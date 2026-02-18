Зеленський провів нараду щодо надзвичайної ситуації в енергетиці: Визначено наступні пріоритетні кроки. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко і своїм позаштатним радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександром Кубраковим щодо надзвичайної ситуації в енергетиці, під час якої визначено наступні пріоритетні кроки.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Провів нараду щодо оперативної роботи в громадах і, зокрема, в Києві в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Разом з Юлією Свириденко й Олександром Кубраковим визначили наступні пріоритетні кроки", - зазначив він.

Також читайте: Energy Task Force: Україна впроваджує системні рішення для посилення енергетичної стійкості, - Шмигаль

Що вже зроблено?

За словами Зеленського, вже активізовані урядові програми, що підтримують як звичайних людей, так і українські бізнеси. Допомогу громадам надають визначені державні підприємства.

"Працюємо для того, щоб в усіх громадах зараз були зроблені правильні висновки після жорстких викликів цієї зими", - додав він.

Читайте: ПРООН виділила додаткові $230 млн на енергетичне обладнання для України у 2026 році

Резервне живлення

Також президент наголосив, що потрібно реально забезпечити резервне живлення для всієї критичної інфраструктури в усіх громадах, розвиток розподіленої генерації та необхідні стимули для бізнесу.

Читайте: Зеленський оголосив про енергетичний "Рамштайн" у Франції

"Вдячний усім, хто працює на більшу стійкість України та допомагає розвитку наших громад", - підсумував Зеленський.