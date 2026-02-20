УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11776 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Територіальні поступки
5 833 70

Принцип "стоїмо там, де стоїмо" - це вже великий компроміс на переговорах, - Зеленський

Зеленський готовий до компромісів на переговорах з РФ

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність до компромісів на переговорах, але не до тих, що шкодять незалежності та суверенітету України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Kyodo News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ми готові до реальних компромісів. Але не до компромісів ціною нашої незалежності та суверенітету. Ми готові говорити про компроміси зі Сполученими Штатами. Але не отримувати знову і знову ультиматуми від росіян.

Вони – агресор. Усі це визнали. Це не змінилося. Багато країн, які були посередниками або намагалися бути посередниками із самого початку цієї війни, особливо на Близькому Сході та в Азії, а також інші держави – усі визнають, що Росія є агресором", - сказав президент.

За словами Зеленського, компромісом є те, що Україна говорить з агресором про компроміси.

"Стоїмо там, де стоїмо" – це великий компроміс. Вони захопили майже 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс.

Що Росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: "Ми готові не окуповувати ваші інші області". Але це тероризм. Навіть самі ці слова – це тероризм. "Я готовий вас не вбивати – віддайте нам усе". Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум. Саме тому я сказав: "Ми готові до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, нашу армію, наших людей і наших дітей. Але ми не готові до ультиматумів", - наголосив глава держави.

Читайте: Зеленський підтвердив обговорення демілітаризованої зони

Що передувало?

Також читайте: Міндіча у звіті до Конгресу США називають "колишнім бізнес-партнером" Зеленського. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленський Володимир (27864) територіальна цілісність (323)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Тобто коли Зеля критикував Порошенка за Мінськи угоди то було пагано, а зараз сам не може нічого зробити-обдурити кацапів то є норм ?
показати весь коментар
20.02.2026 12:19 Відповісти
+15
Добре б цей принцип закріпити далекобійними ударами крилатих і балістичних ракет по рф.
показати весь коментар
20.02.2026 12:12 Відповісти
+14
От в 2019 році цей принцип треба було і використовувати і сидів би Вова в своєму кварталі.
показати весь коментар
20.02.2026 12:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре б цей принцип закріпити далекобійними ударами крилатих і балістичних ракет по рф.
показати весь коментар
20.02.2026 12:12 Відповісти
Фламінги вже потужно летять 💪
показати весь коментар
20.02.2026 12:18 Відповісти
"Фламінги" не полетять: лінію по їх виробництву вже розбомбили підручні Пуйла. Виділені міліарди вже списані на війну, або осіли на оффшорних рахунках. А хто цікаво так запобігливо повідомив Пуйлу про цю лінію по виготовленню "Фламінго"? Може Вова ********* знає про це?
показати весь коментар
20.02.2026 15:21 Відповісти
Не було ніякої лінії з виробництва. Подальші коментарі зайві
показати весь коментар
20.02.2026 17:42 Відповісти
Ну, не знаю. Я ж не винен, що ти категорично відмовляєшся вірити своєму президенту- Вові **********. Це ж він перший про це сказав.
показати весь коментар
20.02.2026 17:46 Відповісти
Ти там був? Сам бачив?
Так розказали у новинах!
А я от стверджую що лінії і не було!
Замовили у пунінців удар, і гроші списали! Як харцизяка палить хазяйство щоб приховати покражу.
показати весь коментар
20.02.2026 23:19 Відповісти
Ось тут я повністю згоден.
показати весь коментар
20.02.2026 23:23 Відповісти
Давай! - насипай!
показати весь коментар
20.02.2026 12:12 Відповісти
От в 2019 році цей принцип треба було і використовувати і сидів би Вова в своєму кварталі.
показати весь коментар
20.02.2026 12:16 Відповісти
Тобто коли Зеля критикував Порошенка за Мінськи угоди то було пагано, а зараз сам не може нічого зробити-обдурити кацапів то є норм ?
показати весь коментар
20.02.2026 12:19 Відповісти
❗️Зеленський наказав підготувати план ведення війни ще на 3 (!) роки вузькому колу радників: переговори провалилися, - журналіст WSJ Боян Панчевський заявив, що всі присутні були шоковані
показати весь коментар
20.02.2026 12:24 Відповісти
Ну так. Литвину можна треба вірити.
показати весь коментар
20.02.2026 14:07 Відповісти
Зеленський про вивід військ з Донбасу: Ми не можемо вийти зі своєї території
показати весь коментар
20.02.2026 12:29 Відповісти
З ким він завів компроміс: з двома групами впливу в делегації,яку сам створив, з недипломатів і послав вирішувати питання в мирних переговорах?
показати весь коментар
20.02.2026 12:33 Відповісти
Так, це був би компроміс, але русні потрібна побєда, на менше вони не згодні.
показати весь коментар
20.02.2026 12:33 Відповісти
А все ж т. Путін поступово добиваться своєї мети.

