Зеленський призначив нараду переговорної групи на 20 лютого

Президент України Володимир Зеленський призначив на п'ятницю, 20 лютого, спеціальну нараду з учасниками переговорної групи щодо подальших кроків і рішень.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні вже будуть в Україні всі учасники нашої переговорної групи. І на завтра я призначив спеціальну нараду з ними щодо наших подальших кроків, наших рішень. Буде доповідь вже тут, в Києві, щодо тих аспектів перемовин, про які не варто говорити телефоном"

Крім того, учасники наради визначать подальші рамки розмови з партнерами, з європейською, американською та з російською стороною.

Що передувало?

