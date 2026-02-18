Силы обороны уменьшили "серую зону" возле Вишневого, Вербового и Тернового, - Волошин

Силы обороны отбросили российские группы закрепления и уменьшили "серую зону" вблизи населенных пунктов Вишневое, Вербовое и Терновое в Запорожской области.

"Серая зона"

"Мы провели определенные контратакующие и штурмовые действия и несколько уменьшили "серую зону" возле населенных пунктов Вишневое, Вербовое и Терновое. Там несколько уменьшилась "красная зона" и увеличилась серая, то есть мы отбросили вражеские группы закрепления, не дали их завести на этих направлениях и проводим дальше активные контратакующие действия", - рассказал Волошин.

Сутки на Гуляйпольском и Александровском направлениях

Он сообщил, что в течение прошедших суток на Гуляйпольском и Александровском направлениях произошли десятки боевых эпизодов.

"За прошедшие сутки у нас зафиксировано на Гуляйпольском и Александровском направлениях 27 разведывательно-поисковых и штурмовых действий, часть из которых контратакующие, мы не даем врагу зайти на определенные зоны и отбрасываем его. Это спланированный комплекс мер, и беспилотники, и артиллерия, и РЭБ работают над тем, чтобы остановить врага и отбросить его на некоторых направлениях", - отметил спикер.

