Принцип "стоїмо там, де стоїмо" - це вже великий компроміс на переговорах, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність до компромісів на переговорах, але не до тих, що шкодять незалежності та суверенітету України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Kyodo News.
Подробиці
"Ми готові до реальних компромісів. Але не до компромісів ціною нашої незалежності та суверенітету. Ми готові говорити про компроміси зі Сполученими Штатами. Але не отримувати знову і знову ультиматуми від росіян.
Вони – агресор. Усі це визнали. Це не змінилося. Багато країн, які були посередниками або намагалися бути посередниками із самого початку цієї війни, особливо на Близькому Сході та в Азії, а також інші держави – усі визнають, що Росія є агресором", - сказав президент.
За словами Зеленського, компромісом є те, що Україна говорить з агресором про компроміси.
"Стоїмо там, де стоїмо" – це великий компроміс. Вони захопили майже 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс.
Що Росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: "Ми готові не окуповувати ваші інші області". Але це тероризм. Навіть самі ці слова – це тероризм. "Я готовий вас не вбивати – віддайте нам усе". Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум. Саме тому я сказав: "Ми готові до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, нашу армію, наших людей і наших дітей. Але ми не готові до ультиматумів", - наголосив глава держави.
Що передувало?
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
Schröder& Merkel&Macron&... Європа в цьому Путіну потурала, заохочувала своєю стурбованістю, своєю тактикою Лебідь, Щука, Рак...
США цей процес очолювала...При т. Трампі взагалі перестали лукавити...
Т. Трамп і т. Сі на стороні т. Пу. А Європа готова до повтору Мюнхен38 і Ялта45 на цей раз Китай, США, РФ А стару путану Європу і не спитають...
Під "мешканцями України" я маю на увазі таких, які "втомлені від війни", в 2019-му, вибрали ************ та верховним головнокомандуючим, клоуна, жидьонка та малоросика, замість "міфічного Вальцмана". І які досі вишивають його портрети бісером...
Цікаво. Раніше Найвеличніший казав про кордони 1991 року , а його підлеглі щось казали про "каву в Криму" .
А що , ЛІДОРЕ, сталось , що тепер треба вмовляти Путла Поганого зупинитись по лінії фронту , тоді як в в квітні 2022 року в Стамбулі ошалівший Путін з його побитою 150-тисячною кадровою армією вторгнення дуже просився відпустити його назад в його барліг і він готовий був відвести своїх побитих вояків до лінії 24 лютого 2022 року і вже їх відвів з Київської, Чернігівської та Сумської областей ?
От би ЛІДОР пояснив - за що загинули та покалічились сотні тисяч українців , коли війну можна було припинити ще в квітні 2022 року на більш-менш нормальних умовах, коли Путло було в шоці ?!
Бо колись нам обіцяли, що кордони 1991 року - це єдина база для розмов, а тепер же формула успіху звучить так: ,,Ми стоїмо там, де стоїмо, і це наш величезний дарунок ворогу''.Виходить, якщо ви прийшли в магазин, у вас відібрали гаманець, годинник і куртку, а ви залишилися стояти в одних трусах - вітаємо, ви щойно уклали ,,вигідний компроміс''.Це політична ,,імпотенція'' у чистому вигляді: видавати нездатність відбити своє за стратегічну поступку.....
Це знаєте такий своєрідний привіт Мінську» та Порошенку від зеленського....
Пам'ятаєте, як у 2019-му ,,Мінські угоди'' називали ,,зрадницькими'', а Порошенка висміювали за кожен сантиметр сірої зони? Тоді зеленський-актор іронізував, що ,,треба просто подивитися в очі путіну''. Ну що, піськограй з московських саун,подивився ?. Схоже, побачив там таке, що тепер навіть утримання поточної лінії фронту (після втрати величезних територій) оголошується неймовірним дипломатичним кроком?! .Виявилося, що ..помилка'' Порошенка - це була спроба зберегти державу з мінімальними втратами, а ..успіх'' Зеленського - це втрата цілих регіонів з наступною заявою: ..Ну, ми ж тут стоїмо, це вже компроміс!''.Ви тільки порівняйте і подивіться яка в нього Еволюція риторики: 2019: ..Мінські угоди - це зашморг! Ми знайдемо інший шлях!''2026: .,,Те, що ми ще десь стоїмо - це вже офігенний компроміс з нашого боку''.
Це звучить як анекдот, який забули зробити смішним. Коли людина, яка прийшла до влади на критиці ,,поганого миру'', тепер намагається продати ,,жахливу реальність'' як свій свідомий вибір на переговорах. Справді, важко бути ,,вироком'' для когось, коли ти сам став діагнозом для цілої системи.Чи варто очікувати, що наступним ,,великим компромісом'' стане заява про те, що наявність Тризуба на паспорті - це вже перемога на переговорах?
..взагалі дивно спостерігати, як, ніби ж притомний, Світ обговорює хотєлки агресора, недоімперії-терориста Московії, пропонуючи таким чином зруйнувати ключові норми світового права, непорушності кордонів........
усі розмови про "повернення до миру" мають вестися вже пІСля повернення окупаційної армії кацапів на кордони 2013го року..
катастрофічно небезпечно для Західного Світу заохочувати людожерів усих мастей переговорами на нинішніх *******-трумпівських умовах
