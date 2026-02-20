Зеленский назначил совещание переговорной группы на 20 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пятницу, 20 февраля, специальное совещание с участниками переговорной группы по дальнейшим шагам и решениям.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

"Сегодня уже будут в Украине все участники нашей переговорной группы. И на завтра я назначил специальное совещание с ними относительно наших дальнейших шагов, наших решений. Будет доклад уже здесь, в Киеве, относительно тех аспектов переговоров, о которых не стоит говорить по телефону"

Кроме того, участники совещания определят дальнейшие рамки разговора с партнерами, с европейской, американской и российской стороной.

Что предшествовало?

