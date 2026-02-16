Экс-глава Минэнерго Галущенко останется под стражей, - ВАКС
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил жалобу экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко на "незаконное задержание". Суд оставил его под стражей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Решение ВАКС
Теперь фигурант операции "Мидас" будет ждать избрания меры пресечения.
Адвокат Галущенко заявил в суде, что якобы пограничники с пункта пропуска позвонили детективам НАБУ и сообщили, что Галущенко планирует пересечь границу. Только ориентировочно между 06:00 и 06:30 экс-министр выразил желание покинуть пункт пропуска и вернуться в Киев, на что пограничники сообщили ему, что ждут "гостей", пишет Центр противодействия коррупции.
Уже в 9 утра прибыли детективы НАБУ. Сам Галущенко был доставлен в Киев около 19:00 15 февраля.
Во вторник, 17 февраля, Галущенко будут выбирать меру пресечения. Обвинение будет просить содержание под стражей.
Подозрение Герману Галущенко — что известно
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
РС - 10 хв тому
Еще вариант,что у мвс с его немалым бюджетом не окажется исправного браслета-это тоже их любима тема.
Ексглава Міненерго Галущенко залишатиметься під вартою пожиттєво
кому він без грошей потрібен буде?
А мені здається, просто случайнааа для НАБУ зі США послабили мотузку - щоб притиснути вовку ...
Й чомусь перемовини в Швейцарїї, куди вже банда ОПУ вирушила, й Галущенко мчав до Швейцарії...
але тут є проблемка - Зе здати можна лише раз, а Галущенків в ОПі - багато.
і якщо ще трохи "притиснути вовку", то вовка і сам випадково загубиться в одному зі своїх відряджень
щодо Швейцарії - це просто за звичкою... вже без спільників не може... ну як вони новий шлагбаум закрутять, а він не в долі?
Схавали шоу від потужного і радуються.
То так було задумано, вже пора прийшла кимось пожертвувати, бо ситуація з телепортацією всяких міндічєй вже сприймається, як анекдот
Реальне шоу
Учора про скандал навколо Железняка новий пропагандон ЗЕМАРАФЕТУ -( ну тіпа Ісландія Іванова- Петрова, бувший мент-вбивця Золкін ....)
О диво!!! А сьогодні Железняк на Радіо Свобода розповідає про продовження МІНДІЧГЕЙТУ
передача йде прямо зараз
посилання нижче
Підозра НАБУ і Галущенко: хто стоїть за ексміністром? Новий поворот «Міндічгейту» | Свобода Live
прямо зараз
який зв"язок нової імітації перемовин з Мединським у Швейцарії ,
спроба ПАБЄГА Галущенко до тієї ж Швейцарії,
нове увімкнення активності роботи НАБУ,
випуск Єдиного Марафону з Золкіним в обпльовуванні Желеєзняка учора ,
й Железняк на РС з натяками ПРОТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО у т ч у справі з Галущенко сьогодні ...
Це притиснення впритик на Зеленського здаватися забаганкам Кремля з Трампом... наступним тиск буде через взяття АЛІ-БАБИ?
Зробили шоу для любителів кварталу, бачу людям добре зайшло.