Не так блискавично, як планувалося як йому мріялося, але "вода камінь точить".

Schröder& Merkel&Macron&... Європа в цьому Путіну потурала, заохочувала своєю стурбованістю, своєю тактикою Лебідь, Щука, Рак...

США цей процес очолювала...При т. Трампі взагалі перестали лукавити...

Т. Трамп і т. Сі на стороні т. Пу. А Європа готова до повтору Мюнхен38 і Ялта45 на цей раз Китай, США, РФ А стару путану Європу і не спитають...
показати весь коментар
20.02.2026 12:34 Відповісти
То так тільки здається. Х7йло, якого ти називаєш "путєн" не досягне своєї мети - захопити Україну, вже ніколи.
показати весь коментар
20.02.2026 12:50 Відповісти
Військовим шляхом можливо і не вдасться, а ось "дипломатічєскім" в якому йому помагає Трамп цільком можливо - шляхом "переговорів" і "виборів".
показати весь коментар
20.02.2026 13:15 Відповісти
Якщо мешканці України не схочуть, то кацапи не вскочать.
Під "мешканцями України" я маю на увазі таких, які "втомлені від війни", в 2019-му, вибрали ************ та верховним головнокомандуючим, клоуна, жидьонка та малоросика, замість "міфічного Вальцмана". І які досі вишивають його портрети бісером...
показати весь коментар
20.02.2026 14:15 Відповісти
Вибори точно х7йлу в Україні не потрібні. Недай Боже президентом стане професіонал-патріот замість блазня "янєлоха".... для рашистов то неприпустимо.
показати весь коментар
20.02.2026 14:40 Відповісти
мені здається у нього немає мети захопити всю Україну.
це ж величезні витрати на утримання, навіть нехай 20 мільйонів жителів.
показати весь коментар
20.02.2026 15:34 Відповісти
Помиляєтесь Віталій, витрат для х7йла 0.000
Погано Ви знаєте *********** їм аби захопити а там "трава нє расті".
показати весь коментар
20.02.2026 16:16 Відповісти
даремно так вважаєте, одних пенсіонерів скільки.
друге це ж економічні вливання, величезні.
показати весь коментар
20.02.2026 20:46 Відповісти
Про Запоріжжя та Херсон кацапи вже мовчать... Тепер балачки тільки за Донбас... Може щось пішпо не так?...😡
показати весь коментар
20.02.2026 12:56 Відповісти
данбас - це лише передумова пу для припинення вогню и початку змістовних переговорів... далі буде 100 інших хатєлок і перши це Хер і Зап обл, визнання криму які вже в канстритуції раши... крок за кроком, клаптик за клаптиком буде пу відкусувати... потім руцкі попи, язик і т.д.= до усунення першопричин= капітуляції України
показати весь коментар
20.02.2026 13:32 Відповісти
" ... "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс."

Цікаво. Раніше Найвеличніший казав про кордони 1991 року , а його підлеглі щось казали про "каву в Криму" .

А що , ЛІДОРЕ, сталось , що тепер треба вмовляти Путла Поганого зупинитись по лінії фронту , тоді як в в квітні 2022 року в Стамбулі ошалівший Путін з його побитою 150-тисячною кадровою армією вторгнення дуже просився відпустити його назад в його барліг і він готовий був відвести своїх побитих вояків до лінії 24 лютого 2022 року і вже їх відвів з Київської, Чернігівської та Сумської областей ?

