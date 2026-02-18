РФ найбільше штурмує на Гуляйпільському та Покровському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Протягом 17 лютого 2026 року відбулося 160 бойових зіткнень Сил оборони із російськими окупантами.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 8470 дронів-камікадзе та здійснили 3323 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 67 – з реактивних систем залпового вогню.



Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Кучерівка, Волфине Сумської області; Підгаврилівка, Гаврилівка, Великомихайлівка, Орли, Федорівське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне, Веселянка, Любимівка, Мирівка, Новоселівка, Любицьке, Долинка, Копані, Омельник Запорізької області.

Ураження ворога

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, одну артилерійську систему, пункт управління БпЛА та три інші важливі цілі російських загарбників.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 12 з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка та у бік Охрімівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Курилівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів, намагаючись просунутися вперед у районі Зарічного та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Ставки.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного, Різниківки, Платонівки, Дронівки, Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у районі населеного пункту Ступочки та у бік Новодмитрівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Тернове, Рибне та у бік Данилівки, Цегельного.

На Гуляйпільському напрямку противник 31 раз намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Зелене та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Минулої доби ворог здійснив дві невдалі атаки на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

