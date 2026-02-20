РУС
Миндича в отчете Конгрессу США называют "бывшим бизнес-партнером" Зеленского. ДОКУМЕНТ

О Миндиче упомянули в отчете Конгрессу США: что известно?

В отчете Минюста Конгрессу США упоминается о "Миндичгейте" в Украине.

Об этом сообщил нардеп Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В документе описывается антикоррупционная работа правоохранительных органов.

В частности, там есть упоминание о коррупции в энергетике и операции "Мидас".

"10 ноября 2025 года НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему в "Энергоатоме", государственной атомной энергетической компании Украины. Следствие утверждает, что бывшие и нынешние украинские чиновники помогли присвоить не менее 100 миллионов долларов в виде "откатов" от подрядчиков.

"Энергоатом" производит примерно половину электроэнергии Украины и управляет международной помощью, направленной на укрепление украинской энергетической инфраструктуры против российских воздушных атак, которые вызывают массовые отключения света", - говорится там.

В документе упоминается и Тимур Миндич.

"Среди фигурантов расследования "Энергоатома" есть Тимур Миндич, бывший бизнес-партнер президента Зеленского, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, министр энергетики и министр юстиции. Позже Миндич бежал из страны, тогда как министр юстиции, бывший министр энергетики и глава Офиса Президента ушли в отставку", - отмечается в отчете.

О Миндиче упомянули в отчете Конгрессу США: что известно?

Миндичгейт

+26
А чому колишній?
показать весь комментарий
20.02.2026 10:14 Ответить
+21
Зе привів своїх друзів мародерів, а так критикував Порошенка, аж з штанів випригував
показать весь комментарий
20.02.2026 10:18 Ответить
+13
Все зрозуміло, винен в всьому Порошенко і тому на нього наклали санкції.
показать весь комментарий
20.02.2026 10:19 Ответить
Так ото ж! Брешуть! 😉 (Сарказм, якщо щось)
показать весь комментарий
20.02.2026 10:34 Ответить
Міндіч своєю смертю не помре . Таку вєртікаль поломав скатіна .
показать весь комментарий
20.02.2026 10:17 Ответить
Ну поки у нас президентом єврей і спільник міндіча життя міндічу в Ізраїлі гарантоване. Сподіваюсь "нашсуд" не якийсь там "монясадь" і колись вирок йому і цукєрману буде виконано.
показать весь комментарий
20.02.2026 10:25 Ответить
в тому то і справа що він не нам з вами схему зламали . Єрмака зняли , пох як , офіс , учасників , схеми , майно , гроші засвітили ? А тепер Зеленського кругом мордою тичать в це л@йно ... в звітах до Конгресу фігурує і не тільки в Омериці . Так що тахріхім йому одягнуть свої ж паддєльнічкі .
показать весь комментарий
20.02.2026 10:33 Ответить
На єдиного, превентивні !!! пожиттєві !!! як на найбільшого ворога Бубачки.
показать весь комментарий
20.02.2026 11:23 Ответить
Американці завжди були дуже лояльні до корумпованих президентів. Навіть складається враження що їм дуже зручно мати справу саме з корумпованими диктаторами які довго і нудно займають пости... Дійсно простіше мати справу з однією особою яка продавлює будь яке волюнтаристське рішення ніж з купою партійних лідерів, та опозиційних експертів. Ну от зараз американці прибрали Мадуро. І що вони роблять далі? Чекають на захоплення влади іншим диктатором якого зроблять "своїм сукіним сином"...
показать весь комментарий
20.02.2026 10:20 Ответить
Вони завжди були і продовжують бути паразитами. Так, їм дуже зручно, маючи компромат на цілком підконтрольних їм міні-диктаторів, ставити їм вигідні для себе умови.
Слід негайно скасувати грабіжницьку угоду про корисні копалини, яку банально нав'язали нашому "вошдю зеленого племені".
показать весь комментарий
20.02.2026 10:25 Ответить
Цікаво, куди останні сім років дивилося НАЗК? Так само як і НАБУ та САП.
Це що, вчора почалося?
показать весь комментарий
20.02.2026 10:22 Ответить
А куди ж дивилися🤑🤑🤑🤑 разумков-стефанчук+зеленський та керовніки НБУ, ДБР, ФІНМОНІТОРИНГУ, Рахункової палати, КМУ з десятками співвиконавців-держсекретарів та їх заступниками(саме вони готують і сьогодні, оті дивні проекти Уряду)????
А всього і треба, для дієвого покарання за дії злочинців упродовж 5 років‼️‼️‼️, це задіяння 3 метрової вірьовки та автокрану, як це зробили в Сирії, після втечі башара асада до якунОвоща на московію!
показать весь комментарий
20.02.2026 11:09 Ответить
Я вже стомився кожен раз прописувати повний перелік цих шарашкіних контор...
показать весь комментарий
20.02.2026 11:53 Ответить
невжє не розуміетє, що там , скрізь зелені кроти , які і в " долі і в темі" , як казав їх гетьманцев
показать весь комментарий
20.02.2026 11:45 Ответить
а шо не так? все ще не колишній?
показать весь комментарий
20.02.2026 10:29 Ответить
Ішак та його злочинне угрупування під пильним оком ФБР. То ж, награбове та сховане є відомим та буде злито в публічний простір, щоб приперти до стіни ішака та його злодійську банду.
показать весь комментарий
20.02.2026 10:31 Ответить
Колишній бізнес-партнер, теперішній поплічник і майбутній співкамерник.
показать весь комментарий
20.02.2026 10:35 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2026 10:59 Ответить
Порошенко, що ж ти тваріш?
показать весь комментарий
20.02.2026 11:09 Ответить
Риба гниє з голови, і ця голова вже як третій рік давно протухла.
показать весь комментарий
20.02.2026 11:11 Ответить
 
 