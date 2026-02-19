ЗСУ контратакують на Олександрівському напрямку, стримуючи просування РФ до Дніпропетровщини, - Сили оборони півдня

Сили оборони України ведуть контратакувальні та штурмові дії на Олександрівському напрямку, не дозволяючи російським військам просунутися у бік Дніпропетровської області.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ситуація залишається напруженою

"Ситуація там доволі непроста, але Сили оборони України знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись у бік Дніпропетровської області, в бік населеного пункту Покровське", - зазначив він.

За словами Волошина, українські військові продовжують активні бойові дії для стримування наступу противника та стабілізації обстановки на цій ділянці фронту.

"Там ми проводимо далі контратакувальні й штурмові дії, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", - додав речник.