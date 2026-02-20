У Росії перебувають 10 тисяч військових КНДР, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на території Росії нині перебувають близько 10 тисяч північнокорейських солдатів.
Про це він сказав в інтерв’ю Kyodo News, передає Цензор.НЕТ.
"10 тисяч північнокорейських солдатів зараз перебувають на території Росії. Надзвичайно небезпечно, що вони здобувають знання про сучасну гібридну війну. Вони вчаться протидіяти ракетам, різним типам дронів, включно з дронами на оптоволокні, від FPV до далекобійних безпілотників", - зазначив Зеленський.
Отриманий досвід можуть передати КНДР
За словами президента, військові КНДР проходять підготовку на території РФ, зважаючи на те, що Україна відповідає на російські атаки.
"Тож у них є така можливість. Що вони зроблять із цими знаннями? Щонайменше вони привезуть цей досвід і знання додому, до Північної Кореї", - наголосив глава держави.
