
06.02.2026 12:22 Відповісти
Легко. Понти нашє всьо.
Ходили ж колонами танків під червоними прапорами просто на дрони.
06.02.2026 12:29 Відповісти
керують зе-покидьок і расейський хенерал, здача донбасу як хоче пуйло ? ще рік назад мерзота в покровську цвітуйочки садила і розкрала всі гроші на укріпленнях
06.02.2026 15:21 Відповісти
06.02.2026 11:04 Відповісти
Бачишь той муращник в полі, знай він ще наш.
06.02.2026 11:05 Відповісти
це називається *******
06.02.2026 11:34 Відповісти
"Це надзвичайно ускладнює оборону, яка була вибудувана на півночі цих міст. Це дозволяє противнику, зокрема, завести в місто безпосередньо у свої командні пункти, оскільки місто має бетонні будівлі, в яких у підвалах, цокольних поверхах зручно облаштувати справді командні пункти", - пояснив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3599193, навіщо це нам, він вихваляє які кідари вправні? Що зроблено щоб викинути цю падаль з Покровська та Мирнограду? Може весь управлінський штат МОУ та Ген., щтабу вже пора відправити туди на посилення оборони та наступу?
06.02.2026 11:04 Відповісти
В кацапів бої за міста - є велика різниця - сидіти в підвалі чим в відкритому окопі
06.02.2026 11:05 Відповісти
06.02.2026 11:07 Відповісти
06.02.2026 11:09 Відповісти
Хіба шо ти своїм кабом
06.02.2026 11:17 Відповісти
Творожніков працює.
06.02.2026 11:07 Відповісти
Втрата Мирнограду і Покровська тепер справа часу.
06.02.2026 11:14 Відповісти
Обидва міста вже перебувають під п'ятою російської армії! А пояснення нашого військового на їхній мові можна охарактеризувати одним словом - ЗСУ на захоплення рашистами цих двох міст - "огризаються" у відповідь!
06.02.2026 11:58 Відповісти
Які рашисти? Не ті, що нещодавно тут показували штурмовика на милицях?
06.02.2026 11:36 Відповісти
Ті, що йшли за ними.
06.02.2026 12:33 Відповісти
давайте запишемо потужну пісню "фортеця Покровськ"

або бруківку перестелимо там

стандартні методи зелених.... має працювати!
06.02.2026 12:17 Відповісти
У ЗСУ які боронять міста також суцільні зелені?
06.02.2026 12:39 Відповісти
чмоня вже не той..
06.02.2026 12:55 Відповісти
Вопрос лишь в том, почему русня смогла захватить эти высоты, эти подвалы бетонные если они так хороши для обороны. Что мешало украинцам их оборонять точно так же или скажем так - чего не хватало?
06.02.2026 14:23 Відповісти
Днипро следующий. Развалят как Бахмут или другие прифронтовые города. А миндичи с Днепра построят новые виллы в исраиле. Слава избранным.
06.02.2026 14:24 Відповісти
''ЗЛО приносять НЕ ВЕЛИКІ люди, а ПОКИДЬКИ, що уявили себе великими.'' (Джон Фаулз)
06.02.2026 14:45 Відповісти
КАБи арта взагалі ніде не згадується.. Де море вогню?? Вибачте..
06.02.2026 14:51 Відповісти
Ну, так значить, усьо - дамбас захоплено, перемовини пройшли дуже конструктивно. Уря!, скоро вибори, і знову оберемо якогось #ида, корогодського, наприклад. А чого? Ми ж дурні, а вони розумні, ми ж керувати не вміємо, а вони вміють, ну, і т.д., і т.п.
06.02.2026 16:04 Відповісти
Це ж все там достатньо компактно щодо району бойових дій, і в досяжності абсолютної більшості засобів вогневого ураження. Якщо щось там захопили, то перетворіть територію у вогняне пекло, де навіть таргани не цвліють.
06.02.2026 17:36 Відповісти
Бо ситуація з мобілізацією перетворюється на батіг для народу, корупцію, вимагання, катування, тиранію і безсенсову лякалку. Аліна Михайлова каже, хапають шизофреників і визнають придатними, а хто відповість за Сахарука, Сопіна, Танчика? Не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати?
06.02.2026 18:29 Відповісти
Он в Одесі як людину по-звірячому ногами лупцювали, відео вчора було, це так ТЦКшники людей заохочують? А показували ще, в Черкасах мітинг, побратими не вірять що той військовий міг застрелити 4-х ментів, каже, ні в якому вбивстві ніякого депутата його не підозрювали, вигадали, що наркоту збуває, а ті травки і наркотою не були. А що потім було, не зрозуміло, з тими ментами, що, напевно, УБД покупили чи на день поїхали, всі давно знають цю практику. Бо 90%, а в містах всі 100 ментів заброньовані, у Лють не можуть навіть 6000 набрати із 141 тис. ментів, це ганьба, навіть у 2 світову половина НКВДистів була відправлена на фронт.
06.02.2026 18:32 Відповісти
Влада скасовує бодікамери і дозволяє свавілля ТЦК проти людей?
https://www.youtube.com/watch?v=mMJhMxcMvN0
Вони починають просто забивати людей ногам, як на вчорашньому відео з Одеси!
Для допомоги замерзаючим людям збільшили кількість поліції, яка тепер на кожному кроці і хапає замерзаючих людей.
https://www.youtube.com/watch?v=iz-En8emi70
06.02.2026 18:58 Відповісти
Пока Украина не пойдет в наступление рано или поздно всё кацапы заберут . Только защищаться всю жизнь не возможно .
06.02.2026 20:14 Відповісти
возращайся из сша и сходи умри разочек в потужном наступлении
06.02.2026 21:37 Відповісти
 
 