Враг пытается накопить тяжелую технику и живую силу для штурма Мирнограда, - ГВ "Схід"

Ситуация в Покровске и Мирнограде
Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

Об этом сообщает группировка войск "Схід", передает Цензор.НЕТ.

Боевые действия

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 111 российских штурмов.

Отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Котлино, Покровск, Гришино, Муравка, Удачное, Молодецкое, Филии и в сторону населенных пунктов Сергиевка, Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении украинские воины ликвидировали 54 оккупанта и ранили 27; уничтожили или подавили 42 беспилотных летательных аппарата и повредили 7 укрытий личного состава противника.

Обстановка в Покровске

Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска.

"Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. По вражеским подразделениям, которые пытаются скопиться в южной части города, наносится систематическое огневое поражение", - рассказали в ГВ "Схід".

Ситуация в Мирнограде

В Мирнограде наши воины удерживают определенные оборонительные рубежи. Враг усиливает давление на северную часть города, пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма Мирнограда.

Потери оккупантов

Для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение.

  • В целом в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 392 оккупанта за прошедшие сутки.
  • Также уничтожено 665 БПЛА различных типов и 21 единица другого вооружения и техники.
  • Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражен 21 пункт управления российских БПЛА.

А сирський знає?
08.02.2026 13:03
А пістойно виходить так,що біднота має вмирати.Подивися на втрати.Села пусті.То коли діти депутатів на війну?
08.02.2026 13:25
У сирка все стабілізовано, не нагнітайте! Завтра почуєте хороші новини, кілзона розширена до передмістя Запоріжжя.
08.02.2026 14:09
А сирський знає?
08.02.2026 13:03
Головне що ви знаєте, усе інше неважливо.
08.02.2026 13:09
завдяки ЗМІ і ви знаєте. Ваші дії?
08.02.2026 13:19
Оце і сумно. Бо творожнікову насрати.Це як з дєрьмаком. Якби не Ткач то хрен би ми знали що воно себе зараз прекрасно почуває під охороною УДО(?!?!?!). Фронтовтк всратий.
08.02.2026 13:55
Єрмак є носієм держтаємниці, тому його і охоронятимуть щонайменше рік, втім як і інших, хто був на найвищих посадах.
Щодо того Ткача, у мене гидливість до нього, лазить то по кущам, то по банях. ЩО він там сподівався знайти, хз.
08.02.2026 22:28
Татаров-ти?
09.02.2026 07:29
Ворог накопичує сили по всьому фронті, поки в нас йдуть санітарні втрати та СЗЧ а наше поповнення не покриває цих втрат. Вже на фронті чисельність ворожої піхоти переважає нашу піхоту в 7-10 разів і ми стримуємо росіян тільки дронами. Але як тільки починається погана погода - туман, сніг, мороз, дощ, сильний вітер і дрони не можуть ефективно вбивати терористів, так відразу ворог суне у наступ і займає наші позиції, вбиваючи наших оборонців, бо 1-2 солдати не можуть ефективно стримувати 10-15 нападників. Тому сьогодні поповнення бойових бригад це питання надзвичайної важливості! Потрібна мобілізація молоді та жінок - НЕГАЙНО. Інакше ми втратимо тих Героїв які сьогодні тримають на собі фронт!
08.02.2026 13:10
Так армія 800 тисячюА весь силовий блок ще на багато більший.Гриценко має врятувати Україну.
08.02.2026 13:19
Ага як у нас всі хотять, щоб Батьківщину захищав хтось інший - мєнти, діти депутатів, судді, члени товариства мисливців та рибалок, та хто завгодно, тільки не ми...
08.02.2026 13:22
А пістойно виходить так,що біднота має вмирати.Подивися на втрати.Села пусті.То коли діти депутатів на війну?
08.02.2026 13:25
Ясно, ясно...
08.02.2026 13:26
Ясно що?
08.02.2026 15:38
То ти в тилу?
08.02.2026 13:37
А ти в Америці?
08.02.2026 15:35
Так. Я в США
08.02.2026 16:04
Приїждаю повоюєш.
08.02.2026 17:09
Бабусь та дідусів теж мобілізуй.,
08.02.2026 14:00
Бабусі та дідусі вже на фронті, мобілізувались вже по другому разу і воюють четвертий рік повномасштабної війни.
08.02.2026 14:22
Вже Армія 900 тисяч а вовати немає кому?
08.02.2026 14:31
