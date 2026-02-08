Враг пытается накопить тяжелую технику и живую силу для штурма Мирнограда, - ГВ "Схід"
Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.
Об этом сообщает группировка войск "Схід", передает Цензор.НЕТ.
Боевые действия
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 111 российских штурмов.
Отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Котлино, Покровск, Гришино, Муравка, Удачное, Молодецкое, Филии и в сторону населенных пунктов Сергиевка, Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка.
По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении украинские воины ликвидировали 54 оккупанта и ранили 27; уничтожили или подавили 42 беспилотных летательных аппарата и повредили 7 укрытий личного состава противника.
Обстановка в Покровске
Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска.
"Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. По вражеским подразделениям, которые пытаются скопиться в южной части города, наносится систематическое огневое поражение", - рассказали в ГВ "Схід".
Ситуация в Мирнограде
В Мирнограде наши воины удерживают определенные оборонительные рубежи. Враг усиливает давление на северную часть города, пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма Мирнограда.
Потери оккупантов
Для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение.
- В целом в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 392 оккупанта за прошедшие сутки.
- Также уничтожено 665 БПЛА различных типов и 21 единица другого вооружения и техники.
- Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражен 21 пункт управления российских БПЛА.
В Херсоні і в окупованих Олешках люди замерзають просто в квартирах, невже в окопах ситуація якась краща, при the проваленій логістиці і закупівлях
