Враг пытается накопить тяжелую технику и живую силу для штурма Мирнограда, - ГВ "Схід"

Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

Об этом сообщает группировка войск "Схід", передает Цензор.НЕТ.

Боевые действия

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 111 российских штурмов.

Отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Котлино, Покровск, Гришино, Муравка, Удачное, Молодецкое, Филии и в сторону населенных пунктов Сергиевка, Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении украинские воины ликвидировали 54 оккупанта и ранили 27; уничтожили или подавили 42 беспилотных летательных аппарата и повредили 7 укрытий личного состава противника.

Обстановка в Покровске

Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска.

"Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. По вражеским подразделениям, которые пытаются скопиться в южной части города, наносится систематическое огневое поражение", - рассказали в ГВ "Схід".

Ситуация в Мирнограде

В Мирнограде наши воины удерживают определенные оборонительные рубежи. Враг усиливает давление на северную часть города, пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма Мирнограда.

Потери оккупантов

Для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение.

В целом в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 392 оккупанта за прошедшие сутки.

Также уничтожено 665 БПЛА различных типов и 21 единица другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражен 21 пункт управления российских БПЛА.

