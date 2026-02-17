У Мирнограді тривають активні штурми ворога. - 38 ОБрМП

У Мирнограді на Покровському напрямку противник атакує піхотою за підтримки дронів та артилерії, намагається закріпитися в забудові та лісосмугах.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділу комунікацій 38-ї окремої бригади морської піхоти Мирослав Криворучко.

Також ворог робить ставку на поєднання штурмовиків, артилерії та безпілотних систем. Бронетехніка використовується обмежено, переважно для підвезення особового складу, або ж для вогневої підтримки.

"Якщо погода погана і видимість погана, то, звісно, в цей момент безпілотники використовуються менш інтенсивно. Проте більш інтенсивно намагається противник застосувати інфільтрацію. Все комплексно відбувається, і ситуація постійно змінюється. Кожну хвилину, годину, тому що це залежить від обстановки в конкретному місці", - розповів військовий.

Що передувало?

Днями аналітики проєкту DeepState повідомили,  що Мирноград  "поглинається" російськими військами. Оборона міста добігає кінця.

