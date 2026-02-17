Миндич воровал из Украины деньги через оффшоры, связанные с РФ и российским агентом Омсоном, - НАБУ
Оффшорную компанию, через которую легализовали более $100 млн, возглавлял Айвар Омсон. Он имеет связи с Россией.
Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на данные НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В сообщении НАБУ говорилось, что $112 млн легализовали черезоффшорный инвестиционный фонд, который возглавил гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис.
По словам Железняка, речь идет об Айваре Омсоне.
"Мы давно его видели по OSINTу группы компаний Миндыча - Цукерманов "Делфи". Но почти никто из собеседников не знал о его реальной роли. А он, по факту, один из главных организаторов именно отмывания сотен миллионов долларов долгое время ... Его фамилия фигурирует в десятках компаний, ведущих к самым громким фамилиям именно из страны агрессора или их интересов в Украине. При этом вы не найдете ни одной его фотографии", - отметил нардеп.
Российский след
"Омсон имеет давние и глубокие связи с "российской мафией" и структурами Семена Могилевича: Омсон возглавлял офшор Elmstad Trading Ltd, который основал российское ООО "Ринвей". Именно эта компания владела сетью "Арбат Престиж", принадлежавшей Могилевичу и ставшей причиной его задержания в России.
Совладельцами структур, связанных с Омсоном, выступали жена Могилевича и Дмитрия Фирташа", - пояснил Железняк.
Фирташ и "вышки Бойко"
"Вместе с Фирташем они были директорами в Simia Holdings Limited. Через связанный с Омсоном латвийский банк Trasta Komercbanka выводились средства из аферы "Вышки Бойко".
В документах Минюста США компании Омсона (Bromso Ltd, Global Energy) прямо названы активами Фирташа", - продолжил он.
Отмывание денег Газпрома в Испании
"А помните, в 2015 году был скандал с отмыванием денег российской мафии в Испании. Там главным был партнер Газпрома Виктор Канайкин. И в обвинительном акте суда Испании несколько раз упоминается Айвар Омсон, как человек, который организовал операции по отмыванию этих денег в Каталонии", - отметил парламентарий.
По состоянию на 2015 год именно Омсон был фактическим владельцем канала "112" через цепочку сейшельских и кипрских офшоров (AVRIL VENTURES LIMITED). Да и структуры Омсона владели этими активами, которые связывают с окружением Януковича, утверждает он.
Связь с Миндичем
"Именно Айвар Омсон и Якоб Хармут были совладельцами компании DELPHI WORLDWIDE LLP). "Делфи" - группа компаний Цукерманов, а Якоб Хармут это долгое время вице-президент "Энергоатома", которого привел еще Шефир вместе с... Галущенко в "Энергоатом")
Там же вы найдете и других известных нам личностей типа "Француза" Мужеля, главу ОПЗ Ковальского, группу компаний "Терра" (от банковской клички Терразини мужа сестры Миндича) и самих Цукерманов)", - рассказал он.
Также Железняк напомнил, что в расследовании о бриллиантах упоминалась британская компания, непосредственно оформленная на Миндича - Meylor Global LLP с адресом в Лондоне 393 Lordship Lane.
"Так вот, большинство компаний Айвара Омсона зарегистрированы... по адресу в Лондоне 393 Lordship Lane. Это если что 2-х этажный сарай) Поэтому, скорее всего, и регистрировал компании Айвар ему", - добавил Железняк.
Подозрение Герману Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
