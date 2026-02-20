Зеленский назначил совещание переговорной группы на 20 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пятницу, 20 февраля, специальное совещание с участниками переговорной группы по дальнейшим шагам и решениям.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.
"Сегодня уже будут в Украине все участники нашей переговорной группы. И на завтра я назначил специальное совещание с ними относительно наших дальнейших шагов, наших решений. Будет доклад уже здесь, в Киеве, относительно тех аспектов переговоров, о которых не стоит говорить по телефону"
Кроме того, участники совещания определят дальнейшие рамки разговора с партнерами, с европейской, американской и российской стороной.
Что предшествовало?
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
Топ комментарии
+5 Inna vid
показать весь комментарий20.02.2026 05:09 Ответить Ссылка
+3 Kozyuk
показать весь комментарий20.02.2026 06:30 Ответить Ссылка
+2 Герхард
показать весь комментарий20.02.2026 03:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо пишуть, що там дві різні групи з різними цілями.
І одна з них таємно зустрічається з кацапами та довбиться з ними у десна від імені ЗЄ.
Уявіть хлопців, які сьогодні тримають Слов'янськ і Краматорськ, коли чують, що влада має намір вивести звідти війська. Для чого там помирати?
Нам треба міняти #Янелоха, в іншому випадку ми, реально, наступну зиму зустрінемо із запасами величезного і потужного ніхєра.
неважно кто и что, главное что трампу советники донесут, что работа кипит и вот-вот договорятся.
План називається водевіль для рудого
Мета відтермінувати санкції, або дать привід рудому для цього