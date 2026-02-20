Принцип "стоим там, где стоим" - это уже большой компромисс на переговорах, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к компромиссам на переговорах, но не к тем, которые наносят ущерб независимости и суверенитету Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Kyodo News.
Подробности
"Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитета. Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не получать снова и снова ультиматумы от россиян.
Они – агрессор. Все это признали. Это не изменилось. Многие страны, которые были посредниками или пытались быть посредниками с самого начала этой войны, особенно на Ближнем Востоке и в Азии, а также другие государства – все признают, что Россия является агрессором", – сказал президент.
По словам Зеленского, компромиссом является то, что Украина говорит с агрессором о компромиссах.
"Стоим там, где стоим" – это большой компромисс. Они захватили почти 20% нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс.
Что Россия предлагает нам в качестве компромисса? На что они готовы? Они сказали: "Мы готовы не оккупировать ваши другие области". Но это терроризм. Даже сами эти слова – это терроризм. "Я готов вас не убивать – отдайте нам все". Что это значит? Это не компромисс. Это ультиматум. Именно поэтому я сказал: "Мы готовы к компромиссам, которые уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, нашу армию, наших людей и наших детей. Но мы не готовы к ультиматумам", – подчеркнул глава государства.
Что предшествовало?
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
Не так блискавично, як планувалося як йому мріялося, але "вода камінь точить".
Schröder& Merkel&Macron&... Європа в цьому Путіну потурала, заохочувала своєю стурбованістю, своєю тактикою Лебідь, Щука, Рак...
США цей процес очолювала...При т. Трампі взагалі перестали лукавити...
Т. Трамп і т. Сі на стороні т. Пу. А Європа готова до повтору Мюнхен38 і Ялта45 на цей раз Китай, США, РФ А стару путану Європу і не спитають...
Цікаво. Раніше Найвеличніший казав про кордони 1991 року , а його підлеглі щось казали про "каву в Криму" .
А що , ЛІДОРЕ, сталось , що тепер треба вмовляти Путла Поганого зупинитись по лінії фронту , тоді як в в квітні 2022 року в Стамбулі ошалівший Путін з його побитою 150-тисячною кадровою армією вторгнення дуже просився відпустити його назад в його барліг і він готовий був відвести своїх побитих вояків до лінії 24 лютого 2022 року і вже їх відвів з Київської, Чернігівської та Сумської областей ?
От би ЛІДОР пояснив - за що загинули та покалічились сотні тисяч українців , коли війну можна було припинити ще в квітні 2022 року на більш-менш нормальних умовах, коли Путло було в шоці ?!
Дайте можливість РДК бити по по НПЗ і мацкві , допоможить у пропаганді у кацапськіх військах за визволення від кривавого вбивці *****
сітуацію в раше треба качати.
Для створення картинки громадянської війни? І кому така картинка потрібна на 4 року війни?