В Мирнограде продолжаются активные штурмы врага. - 38 ОБрМП

В Мирнограде на Покровском направлении противник атакует пехотой при поддержке дронов и артиллерии, пытается закрепиться в застройке и лесополосах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отдела коммуникаций 38-й отдельной бригады морской пехоты Мирослав Криворучко.

Также враг делает ставку на сочетание штурмовиков, артиллерии и беспилотных систем. Бронетехника используется ограниченно, преимущественно для подвоза личного состава или для огневой поддержки.

"Если погода плохая и видимость плохая, то, конечно, в этот момент беспилотники используются менее интенсивно. Однако более интенсивно противник пытается применить инфильтрацию. Все происходит комплексно, и ситуация постоянно меняется. Каждую минуту, час, потому что это зависит от обстановки в конкретном месте", - рассказал военный.

Что предшествовало?

На днях аналитики проекта DeepState сообщили, что Мирноград "поглощается" российскими войсками. Оборона города подходит к концу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг пытается накопить тяжелую технику и живую силу для штурма Мирнограда, -ГВ "Схід"

