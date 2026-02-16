Ексглава Міненерго Галущенко залишатиметься під вартою, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив скаргу ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка на "незаконне затримання". Суд залишив його під вартою.

Рішення ВАКС

Тепер фігурант операції "Мідас" чекатиме обрання запобіжного заходу.

Адвокат Галущенка заявив на суді, що нібито прикордонники з пункту пропуску подзвонили детективам НАБУ та повідомили, що Галущенко планує перетнути кордон. Тільки орієнтовно між 06:00 та 06:30 ексміністр висловив бажання покинути пункт пропуску й повернутися до Києва, на що прикордонники повідомили йому, що чекають "гостей", пише Центр протидії корупції.

Вже о 9 ранку прибули детективи НАБУ. Сам Галущенко був доставлений до Києва близько 19:00 15 лютого.

У вівторок, 17 лютого, Галущенку обиратимуть запобіжний захід. Обвинувачення проситиме тримання під вартою.

Підозра Герману Галущенку — що відомо

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

