1 943 26

Принцип "стоим там, где стоим" - это уже большой компромисс на переговорах, - Зеленский

Зеленский готов к компромиссам на переговорах с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к компромиссам на переговорах, но не к тем, которые наносят ущерб независимости и суверенитету Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Kyodo News.

Подробности

"Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитета. Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не получать снова и снова ультиматумы от россиян.

Они – агрессор. Все это признали. Это не изменилось. Многие страны, которые были посредниками или пытались быть посредниками с самого начала этой войны, особенно на Ближнем Востоке и в Азии, а также другие государства – все признают, что Россия является агрессором", – сказал президент.

По словам Зеленского, компромиссом является то, что Украина говорит с агрессором о компромиссах.

"Стоим там, где стоим" – это большой компромисс. Они захватили почти 20% нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс.

Что Россия предлагает нам в качестве компромисса? На что они готовы? Они сказали: "Мы готовы не оккупировать ваши другие области". Но это терроризм. Даже сами эти слова – это терроризм. "Я готов вас не убивать – отдайте нам все". Что это значит? Это не компромисс. Это ультиматум. Именно поэтому я сказал: "Мы готовы к компромиссам, которые уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, нашу армию, наших людей и наших детей. Но мы не готовы к ультиматумам", – подчеркнул глава государства.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (10536) территориальная целостность (213)
Топ комментарии
+8
Добре б цей принцип закріпити далекобійними ударами крилатих і балістичних ракет по рф.
20.02.2026 12:12 Ответить
+5
От в 2019 році цей принцип треба було і використовувати і сидів би Вова в своєму кварталі.
20.02.2026 12:16 Ответить
+5
Тобто коли Зеля критикував Порошенка за Мінськи угоди то було пагано, а зараз сам не може нічого зробити-обдурити кацапів то є норм ?
20.02.2026 12:19 Ответить
Добре б цей принцип закріпити далекобійними ударами крилатих і балістичних ракет по рф.
20.02.2026 12:12 Ответить
Фламінги вже потужно летять 💪
20.02.2026 12:18 Ответить
Давай! - насипай!
20.02.2026 12:12 Ответить
От в 2019 році цей принцип треба було і використовувати і сидів би Вова в своєму кварталі.
20.02.2026 12:16 Ответить
Тобто коли Зеля критикував Порошенка за Мінськи угоди то було пагано, а зараз сам не може нічого зробити-обдурити кацапів то є норм ?
20.02.2026 12:19 Ответить
❗️Зеленський наказав підготувати план ведення війни ще на 3 (!) роки вузькому колу радників: переговори провалилися, - журналіст WSJ Боян Панчевський заявив, що всі присутні були шоковані
20.02.2026 12:24 Ответить
Офіційно: від Зеленського не було ніякого доручення готувати план війни ще на 3 роки. Також не було жодного негативу щодо перебігу переговорів, - радник президента Литвин спростовував інформацію WSJ
20.02.2026 13:09 Ответить
Зеленський про вивід військ з Донбасу: Ми не можемо вийти зі своєї території
20.02.2026 12:29 Ответить
З ким він завів компроміс: з двома групами впливу в делегації,яку сам створив, з недипломатів і послав вирішувати питання в мирних переговорах?
20.02.2026 12:33 Ответить
Так, це був би компроміс, але русні потрібна побєда, на менше вони не згодні.
20.02.2026 12:33 Ответить
А все ж т. Путін поступово добиваться своєї мети.

Не так блискавично, як планувалося як йому мріялося, але "вода камінь точить".

Schröder& Merkel&Macron&... Європа в цьому Путіну потурала, заохочувала своєю стурбованістю, своєю тактикою Лебідь, Щука, Рак...

США цей процес очолювала...При т. Трампі взагалі перестали лукавити...

