В Мирнограде продолжаются активные штурмы врага. - 38 ОБрМП
В Мирнограде на Покровском направлении противник атакует пехотой при поддержке дронов и артиллерии, пытается закрепиться в застройке и лесополосах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отдела коммуникаций 38-й отдельной бригады морской пехоты Мирослав Криворучко.
Также враг делает ставку на сочетание штурмовиков, артиллерии и беспилотных систем. Бронетехника используется ограниченно, преимущественно для подвоза личного состава или для огневой поддержки.
"Если погода плохая и видимость плохая, то, конечно, в этот момент беспилотники используются менее интенсивно. Однако более интенсивно противник пытается применить инфильтрацию. Все происходит комплексно, и ситуация постоянно меняется. Каждую минуту, час, потому что это зависит от обстановки в конкретном месте", - рассказал военный.
Что предшествовало?
На днях аналитики проекта DeepState сообщили, что Мирноград "поглощается" российскими войсками. Оборона города подходит к концу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль