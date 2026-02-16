Враг пытается охватить "клешнями" Покровск и Мирноград, - 7-й корпус ДШВ
Противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда так называемыми "клешнями".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.
Враг давит
Так, россияне усилили давление со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское. Подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ совместно с другими составляющими Сил обороны противодействуют этим намерениям врага, проводя усиленную аэроразведку и дополнительно минируя вероятные маршруты продвижения противника.
"Одновременно россияне продолжают попытки движения малыми штурмовыми группами с северо-западной части Покровска в направлении Гришиного. При просачивании на окраине этого населенного пункта Силы обороны обнаруживают и уничтожают врага", - говорится в сообщении.
Проникновение ДРГ
На днях к северу от Покровска зафиксировано проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы в район фермерских хозяйств. В результате контрдействия украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили противника.
Всего за прошедшую неделю Силы обороны ликвидировали и ранили 255 россиян, уничтожили и повредили 19 единиц авто- и мототехники, 29 точек запуска БПЛА, 36 укрытий и складов, 575 ударных БПЛА.
