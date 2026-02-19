Ворог намагається безперервно атакувати позиції Сил оборони на Південно-Слобожанському напрямку, - 57 ОМПБр

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська безперервно атакують українські позиції, зазнаючи серйозних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповіла офіцер відділення комунікацій 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан.

Вона зазначила. що ще не було такого дня, щоб було тихо. У росіян постійно є поповнення, вони постійно мають свіжі сили. Саме тому їхні командири безперервно бездумно кидають на смерть дуже багато людей. Командування ворога не жаліє свій особовий склад.

"В них є і так звані "відкривашки", це люди, на яких намотується протипіхотна міна. Вони йдуть просто в один кінець до якоїсь позиції, собою підривають міну. Є також у них "трасера". У нас дронами доставляється, а в них це чоловіки, які від позиції до позиції бігають. Дуже багато втрат несе ворог тут на напрямку", - розповіла офіцер бригади.

Що відомо?

За даними Генштабу, минулої доби ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників. Бойові дії тривали у районах населених пунктів Вільча, Фиголівка, Зелене та Зарубинка.