Миндича в отчете Конгрессу США называют "бывшим бизнес-партнером" Зеленского. ДОКУМЕНТ
В отчете Минюста Конгрессу США упоминается о "Миндичгейте" в Украине.
Об этом сообщил нардеп Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В документе описывается антикоррупционная работа правоохранительных органов.
В частности, там есть упоминание о коррупции в энергетике и операции "Мидас".
"10 ноября 2025 года НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему в "Энергоатоме", государственной атомной энергетической компании Украины. Следствие утверждает, что бывшие и нынешние украинские чиновники помогли присвоить не менее 100 миллионов долларов в виде "откатов" от подрядчиков.
"Энергоатом" производит примерно половину электроэнергии Украины и управляет международной помощью, направленной на укрепление украинской энергетической инфраструктуры против российских воздушных атак, которые вызывают массовые отключения света", - говорится там.
В документе упоминается и Тимур Миндич.
"Среди фигурантов расследования "Энергоатома" есть Тимур Миндич, бывший бизнес-партнер президента Зеленского, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, министр энергетики и министр юстиции. Позже Миндич бежал из страны, тогда как министр юстиции, бывший министр энергетики и глава Офиса Президента ушли в отставку", - отмечается в отчете.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Слід негайно скасувати грабіжницьку угоду про корисні копалини, яку банально нав'язали нашому "вошдю зеленого племені".
Це що, вчора почалося?
А всього і треба, для дієвого покарання за дії злочинців упродовж 5 років‼️‼️‼️, це задіяння 3 метрової вірьовки та автокрану, як це зробили в Сирії, після втечі башара асада до якунОвоща на московію!