У Росії перебувають 10 тисяч військових КНДР, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на території Росії нині перебувають близько 10 тисяч північнокорейських солдатів.

Про це він сказав в інтерв’ю Kyodo News, передає Цензор.НЕТ.

"10 тисяч північнокорейських солдатів зараз перебувають на території Росії. Надзвичайно небезпечно, що вони здобувають знання про сучасну гібридну війну. Вони вчаться протидіяти ракетам, різним типам дронів, включно з дронами на оптоволокні, від FPV до далекобійних безпілотників", - зазначив Зеленський.

Отриманий досвід можуть передати КНДР

За словами президента, військові КНДР проходять підготовку на території РФ, зважаючи на те, що Україна відповідає на російські атаки.

"Тож у них є така можливість. Що вони зроблять із цими знаннями? Щонайменше вони привезуть цей досвід і знання додому, до Північної Кореї", - наголосив глава держави.

«Ми обіцяли європейцям свободу. Було б гірше ніж безчесно не бачити, що вона у них є. Це може означати війну із росіянами, і що з того? У них (СРСР) немає ВПС, а запаси бензину і *********** вичерпуються. Я бачив їх жалюгідні каравани із припасами, вони складалися переважно із возів, що їх тягнули побиті старі шкапи і воли. Я скажу це - 3-тя армія самотужки із бо біса малими втратами могла би змести те, що лишилося від росіян за шість тижнів. Зафіксуйте ці слова. Ніколи не забувайте їх. Колись нам доведеться битися із ними, але тоді це забере шість років і коштуватиме нам шість мільйонів життів
американській генерал Джорж Паттен
20.02.2026 13:09 Відповісти
«Мені сумно від того, що побачив в Берліні. Ми знищили те, що могло бути хорошою расою і збираємося замінити їх монгольськими дикунами. І вся Європа стане комуністичною. Кажуть, в перший тиждень після падіння Берліну усіх жінок, які тікали - розстрілювали, а тих хто не тікав - гвалтували. Я міг заволодіти Берліном (раніше совє'тів), якби мені це дозволили».
20.02.2026 13:10 Відповісти
Можливо,коли б ці північні пропутінські метастази напали на південних корейців Світ би прокинувся...
20.02.2026 13:13 Відповісти
"світу" пох@й!
20.02.2026 13:16 Відповісти
шашликів приїхали поїсти...
20.02.2026 18:23 Відповісти
 
 