Враг пытается непрерывно атаковать позиции Сил обороны на Южно-Слобожанском направлении, - 57 ОМПБр

На Южно-Слобожанском направлении российские войска непрерывно атакуют украинские позиции, неся серьезные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказала офицер отделения коммуникаций 57-й отдельной мотопехотной бригады Руслана Богдан.

Она отметила, что еще не было такого дня, чтобы было тихо. У россиян постоянно есть пополнение, они постоянно имеют свежие силы. Именно поэтому их командиры непрерывно бездумно бросают на смерть очень много людей. Командование врага не жалеет свой личный состав.

"У них есть и так называемые "открывашки", это люди, на которых наматывается противопехотная мина. Они идут просто в один конец к какой-то позиции, собой подрывают мину. Есть также у них "трассеры". У нас дронами доставляется, а у них это мужчины, которые от позиции к позиции бегают. Очень много потерь несет враг здесь на направлении", - рассказала офицер бригады.

Что известно?

По данным Генштаба за прошедшие сутки враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников. Боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Вильча, Фиголевка, Зеленое и Зарубинка.