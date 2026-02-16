Экс-глава Минэнерго Галущенко останется под стражей, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил жалобу экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко на "незаконное задержание". Суд оставил его под стражей.

Решение ВАКС

Теперь фигурант операции "Мидас" будет ждать избрания меры пресечения.

Адвокат Галущенко заявил в суде, что якобы пограничники с пункта пропуска позвонили детективам НАБУ и сообщили, что Галущенко планирует пересечь границу. Только ориентировочно между 06:00 и 06:30 экс-министр выразил желание покинуть пункт пропуска и вернуться в Киев, на что пограничники сообщили ему, что ждут "гостей", пишет Центр противодействия коррупции.

Уже в 9 утра прибыли детективы НАБУ. Сам Галущенко был доставлен в Киев около 19:00 15 февраля.

Во вторник, 17 февраля, Галущенко будут выбирать меру пресечения. Обвинение будет просить содержание под стражей.

Подозрение Герману Галущенко — что известно

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Миндичгейт