От би ЛІДОР пояснив - за що загинули та покалічились сотні тисяч українців , коли війну можна було припинити ще в квітні 2022 року на більш-менш нормальних умовах, коли Путло було в шоці ?!
показати весь коментар
20.02.2026 12:35 Відповісти
Де Ви побачили 'нормальні' умови в 2022 р.? Прийнятний для України результат можна отримати лише переведенням цієї війни або в громадянську війну всіх проти всіх в Росії, або в третю світову (в обох варіантах РФ перестає існувати).
показати весь коментар
20.02.2026 13:17 Відповісти
А зараз умови кращі ?
показати весь коментар
20.02.2026 13:28 Відповісти
Поки що практично ті ж самі. В т.ч. великою мірою завдяки Штатам, які могли б за 4 роки з допомогою справжніх санкцій знищити російську економіку та спричинити там спочатку голод, а потім (як наслідок).громадянську війну з мільйонами загиблих. На початку минулого століття, щоб подібне організувати, вистачило менше 3-х років (при тому, що тодішня Росія була десь на 40-50% більша за сьогоднішню).
показати весь коментар
20.02.2026 23:20 Відповісти
ага...+ скорочення і роззброєння СОУ... і новий наступ невдовзі...= стамб.угоди
показати весь коментар
20.02.2026 13:34 Відповісти
Сидимо де сидимо, ндравітца вавє, так би і сидів довічно, гоями правіл
показати весь коментар
20.02.2026 12:37 Відповісти
Дик звичайно. Після "візьмемо Курськ та 3 дні" і квитків на концерт Тополі в Сімферополі - це вже великий потужний прогрес. І це тільки початок.
показати весь коментар
20.02.2026 12:39 Відповісти
Життя або гаманець? Держиморда обирає гаманець але коштом життя роботяги
показати весь коментар
20.02.2026 12:50 Відповісти
відпустіть цього зеленого поца до свого племені до Ізраелю ,повірте це ще буде добре для України ,як шо зможете від цієї пас* уди 🤡 відмахатися !!! ...Поки є така можливість ,бо воно хоче бути лукашенко -2... до старечного маразму , а він у нього вже пробивається, на всю голову !...
показати весь коментар
20.02.2026 12:50 Відповісти
Це як в старому анекдоті - "якби він ще й стояв то йому взагалі і ціни не було б"...
показати весь коментар
20.02.2026 12:55 Відповісти
Взагалі то якщо РДК почне бити по російським НПЗ , то це вже буде визвольна війна від хунти хутина. І Вітакер з Мединським просто обосруться
Дайте можливість РДК бити по по НПЗ і мацкві , допоможить у пропаганді у кацапськіх військах за визволення від кривавого вбивці *****
сітуацію в раше треба качати.
показати весь коментар
20.02.2026 13:03 Відповісти
Яка вам різниця хто б'є по нпз, ЗСУ або якесь РДК?
Для створення картинки громадянської війни? І кому така картинка потрібна на 4 року війни?
показати весь коментар
20.02.2026 13:22 Відповісти
Чомусь Трамп при укладанні нещодавно 'вікопомної' (на його думку) угоди щодо Гази не вимагав у Ізраїлю в якості компромісу поступитися палестинцям східним Єрусалімом або віддати Сирії Голанські висоти! Може варто йому про це періодично нагадувати щойно Штати заводять мову про компроміси?
показати весь коментар
20.02.2026 13:10 Відповісти
А як же кава в Криму? А контрнаступ 2026?
показати весь коментар
20.02.2026 13:26 Відповісти
Вже і не кордони 91го . Так шо і ето пройдет.
показати весь коментар
20.02.2026 13:27 Відповісти
В реалиях 2026, граница по лбс уже не компромисс а надежда. Маловероятная, к сожалению.
показати весь коментар
20.02.2026 13:38 Відповісти
Дурне, як сто баранів.
показати весь коментар
20.02.2026 13:45 Відповісти
Стоїмо, де стоїмо. Це ж ти довів країну і військо до такого стану, що ворог щодня просувається на нашій землі, бо в тебе стоїть лише на клавіші рояля та й то не факт!
показати весь коментар
20.02.2026 13:48 Відповісти
,,Величне'' перетворення від ,,Просто перестати стріляти'' до ,,Стоїмо, де стоїмо'' - це справді геополітичний майстер-клас із перевзування у стрибку від пана зеленського.... Схоже, теза про те, що державне управління - це не сцена ,,Кварталу'', підтвердилася найгіршим із можливих способів. Хоеться спитати ,,генія компромісів'' : стояти де стоімо - це вже перемога, чи ще ні?
Бо колись нам обіцяли, що кордони 1991 року - це єдина база для розмов, а тепер же формула успіху звучить так: ,,Ми стоїмо там, де стоїмо, і це наш величезний дарунок ворогу''.Виходить, якщо ви прийшли в магазин, у вас відібрали гаманець, годинник і куртку, а ви залишилися стояти в одних трусах - вітаємо, ви щойно уклали ,,вигідний компроміс''.Це політична ,,імпотенція'' у чистому вигляді: видавати нездатність відбити своє за стратегічну поступку.....
