Миндича в отчете Конгрессу США называют "бывшим бизнес-партнером" Зеленского. ДОКУМЕНТ

В отчете Минюста Конгрессу США упоминается о "Миндичгейте" в Украине.

Об этом сообщил нардеп Гончаренко

Что известно

В документе описывается антикоррупционная работа правоохранительных органов.

В частности, там есть упоминание о коррупции в энергетике и операции "Мидас".

"10 ноября 2025 года НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему в "Энергоатоме", государственной атомной энергетической компании Украины. Следствие утверждает, что бывшие и нынешние украинские чиновники помогли присвоить не менее 100 миллионов долларов в виде "откатов" от подрядчиков.

"Энергоатом" производит примерно половину электроэнергии Украины и управляет международной помощью, направленной на укрепление украинской энергетической инфраструктуры против российских воздушных атак, которые вызывают массовые отключения света", - говорится там.

В документе упоминается и Тимур Миндич.

"Среди фигурантов расследования "Энергоатома" есть Тимур Миндич, бывший бизнес-партнер президента Зеленского, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, министр энергетики и министр юстиции. Позже Миндич бежал из страны, тогда как министр юстиции, бывший министр энергетики и глава Офиса Президента ушли в отставку", - отмечается в отчете.

Миндичгейт

