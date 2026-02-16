РУС
Экс-глава Минэнерго Галущенко останется под стражей, - ВАКС

Герман Галущенко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил жалобу экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко на "незаконное задержание". Суд оставил его под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Решение ВАКС

Теперь фигурант операции "Мидас" будет ждать избрания меры пресечения. 

Адвокат Галущенко заявил в суде, что якобы пограничники с пункта пропуска позвонили детективам НАБУ и сообщили, что Галущенко планирует пересечь границу. Только ориентировочно между 06:00 и 06:30 экс-министр выразил желание покинуть пункт пропуска и вернуться в Киев, на что пограничники сообщили ему, что ждут "гостей", пишет Центр противодействия коррупции.

Уже в 9 утра прибыли детективы НАБУ. Сам Галущенко был доставлен в Киев около 19:00 15 февраля.

Во вторник, 17 февраля, Галущенко будут выбирать меру пресечения. Обвинение будет просить содержание под стражей.

Подозрение Герману Галущенко — что известно

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Миндичгейт

Сидел бы в Киеве никто не тронул бы,а бегство - признание вины и минусовой пиар шашлычнику,теперь миллионера будут доить и обезжиривать.
16.02.2026 19:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jIXApPmY1U4

РС - 10 хв тому
16.02.2026 19:38 Ответить
Ну так його випустять під заставу і він здимть за паспортом якогось Пупкіна.
16.02.2026 19:42 Ответить
"...невдача спіткала радянського спортсмена ..." - Ярослав Железняк "попав в десятку" про затриманого
16.02.2026 19:50 Ответить
Ну так його випустять під заставу і він здимть за паспортом якогось Пупкіна.
16.02.2026 19:42 Ответить
"Ну так його випустять під заставу і він здимть за паспортом якогось Пупкіна"
Еще вариант,что у мвс с его немалым бюджетом не окажется исправного браслета-это тоже их любима тема.
16.02.2026 21:27 Ответить
Намив 112 лямів зелених - стахановець!
16.02.2026 19:42 Ответить
було б не погано побачити заголовок:
Ексглава Міненерго Галущенко залишатиметься під вартою пожиттєво
16.02.2026 19:44 Ответить
... ЯК БЄНЯ?
16.02.2026 19:52 Ответить
бородата бабушка буде сидіте не пожиттєво, а поки гроші не закінчаться
кому він без грошей потрібен буде?
16.02.2026 20:02 Ответить
Питання, Ви справді думаєте, він не здасть ЗЕЛЕНСЬКОГО й ЙОГО КОМАНДУ , аби вічно жити живим у тюрязі?

А мені здається, просто случайнааа для НАБУ зі США послабили мотузку - щоб притиснути вовку ...

Й чомусь перемовини в Швейцарїї, куди вже банда ОПУ вирушила, й Галущенко мчав до Швейцарії...
16.02.2026 20:00 Ответить
як встигне, може і здасть.
але тут є проблемка - Зе здати можна лише раз, а Галущенків в ОПі - багато.

і якщо ще трохи "притиснути вовку", то вовка і сам випадково загубиться в одному зі своїх відряджень

щодо Швейцарії - це просто за звичкою... вже без спільників не може... ну як вони новий шлагбаум закрутять, а він не в долі?
16.02.2026 20:18 Ответить
Так, допоки не витягнуть з Галущенка ті $112 млн., - не випустять.
показать весь комментарий
Хіба, що оте прикре САМОГУБСТВО галущенка, врятує зеленського і міндіча з бандою, від законного Самосуду Українців над ними!!!
показать весь комментарий
Прямо на потязі проривав би кордон.
Схавали шоу від потужного і радуються.
показать весь комментарий
Ага, зі своїми лямами ще може пішки пішов би
То так було задумано, вже пора прийшла кимось пожертвувати, бо ситуація з телепортацією всяких міндічєй вже сприймається, як анекдот
Реальне шоу
16.02.2026 21:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ekal-7G83Es&t=1s

Учора про скандал навколо Железняка новий пропагандон ЗЕМАРАФЕТУ -( ну тіпа Ісландія Іванова- Петрова, бувший мент-вбивця Золкін ....)

О диво!!! А сьогодні Железняк на Радіо Свобода розповідає про продовження МІНДІЧГЕЙТУ
передача йде прямо зараз
посилання нижче
16.02.2026 19:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jIXApPmY1U4 https://www.youtube.com/watch?v=

Підозра НАБУ і Галущенко: хто стоїть за ексміністром? Новий поворот «Міндічгейту» | Свобода Live

прямо зараз
16.02.2026 19:49 Ответить
Сьогодні на Железняка Сирський дасть команду зібрати підписи в ЗСУ відкрти справу?
показать весь комментарий
16.02.2026 20:14 Ответить
Фамілія некошерная, так би виїїав.
16.02.2026 20:05 Ответить
В мене питання -
який зв"язок нової імітації перемовин з Мединським у Швейцарії ,
спроба ПАБЄГА Галущенко до тієї ж Швейцарії,
нове увімкнення активності роботи НАБУ,
випуск Єдиного Марафону з Золкіним в обпльовуванні Желеєзняка учора ,
й Железняк на РС з натяками ПРОТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО у т ч у справі з Галущенко сьогодні ...

Це притиснення впритик на Зеленського здаватися забаганкам Кремля з Трампом... наступним тиск буде через взяття АЛІ-БАБИ?
16.02.2026 20:25 Ответить
Яка ще спроба пабєга? В нього були підстави для законного перетину.
Зробили шоу для любителів кварталу, бачу людям добре зайшло.
16.02.2026 20:39 Ответить
та ні це вистава для женеви з мединським
16.02.2026 20:48 Ответить
Військовозобов'язаний Галущенко, ніяких підстав з міндічем та подєльніками у кримінальній справі «кабмідічгейту», не мають на перетин КОРДОНУ!!
16.02.2026 20:57 Ответить
От просто цікаво: чи відчуває він себе "використаним презервативом"? Чи може ще сподівається на "руку допомоги" від дєрьмака?
показать весь комментарий
