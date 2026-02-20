Принцип "стоим там, где стоим" - это уже большой компромисс на переговорах, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к компромиссам на переговорах, но не к тем, которые наносят ущерб независимости и суверенитету Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Kyodo News.

"Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитета. Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не получать снова и снова ультиматумы от россиян.

Они – агрессор. Все это признали. Это не изменилось. Многие страны, которые были посредниками или пытались быть посредниками с самого начала этой войны, особенно на Ближнем Востоке и в Азии, а также другие государства – все признают, что Россия является агрессором", – сказал президент.

По словам Зеленского, компромиссом является то, что Украина говорит с агрессором о компромиссах.

"Стоим там, где стоим" – это большой компромисс. Они захватили почти 20% нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс.



Что Россия предлагает нам в качестве компромисса? На что они готовы? Они сказали: "Мы готовы не оккупировать ваши другие области". Но это терроризм. Даже сами эти слова – это терроризм. "Я готов вас не убивать – отдайте нам все". Что это значит? Это не компромисс. Это ультиматум. Именно поэтому я сказал: "Мы готовы к компромиссам, которые уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, нашу армию, наших людей и наших детей. Но мы не готовы к ультиматумам", – подчеркнул глава государства.

