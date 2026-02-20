РУС
1 037 11

Зеленский назначил совещание переговорной группы на 20 февраля

Зеленский созывает совещание переговорной группы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пятницу, 20 февраля, специальное совещание с участниками переговорной группы по дальнейшим шагам и решениям.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

"Сегодня уже будут в Украине все участники нашей переговорной группы. И на завтра я назначил специальное совещание с ними относительно наших дальнейших шагов, наших решений. Будет доклад уже здесь, в Киеве, относительно тех аспектов переговоров, о которых не стоит говорить по телефону"

Кроме того, участники совещания определят дальнейшие рамки разговора с партнерами, с европейской, американской и российской стороной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил обсуждение демилитаризованной зоны

Что предшествовало?

Читайте: Песков подтвердил закрытые переговоры РФ и Украины в Швейцарии: Содержание не разглашать

+5
"Цей тиждень буде вирішальним, ця зима усе вирішить, ця весна остаточно покладе шлях до миру, ця осінь буде дуже важливою...".

Нам треба міняти #Янелоха, в іншому випадку ми, реально, наступну зиму зустрінемо із запасами величезного і потужного ніхєра.
20.02.2026 05:09
+3
Ви вважаєте, що з Голобородько виживемо? Чує моє серденько, що він здає ті, не зайняті території Донецької області, останній укріпрайон. Йому головне гарантії безпеки для себе, умерова, арахамії, єрмака, шефірів, міндичів, цукерманів, а не для України. Нам він скаже, що його це зробити змусили США і це перемога. І нарід повірить, до цього ж вірив у казкового Голобородька'?
20.02.2026 06:30
+2
Крило Єрмака чи хвіст Буданова?

Бо пишуть, що там дві різні групи з різними цілями.
І одна з них таємно зустрічається з кацапами та довбиться з ними у десна від імені ЗЄ.
20.02.2026 03:26
Навіщо вони повітря попусту трусять?
20.02.2026 01:53
Як може у групі Голобородька' бути два крила? Там може бути тільки один хвіст, бо народжений показати літати не може. Придумали казочки для наріду, ніби переговорна група має дві позиції.
Уявіть хлопців, які сьогодні тримають Слов'янськ і Краматорськ, коли чують, що влада має намір вивести звідти війська. Для чого там помирати?
20.02.2026 06:25
а ми ту зиму зустрінемо взагалі?
20.02.2026 05:52
Ви вважаєте, що з Голобородько виживемо? Чує моє серденько, що він здає ті, не зайняті території Донецької області, останній укріпрайон. Йому головне гарантії безпеки для себе, умерова, арахамії, єрмака, шефірів, міндичів, цукерманів, а не для України. Нам він скаже, що його це зробити змусили США і це перемога. І нарід повірить, до цього ж вірив у казкового Голобородька'?
20.02.2026 06:30
24 лютого 2022 дало українцям урок: єдина гарантія безпеки, яка щось варта, - це власна зброя.
20.02.2026 05:17
Як і власний президент
20.02.2026 05:41
тот случай когда зе чмоня послушал советников и правильно делает.

неважно кто и что, главное что трампу советники донесут, что работа кипит и вот-вот договорятся.
20.02.2026 06:31
Усе по плану
План називається водевіль для рудого
Мета відтермінувати санкції, або дать привід рудому для цього
20.02.2026 07:07
Гнати мудака і чим скоріш. Обкурене чмо - головна перешкода у всьому.
20.02.2026 07:22
 
 