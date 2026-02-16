РУС
Враг пытается охватить "клешнями" Покровск и Мирноград, - 7-й корпус ДШВ

покровськ

Противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда так называемыми "клешнями".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

Враг давит

Так, россияне усилили давление со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское. Подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ совместно с другими составляющими Сил обороны противодействуют этим намерениям врага, проводя усиленную аэроразведку и дополнительно минируя вероятные маршруты продвижения противника.

"Одновременно россияне продолжают попытки движения малыми штурмовыми группами с северо-западной части Покровска в направлении Гришиного. При просачивании на окраине этого населенного пункта Силы обороны обнаруживают и уничтожают врага", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг пытался прорваться вглубь Мирнограда на бронированной технике. Ситуация в районе Новониколаевки сложная, - ГВ "Схід"

Проникновение ДРГ

На днях к северу от Покровска зафиксировано проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы в район фермерских хозяйств. В результате контрдействия украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили противника.

Всего за прошедшую неделю Силы обороны ликвидировали и ранили 255 россиян, уничтожили и повредили 19 единиц авто- и мототехники, 29 точек запуска БПЛА, 36 укрытий и складов, 575 ударных БПЛА.

Смотрите также: Воины 79-й бригады ДШВ отразили попытки наступления оккупантов с севера Мирнограда. ВИДЕО

Автор: 

Запорожская область (1155) Донецкая область (3407) ДШВ Десантно-штурмовые войска (159) Покровск (836) Мирноград (202) Покровский район (1513) Запорожский район (356) Родинское (63) Гришино (23) Котлино (10)
Какая нетрадиционная тактика, новинка.
показать весь комментарий
16.02.2026 14:48 Ответить
А ми раптово атакували блєтгород.
У Бєлгороді заявили про "серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури": ймовірно, атаковано ТЕЦ та електропідстанцію. ВІДЕО+ФОТО
Нікогда такого нє било, і вот - опять.
показать весь комментарий
16.02.2026 15:15 Ответить
Давно бы хаймерсом в ипали и забыли про ту ТЭЦ, а не переводили уйму дронов.
показать весь комментарий
16.02.2026 15:24 Ответить
Давно б русня поставила ППО і збивала все, що летить з України.
показать весь комментарий
16.02.2026 15:25 Ответить
******** пыль глотать от хаймерсов.
показать весь комментарий
16.02.2026 15:33 Ответить
ППО свєрхдєржави не має права замахуватись, воно повинно збивати 100% цілей будь-якої складності та кількості.
показать весь комментарий
16.02.2026 15:34 Ответить
А пописдеть?
показать весь комментарий
16.02.2026 15:45 Ответить
Вашого першого коментаря це так само стосується.
показать весь комментарий
16.02.2026 15:46 Ответить
Чому хрипатий зеленомордий покидьок замовчує цю ситуацію? Про підготовку до війни ,як воно лайно старалося, бреше аж захлинається. Адепти лохомарафону вмліли
показать весь комментарий
16.02.2026 15:09 Ответить
А для чого охоплювати Покровськ і Мірноград клешнями, якщо Покровськ і Мірноград давно вже захоплені?
показать весь комментарий
16.02.2026 15:53 Ответить
 
 