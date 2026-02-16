Ексглава Міненерго Галущенко залишатиметься під вартою, - ВАКС
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив скаргу ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка на "незаконне затримання". Суд залишив його під вартою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Рішення ВАКС
Тепер фігурант операції "Мідас" чекатиме обрання запобіжного заходу.
Адвокат Галущенка заявив на суді, що нібито прикордонники з пункту пропуску подзвонили детективам НАБУ та повідомили, що Галущенко планує перетнути кордон. Тільки орієнтовно між 06:00 та 06:30 ексміністр висловив бажання покинути пункт пропуску й повернутися до Києва, на що прикордонники повідомили йому, що чекають "гостей", пише Центр протидії корупції.
Вже о 9 ранку прибули детективи НАБУ. Сам Галущенко був доставлений до Києва близько 19:00 15 лютого.
У вівторок, 17 лютого, Галущенку обиратимуть запобіжний захід. Обвинувачення проситиме тримання під вартою.
Підозра Герману Галущенку — що відомо
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Еще вариант,что у мвс с его немалым бюджетом не окажется исправного браслета-это тоже их любима тема.
За даними слідства, в лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) учасники злочинної організації "Мідас" зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій".
Серед "інвесторів", як встановили слідчі, була і родина Галущенка. Щоб приховати участь міністра, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили ексдружину та чотирьох дітей високопосадовця.
Купуючи акції фонду, ці компанії стали його "інвесторами".
Співпрацюючи з органами з інших країн, НАБУ та САП виявили, що за час перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", від протиправної діяльності в енергетичному секторі злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою.
Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.
Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.
Частину цих коштів, стверджують НАБУ та САП, витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках ексдружини.
Решту поклали на депозит, від якого родина міністра отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.
Це - міжнародний приватний коледж-пансіон для підлітків розташований у курортному містечку Віллар-сюр-Оллон. Навчальний заклад приймає дітей віком від 11 до 18 років і працює із вересня по червень. Контракт включає проживання, харчування та базове медичне страхування.
Вартість навчання разом із проживанням, як встановили журналісти "Схем", сягає до 200 тисяч доларів на рік, а загальна вартість навчання за 4 роки, за їх оцінками, могла скласти близько 700 тисяч доларів, або 26 мільйонів гривень, що, як підкреслюють автори розслідування, "у рази перевищує офіційні доходи та задекларовані заощадження родини Германа Галущенка".
Сам Галущенко, хоч і вказував Максима та інших своїх дітей у декларації, однак витрат на навчання сина за кордоном у цих документах не відображав.
Як проаналізували "Схеми", офіційних доходів вже колишньої дружини ексміністра "навряд би вистачило на оплату навчання сина".