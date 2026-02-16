Ексглава Міненерго Галущенко залишатиметься під вартою, - ВАКС

Герман Галущенко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив скаргу ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка на "незаконне затримання". Суд залишив його під вартою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Рішення ВАКС

Тепер фігурант операції "Мідас" чекатиме обрання запобіжного заходу. 

Адвокат Галущенка заявив на суді, що нібито прикордонники з пункту пропуску подзвонили детективам НАБУ та повідомили, що Галущенко планує перетнути кордон. Тільки орієнтовно між 06:00 та 06:30 ексміністр висловив бажання покинути пункт пропуску й повернутися до Києва, на що прикордонники повідомили йому, що чекають "гостей", пише Центр протидії корупції.

Вже о 9 ранку прибули детективи НАБУ. Сам Галущенко був доставлений до Києва близько 19:00 15 лютого.

У вівторок, 17 лютого, Галущенку обиратимуть запобіжний захід. Обвинувачення проситиме тримання під вартою.

Підозра Герману Галущенку — що відомо

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Міндічгейт

Топ коментарі
було б не погано побачити заголовок:
Ексглава Міненерго Галущенко залишатиметься під вартою пожиттєво
16.02.2026 19:44
Сидел бы в Киеве никто не тронул бы,а бегство - признание вины и минусовой пиар шашлычнику,теперь миллионера будут доить и обезжиривать.
16.02.2026 19:46
"...невдача спіткала радянського спортсмена ..." - Ярослав Железняк "попав в десятку" про затриманого
16.02.2026 19:50
Ну так його випустять під заставу і він здимть за паспортом якогось Пупкіна.
16.02.2026 19:42
"Ну так його випустять під заставу і він здимть за паспортом якогось Пупкіна"
Еще вариант,что у мвс с его немалым бюджетом не окажется исправного браслета-это тоже их любима тема.
16.02.2026 21:27
Намив 112 лямів зелених - стахановець!
16.02.2026 19:42
... ЯК БЄНЯ?
бородата бабушка буде сидіте не пожиттєво, а поки гроші не закінчаться
кому він без грошей потрібен буде?
Питання, Ви справді думаєте, він не здасть ЗЕЛЕНСЬКОГО й ЙОГО КОМАНДУ , аби вічно жити живим у тюрязі?

А мені здається, просто случайнааа для НАБУ зі США послабили мотузку - щоб притиснути вовку ...

Й чомусь перемовини в Швейцарїї, куди вже банда ОПУ вирушила, й Галущенко мчав до Швейцарії...
як встигне, може і здасть.
але тут є проблемка - Зе здати можна лише раз, а Галущенків в ОПі - багато.

і якщо ще трохи "притиснути вовку", то вовка і сам випадково загубиться в одному зі своїх відряджень

щодо Швейцарії - це просто за звичкою... вже без спільників не може... ну як вони новий шлагбаум закрутять, а він не в долі?
Так, допоки не витягнуть з Галущенка ті $112 млн., - не випустять.
Хіба, що оте прикре САМОГУБСТВО галущенка, врятує зеленського і міндіча з бандою, від законного Самосуду Українців над ними!!!
Прямо на потязі проривав би кордон.
Схавали шоу від потужного і радуються.
Ага, зі своїми лямами ще може пішки пішов би
То так було задумано, вже пора прийшла кимось пожертвувати, бо ситуація з телепортацією всяких міндічєй вже сприймається, як анекдот
Реальне шоу
Учора про скандал навколо Железняка новий пропагандон ЗЕМАРАФЕТУ -( ну тіпа Ісландія Іванова- Петрова, бувший мент-вбивця Золкін ....)

О диво!!! А сьогодні Железняк на Радіо Свобода розповідає про продовження МІНДІЧГЕЙТУ
передача йде прямо зараз
посилання нижче
Підозра НАБУ і Галущенко: хто стоїть за ексміністром? Новий поворот «Міндічгейту» | Свобода Live

прямо зараз
Сьогодні на Железняка Сирський дасть команду зібрати підписи в ЗСУ відкрти справу?
Фамілія некошерная, так би виїїав.
В мене питання -
який зв"язок нової імітації перемовин з Мединським у Швейцарії ,
спроба ПАБЄГА Галущенко до тієї ж Швейцарії,
нове увімкнення активності роботи НАБУ,
випуск Єдиного Марафону з Золкіним в обпльовуванні Желеєзняка учора ,
й Железняк на РС з натяками ПРОТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО у т ч у справі з Галущенко сьогодні ...

Це притиснення впритик на Зеленського здаватися забаганкам Кремля з Трампом... наступним тиск буде через взяття АЛІ-БАБИ?
Яка ще спроба пабєга? В нього були підстави для законного перетину.
Зробили шоу для любителів кварталу, бачу людям добре зайшло.
та ні це вистава для женеви з мединським
Військовозобов'язаний Галущенко, ніяких підстав з міндічем та подєльніками у кримінальній справі «кабмідічгейту», не мають на перетин КОРДОНУ!!
От просто цікаво: чи відчуває він себе "використаним презервативом"? Чи може ще сподівається на "руку допомоги" від дєрьмака?
BBC

За даними слідства, в лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) учасники злочинної організації "Мідас" зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій".

Серед "інвесторів", як встановили слідчі, була і родина Галущенка. Щоб приховати участь міністра, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили ексдружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Купуючи акції фонду, ці компанії стали його "інвесторами".

Співпрацюючи з органами з інших країн, НАБУ та САП виявили, що за час перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", від протиправної діяльності в енергетичному секторі злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою.

Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів, стверджують НАБУ та САП, витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках ексдружини.

Решту поклали на депозит, від якого родина міністра отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.
На початку грудня 2025 журналісти проєкту розслідувань "Схеми" розповіли, що 18-річний син Галущенка Максим вже четвертий рік поспіль вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи - College Alpin Beau Soleil у Швейцарії.

Це - міжнародний приватний коледж-пансіон для підлітків розташований у курортному містечку Віллар-сюр-Оллон. Навчальний заклад приймає дітей віком від 11 до 18 років і працює із вересня по червень. Контракт включає проживання, харчування та базове медичне страхування.

Вартість навчання разом із проживанням, як встановили журналісти "Схем", сягає до 200 тисяч доларів на рік, а загальна вартість навчання за 4 роки, за їх оцінками, могла скласти близько 700 тисяч доларів, або 26 мільйонів гривень, що, як підкреслюють автори розслідування, "у рази перевищує офіційні доходи та задекларовані заощадження родини Германа Галущенка".

Сам Галущенко, хоч і вказував Максима та інших своїх дітей у декларації, однак витрат на навчання сина за кордоном у цих документах не відображав.
Як проаналізували "Схеми", офіційних доходів вже колишньої дружини ексміністра "навряд би вистачило на оплату навчання сина".
Галущенко - лошара, кучеряві вискочили, а ґоя кинули під паравоз правосудя. Ще б ту шмиксу рижу заловили...