Т. Трамп і т. Сі на стороні т. Пу. А Європа готова до повтору Мюнхен38 і Ялта45 на цей раз Китай, США, РФ А стару путану Європу і не спитають...
20.02.2026 12:34 Ответить
То так тільки здається. Х7йло, якого ти називаєш "путєн" не досягне своєї мети - захопити Україну, вже ніколи.
20.02.2026 12:50 Ответить
Військовим шляхом можливо і не вдасться, а ось "дипломатічєскім" в якому йому помагає Трамп цільком можливо - шляхом "переговорів" і "виборів".
20.02.2026 13:15 Ответить
Про Запоріжжя та Херсон кацапи вже мовчать... Тепер балачки тільки за Донбас... Може щось пішпо не так?...😡
20.02.2026 12:56 Ответить
Ну з Херсонської та Запорізької областей вшиватись не збираються.
показать весь комментарий
" ... "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс."

Цікаво. Раніше Найвеличніший казав про кордони 1991 року , а його підлеглі щось казали про "каву в Криму" .

А що , ЛІДОРЕ, сталось , що тепер треба вмовляти Путла Поганого зупинитись по лінії фронту , тоді як в в квітні 2022 року в Стамбулі ошалівший Путін з його побитою 150-тисячною кадровою армією вторгнення дуже просився відпустити його назад в його барліг і він готовий був відвести своїх побитих вояків до лінії 24 лютого 2022 року і вже їх відвів з Київської, Чернігівської та Сумської областей ?

От би ЛІДОР пояснив - за що загинули та покалічились сотні тисяч українців , коли війну можна було припинити ще в квітні 2022 року на більш-менш нормальних умовах, коли Путло було в шоці ?!
20.02.2026 12:35 Ответить
Приснилось?
20.02.2026 13:12 Ответить
Де Ви побачили 'нормальні' умови в 2022 р.? Прийнятний для України результат можна отримати лише переведенням цієї війни або в громадянську війну всіх проти всіх в Росії, або в третю світову (в обох варіантах РФ перестає існувати).
20.02.2026 13:17 Ответить
Сидимо де сидимо, ндравітца вавє, так би і сидів довічно, гоями правіл
20.02.2026 12:37 Ответить
Дик звичайно. Після "візьмемо Курськ та 3 дні" і квитків на концерт Тополі в Сімферополі - це вже великий потужний прогрес. І це тільки початок.
20.02.2026 12:39 Ответить
Життя або гаманець? Держиморда обирає гаманець але коштом життя роботяги
20.02.2026 12:50 Ответить
відпустіть цього зеленого поца до свого племені до Ізраелю ,повірте це ще буде добре для України ,як шо зможете від цієї пас* уди 🤡 відмахатися !!! ...Поки є така можливість ,бо воно хоче бути лукашенко -2... до старечного маразму , а він у нього вже пробивається, на всю голову !...
20.02.2026 12:50 Ответить
Це як в старому анекдоті - "якби він ще й стояв то йому взагалі і ціни не було б"...
20.02.2026 12:55 Ответить
Взагалі то якщо РДК почне бити по російським НПЗ , то це вже буде визвольна війна від хунти хутина. І Вітакер з Мединським просто обосруться
Дайте можливість РДК бити по по НПЗ і мацкві , допоможить у пропаганді у кацапськіх військах за визволення від кривавого вбивці *****
сітуацію в раше треба качати.
20.02.2026 13:03 Ответить
Яка вам різниця хто б'є по нпз, ЗСУ або якесь РДК?
Для створення картинки громадянської війни? І кому така картинка потрібна на 4 року війни?
20.02.2026 13:22 Ответить
Чомусь Трамп при укладанні нещодавно 'вікопомної' (на його думку) угоди щодо Гази не вимагав у Ізраїлю в якості компромісу поступитися палестинцям східним Єрусалімом або віддати Сирії Голанські висоти! Може варто йому про це періодично нагадувати щойно Штати заводять мову про компроміси?
20.02.2026 13:10 Ответить
 
 