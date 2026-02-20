Принцип "стоїмо там, де стоїмо" - це вже великий компроміс на переговорах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність до компромісів на переговорах, але не до тих, що шкодять незалежності та суверенітету України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Kyodo News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ми готові до реальних компромісів. Але не до компромісів ціною нашої незалежності та суверенітету. Ми готові говорити про компроміси зі Сполученими Штатами. Але не отримувати знову і знову ультиматуми від росіян.

Вони – агресор. Усі це визнали. Це не змінилося. Багато країн, які були посередниками або намагалися бути посередниками із самого початку цієї війни, особливо на Близькому Сході та в Азії, а також інші держави – усі визнають, що Росія є агресором", - сказав президент.

За словами Зеленського, компромісом є те, що Україна говорить з агресором про компроміси.

"Стоїмо там, де стоїмо" – це великий компроміс. Вони захопили майже 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс.



Що Росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: "Ми готові не окуповувати ваші інші області". Але це тероризм. Навіть самі ці слова – це тероризм. "Я готовий вас не вбивати – віддайте нам усе". Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум. Саме тому я сказав: "Ми готові до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, нашу армію, наших людей і наших дітей. Але ми не готові до ультиматумів", - наголосив глава держави.

Читайте: Зеленський підтвердив обговорення демілітаризованої зони

Що передувало?

Також читайте: Міндіча у звіті до Конгресу США називають "колишнім бізнес-партнером" Зеленського. ДОКУМЕНТ