Це знаєте такий своєрідний привіт Мінську» та Порошенку від зеленського....
Пам'ятаєте, як у 2019-му ,,Мінські угоди'' називали ,,зрадницькими'', а Порошенка висміювали за кожен сантиметр сірої зони? Тоді зеленський-актор іронізував, що ,,треба просто подивитися в очі путіну''. Ну що, піськограй з московських саун,подивився ?. Схоже, побачив там таке, що тепер навіть утримання поточної лінії фронту (після втрати величезних територій) оголошується неймовірним дипломатичним кроком?! .Виявилося, що ..помилка'' Порошенка - це була спроба зберегти державу з мінімальними втратами, а ..успіх'' Зеленського - це втрата цілих регіонів з наступною заявою: ..Ну, ми ж тут стоїмо, це вже компроміс!''.Ви тільки порівняйте і подивіться яка в нього Еволюція риторики: 2019: ..Мінські угоди - це зашморг! Ми знайдемо інший шлях!''2026: .,,Те, що ми ще десь стоїмо - це вже офігенний компроміс з нашого боку''.
Це звучить як анекдот, який забули зробити смішним. Коли людина, яка прийшла до влади на критиці ,,поганого миру'', тепер намагається продати ,,жахливу реальність'' як свій свідомий вибір на переговорах. Справді, важко бути ,,вироком'' для когось, коли ти сам став діагнозом для цілої системи.Чи варто очікувати, що наступним ,,великим компромісом'' стане заява про те, що наявність Тризуба на паспорті - це вже перемога на переговорах?
показати весь коментар
20.02.2026 13:59 Відповісти
Я не захищаю Зеленського, але якщо б він зараз сказав - ніяких компромісів, наша мета кордони 1991, він виглядав би ідіотом. Проте, зі штатів, напевно, видніше, як Україна має воювати.
показати весь коментар
21.02.2026 01:31 Відповісти
Я розумію, що ситуація надскладна і простих рішень немає, але саме тому послідовність слів президента має значення для довіри до держави..Справа не в тому, що він виглядав би ідіотом зараз, а в тому, що він сам роками будував саме таку планку очікувань, одночасно критикуючи будь-які альтернативні дипломатичні шляхи як "зраду". У зеленського був Закон про заборону перемовин. Це був свідомий політичний крок його самого , який тепер обмежує йому простір для маневру.Якщо той "Мінськ" був поганим через втрату контролю над частиною Донбасу, то чому втрата 22% територій зараз не називається катастрофою в офіційній риториці?Питання саме до його риторики: чому те, що раніше називалося "зашморгом на шиї", тепер подається як стратегічний успіх? Критика полягає в тому, що влада запізно перейшла до реалістичного сценарію, втративши час на ілюзії, які сама ж і пропагувала. І критика спрямована саме на відсутність чесного діалогу з суспільством про реальний стан справ, а не на те, що він не може звільнити все за один день. І щодо поглядів зі США: Дистанція не заважає бачити логічні суперечності в офіційних заявах. Навіть більшість західних аналітиків та медіа, як-от The New York Times чи The Wall Street Journal, лише фіксують розрив між обіцянками влади та реальністю на фронті. Це не повчання, як воювати, а аналіз того, чи відповідають дії влади тим ресурсам, які в неї є. Дивно вимагати від партнерів зброї під "кордони 91-го", а потім різко змінювати наратив, коли стратегія не спрацювала, продовжуючи звинувачувати усіх і уся навколо і постійно згадувати які ж погані були попередники з іхніми домовленностями...
показати весь коментар
21.02.2026 02:23 Відповісти
неповносправна, нарцисична Зєля, що своїми дебільними вибрикам та шахєр-махєрами 2019-2022р.р. довела Україну до гарячої війни, знову завела шарманку про "сайтісь дЄта пасєрєдінє"..?
..взагалі дивно спостерігати, як, ніби ж притомний, Світ обговорює хотєлки агресора, недоімперії-терориста Московії, пропонуючи таким чином зруйнувати ключові норми світового права, непорушності кордонів........
усі розмови про "повернення до миру" мають вестися вже пІСля повернення окупаційної армії кацапів на кордони 2013го року..
катастрофічно небезпечно для Західного Світу заохочувати людожерів усих мастей переговорами на нинішніх *******-трумпівських умовах
показати весь коментар
20.02.2026 14:46 Відповісти
а хто повертати буде на кордони 2013 ? Є кандидати ?
