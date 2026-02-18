Сили оборони зменшили "сіру зону" біля Вишневого, Вербового і Тернового, - Волошин

Сили оборони відкинули російські групи закріплення і зменшили "сіру зону" поблизу населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове на Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Сіра зона"

"Ми провели певні контратакувальні й штурмові дії, і дещо зменшили "сіру зону" біля населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове. Там дещо зменшилась "червона зона" і збільшилась сіра, тобто ми відкинули ворожі групи закріплення, не дали їх завести на цих напрямках і проводимо далі активні контратакувальні дії", - розповів Волошин.

Доба на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках

Він повідомив, що протягом минулої доби на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках відбулися десятки бойових епізодів.

"За минулу добу в нас зафіксовано на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках 27 розвідувально-пошукових і штурмових дій, частина з яких контратакувальні, ми не даємо ворогові зайти на певні зони і відкидаємо його. Це спланований комплекс заходів, і безпілотники, і артилерія і РЕБ працюють над тим, щоб зупинити ворога і відкинути його на деяких напрямках", - зазначив речник.

