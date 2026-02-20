Зеленський призначив нараду переговорної групи на 20 лютого
Президент України Володимир Зеленський призначив на п'ятницю, 20 лютого, спеціальну нараду з учасниками переговорної групи щодо подальших кроків і рішень.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.
"Сьогодні вже будуть в Україні всі учасники нашої переговорної групи. І на завтра я призначив спеціальну нараду з ними щодо наших подальших кроків, наших рішень. Буде доповідь вже тут, в Києві, щодо тих аспектів перемовин, про які не варто говорити телефоном"
Крім того, учасники наради визначать подальші рамки розмови з партнерами, з європейською, американською та з російською стороною.
Що передувало?
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
Топ коментарі
+6 Inna vid
показати весь коментар20.02.2026 05:09 Відповісти Посилання
+4 Kozyuk
показати весь коментар20.02.2026 06:30 Відповісти Посилання
+2 Герхард
показати весь коментар20.02.2026 03:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо пишуть, що там дві різні групи з різними цілями.
І одна з них таємно зустрічається з кацапами та довбиться з ними у десна від імені ЗЄ.
Уявіть хлопців, які сьогодні тримають Слов'янськ і Краматорськ, коли чують, що влада має намір вивести звідти війська. Для чого там помирати?
Нам треба міняти #Янелоха, в іншому випадку ми, реально, наступну зиму зустрінемо із запасами величезного і потужного ніхєра.
неважно кто и что, главное что трампу советники донесут, что работа кипит и вот-вот договорятся.
План називається водевіль для рудого
Мета відтермінувати санкції, або дать привід рудому для цього