показати весь коментар
20.02.2026 15:53 Відповісти
..звісно є.. от ще два, наприклад, вже готові: igor koval #550777 та oleg ts..
ми же Ж не ховаємося від ТЦК, як круті жлоби, сцикуни-уклоністи, "какаразніци" Зєлєнскага Підєрмачного..?
показати весь коментар
20.02.2026 16:14 Відповісти
Ну і що толку , що не ховаємося , скільки людей треба для кордонів 2013 і часу ?
показати весь коментар
21.02.2026 06:07 Відповісти
СОУ - нЕ армія жукова-сталіна.. до того ж важливіше знати скільки і кого нАм нЕ треба у дермових кабінетах печерного квакварталу для "кордонів 2013го"..
"Армія баранів, очолювана левом, завжди переможе армію левів, очолювану бараном"
показати весь коментар
21.02.2026 07:20 Відповісти
Я так і зрозумів , що відповіді не буде , а просто переведення в іншу площину. Наступного разу давайте почнемо з палеозою, кембрійський період і поступово дійдемо до жукова і сталіна.
показати весь коментар
21.02.2026 09:19 Відповісти
..от не думав, що вчОному Олєгу (майже вЄщєму Олєгу) доведеться пояснювати, що ******* війна виграється не кількістю какаразнічного м'яса ( армія жукова-сталіна), а, насамперед, якістю бійців та технічним оснащенням підрозділів, хоча, звісно, один суперінженер на полі бою не замінить батальон повністю екіпірованої піхоти, без якої однаково - не обійтися..
до того, ще із самого початку - хіба мною пропонувалося вести у бій "мільйонну армію мобілізованих"?
- очевидно же, що ***** відповзе на кордони 2013 і робитиме інші "жести доброї волі" лише тоді, коли залишиться без свого колись потужного кацапського тилу, який має бути вщент зруйнований ракетами, ССО та т.і., що колись дебільна влада Зєлі "закатала в асфальт" і оце лише тепер, на крові українців, почала трОшки вчитися, водночас не покидаючи своє жлобське мародерство..
показати весь коментар
21.02.2026 14:25 Відповісти
Ви накатали мені величезний коментар , але я ж не те питав , що ви знову про ті жукови, сталіни, зруйнований тил і тп. Я питаю скільки на вашу думку треба людей , в ви розводите демагогію. Ну, щоб здійснити задуманий вами план. Мій план простий , треба приймати реальність і закінчувати цю війну , бо у нас в підрозділі місяця не було без втрат , інколи вони великі , інколи менші , але це люди , багато з них стали 200 одразу після бзвп, тому про які технології і тп ми говоримо ? Я питаю скільки для вашого плану треба людей , бо я знаю , що кожен день гинуть люди і багато з них не дочекається ні зруйнованого тилу ні ссо .
показати весь коментар
22.02.2026 07:48 Відповісти
коротко:
"угадал фсЄ бУкви і нє угадал слово".. таке, мабуть, сказано саме про таких як ви..
до побачення, какаразнічний ліворуціонер-заочник..
показати весь коментар
22.02.2026 11:03 Відповісти
Ну, я так і думав, що спустимося до особистостей 😁 я вже це 100 разів проходив , спочатку іде діалог, який людина не вивозить , шукає виходу в історії ( при чому десь з 2 світової ), але після повернення в реальність одразу пише образи, бо відповісти банально нічого, бо крім стратегій в голові , які нічим не підкріплені не має більше ніяких аргументів. Бувайте 😁
показати весь коментар
22.02.2026 12:19 Відповісти
Для таких завдань потрібні реально вмотивовані, а вони в Україні закінчилися ще у 2023.
показати весь коментар
21.02.2026 01:38 Відповісти
Сталеві яйця зеленського. )))

показати весь коментар
20.02.2026 15:10 Відповісти
Марадери зеленський, єрмак та їх камарилья вже накалядували на довічне ув'язнення, треба розповідати все і всім, щоб суспільство знало, хто і як керує та грабує Україну знищуючи її народ і хто дзвонив з Офісу і хотів знищити В. Залужного, питань більше ніж відповідей.
показати весь коментар
20.02.2026 15:19 Відповісти
Тобто на окупацію частини Харьківської, Дніпропетровської, Сумської областей він погоджується, а на частину Донецької ні?
показати весь коментар
20.02.2026 15:35 Відповісти
Стоїмо де стоїмо, люди закінчуються, але це ж холуї їх не шкода.
показати весь коментар
20.02.2026 17:30 Відповісти
ну это не решит вопрос войны
максимум, будет временное перемирие на год-два под видом мирного соглашения
показати весь коментар
20.02.2026 18:28 Відповісти
Та хоч так
показати весь коментар
21.02.2026 06:08 Відповісти
Рухаємося туди, куди рухаємося.
показати весь коментар
21.02.2026 01:14 Відповісти
 
 