Рашисти захопили висоти у Мирнограді та Покровську. Логістика туди надзвичайно складна, - ДШВ
Російські загарбники захопили основні висоти у Покровську та Мирнограді, що ускладнює логістику для Сил оборони.
Про це заявив начальник відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Полевий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Він зазначив, що 7 корпус заявляв, що росіяни заводять свої групи, підрозділи та пілотів та захопив основні висоти як Мирнограда, так і Покровська.
"Це надзвичайно ускладнює оборону, яка була вибудувана на півночі цих міст. Це дозволяє противнику, зокрема, завести в місто безпосередньо у свої командні пункти, оскільки місто має бетонні будівлі, в яких у підвалах, цокольних поверхах зручно облаштувати справді командні пункти", - пояснив він.
РФ не контролює повністю міста
Але, зауважив Полевий, це зовсім не означає, що міста на 100% контролюються ворогом.
"На півночі цих міст залишаються наші позиції, позиції для спостереження, вогневі позиції. Логістика туди надзвичайно складна, тому що противник, захопивши ці висоти, має можливість там встановити свої радіоелектронні "очі", пристрої, ретранслятори, фізично там встановити камери відеоспостереження тощо. Таким чином контролювати наші логістичні шляхи до наших позицій", - розповів він.
Представник 7 корпусу ДШВ зазначив, що наразі логістика здійснюється навіть наземними роботизованими комплексами (НРК), але можлива лише у вкрай погану погоду. Логістика здебільшого здійснюється повітряним способом – важкими бомберами.
Також, розповів Полевий, ротація українських підрозділів теж планується на період поганої погоди.
Ця фраза викличе екстаз у деяких місцевих.
Таємниця успіху русні в тому, що вони не бояться переміститись під наш вогонь, а у нас недостатньо засобів, щоб відпрацювати по кожній точці зосередження.