А скільки загиблих, поранених, пропавших безвісті, списаних по здоров'ю? Армія всі ці 4 роки веде страшні бої, в яких несе санітарні та безповоротні втрати, які потрібно поповнювати свіжими силами! В механізованому батальйоні піхотинців по штату всього 180 солдат та сержантів, а батальйон майже 700 людей. І саме ці 180 піхотинців гинуть, отримують поранення, травмуються та хворіють в першу чергу і їх потрібно міняти. Тому армія 900 тис. а воювати немає кому, бо саме та частина яка воює вже вибита війною!
08.02.2026 14:37
Кожного місяця мобілізують 30 000 чоловіків..шось я не бачу скільки списаних але бачу одних і тих в тилу
08.02.2026 14:39
По-перше вони всі йдуть в СЗЧ, а по-друге потрібно 500 тис. вже на зараз тільки щоб заповнити вакантні посади в існоючих бригадах, а якщо протяжність фронту буде збільшуватись, то відповідно мобілізованих потрібно буде в рази більше.
08.02.2026 14:47
30 тис сзчешників щомісяця?? Може ще скажеш чого вони втікають?
08.02.2026 14:51
Точну кількість не скажу, бо це закрита інформація, але скажу що укомплектованість бригад на фронті не росте. Той хто розуміє що це означає, зробить висновки.
08.02.2026 14:55
А може в сзч повально зачислюють 200?
08.02.2026 14:58
Вони ще не встигають доїхати до зони ведення боїв, щоб в них з'явилась можливість стати 200. Вони тікають ще з ТЦК та навчальних центрів.
08.02.2026 15:09
Ти не відповів чого вони тікають
08.02.2026 15:11
Тому що вони не воїни, вони бомжі, наркомани, алкоголики, хворі, важко хворі, випадкові люди яких зупинили на вулиці.
08.02.2026 15:15
Ну якщо всі йдуть і сзч,то збільшена кількість нічого не дасть,бо вонги також будуть йти в сзч.
08.02.2026 15:40
Дасть, потрібно змінити цілюву групу мобілізованих.
08.02.2026 15:45
Ні не дасть.Молоді так само випадкові прохожі.Молодих дуже мало.Пенсіонерів на багато більше.А гарячі голови хочуть їх покласти в землю.Ні,щоб наробити ракет,як Іран.Бо Україні вже і грошей надали.Натомість мотлох якийсь роблять.
08.02.2026 15:53
Молодь це якісно інші мобілізовані, здоровіші, сильніші, витриваліші, яких можна мотивувати військовою кар'єрою. А 60 річних бомжів наркоманів та алкоголиків вже неможливо мотивувати.
08.02.2026 16:31
Які там здорові?Ви бачили ту молодь?Вони не хочуть бути військовими.Хто хоче,йде навчатися.
08.02.2026 17:05
Зараз йде війна, тут не питають хочеш ти вмирати чи не хочеш, тут всі йдуть і вмирають!
08.02.2026 17:11
Військова кар'єра,це коли йдеш навчатися,а не коли спочатку йдеш на війну.
08.02.2026 17:08
Так ти вчишся, 51 день БЗВП, потім якщо Ти маєш вищу освіту, сержантські курси, потім фахова підготовка. Десь до трьох місяці навчання перед бойовими діями. А далі можна і на офіцерські курси, ще два місяці. ******* армія це постійне навчання.
08.02.2026 17:12
Втрати 55 тисяч загиблимиюСказав президент.
08.02.2026 15:39
Тожі скільки СЗЧ, безвісті та санітарні втрати з відмороженняи ?
В Херсоні і в окупованих Олешках люди замерзають просто в квартирах, невже в окопах ситуація якась краща, при the проваленій логістиці і закупівлях
08.02.2026 15:52
Ну в число втрат СЗЧ не входить. Навіщо Ви наводите цю цифру?
08.02.2026 16:29
Це сказав президент.Загиблих на війні більше.
08.02.2026 17:06
Ми зараз говоримо не про кількість саме загиблих, ми говоримо про те що те поповнення яке сьогодні поступає у війська не збільшує чисельність піхоти в окопах, бо вибуття людей з окопів більше ніж те поповнення яке може забезпечити мобілізація в тому вигляді в якому вона зараз проводиться!
08.02.2026 17:14
Цек нічого не дасть.Бо москалів більше в рази.Ніяка інша мобілізація не можлива.Вже і так в тцк ножі пхають.Батьки дітей не пустять,тих що залишились ще.
08.02.2026 19:25
Про молодь і жінок ти писав, не повторуйся, вже всі прочитали
08.02.2026 16:43
ще раз кажу - влада зелених веде Україну до поразки. С самого початку свого ************* всі дії Зелі були спрямовані на підрив обороноздатності країни
08.02.2026 13:22
Війну розпочали дляутилізацію населення..вже у відкрито говорять про завезення 10 млн,азіатів...і всі герої мовчать за це...а от дітей мобілізувати давай
08.02.2026 14:04
Від 18 до 25 це діти?? Ти ви що там уХУ'зїли чи що??!!! В них стільки енергії бухати, дуркувати, скакати в клубах , нюхати, гвалтувати один одного на камеру тощо... Які нахій діти ??!!!!!
Вони заборговано мають захищати своє майбутн'є !!!
08.02.2026 15:55
У сирка все стабілізовано, не нагнітайте! Завтра почуєте хороші новини, кілзона розширена до передмістя Запоріжжя.
08.02.2026 14:09
 
 