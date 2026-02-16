Новини Міндічгейт Галущенка затримали на кордоні
2 077 26

Галущенко оскаржує у ВАКС своє затримання НАБУ: "Якби хотів втекти, я б втік"

Герман Галущенко у ВАКС 16 лютого

16 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглядає клопотання про визнання затримання ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка незаконним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Виправдання Галущенка

Відповідаючи на запитання журналістів, Галущенко заявив, що не мав ніяких підозр у момент, коли планував поїздку за кордон. Мета його виїзду — зустріч з дітьми, які довгий час проживають за кордоном.

"Послухайте, ми усі бачимо новини, що хтось виїхав нелегально за кордон чи когось спіймали при спробах. Ви правда думаєте, що якби я хотів тікати, я сів би в потяг зі своїм паспортом? Якби я хотів втекти, я б втік. Але точно не в такий спосіб", — сказав він.

Галущенко називає своє затримання "частиною політичного тиску", але хто саме є замовником, відповідати не готовий.

За його словами, він не переховувався від слідства і не розуміє, що мав зробити, щоб уникнути арешту на кордоні. Ексчиновник також відкидає звинувачення з боку НАБУ і САП.

Підозра Герману Галущенку — що відомо

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Топ коментарі
+9
Для встречи детишки могли и сами приехать на родину к папочке чинушке,а заявление "хотел бы свалить,свалил" следует рассматривать как членство в опасной,действующей преступной организации,т к. организовывать побеги может только группа лиц с опытом незаконной деятельности про которую ему известно.
16.02.2026 19:29 Відповісти
+9
І, якби хотів , за підробленими документами виїхав би.
Хто це?
Це наші міністри, які, мов би, - кращі з найкращих, взірець для простолюдинів.....
Це наша верхівка - перетинає кордони за підробленими документами.
Міністри злочинності, брехні і шахрайства. Аа , ну і мародерства теж.
16.02.2026 19:43 Відповісти
+6
Лучше б ты денег ******** не хотел...
16.02.2026 19:26 Відповісти
Lучше б ты денег ******** не хотел...
16.02.2026 19:26 Відповісти
143 млн дол - Ви серйозно ВІН КРАВ САМ СОБІ ПІД КРИШЕЮ САМОГО СЕБЕ У КАБМІНІ імені ВОВКИ?
16.02.2026 19:27 Відповісти
Ну не себе конечно. Так, прилипало немножко.
16.02.2026 19:28 Відповісти
Це означає ... Він себе засвітив тіпа імітацією втечі, щоб здати РОИГОЗЄмафію- УСЮ?
16.02.2026 19:26 Відповісти
ну шо ж... Не захотів, то значить будеш сидіти за "благодійни фонди" для своїх діточок.
16.02.2026 19:27 Відповісти
Просто тобі падаль не пощастило. Будеш цапом відбувайлом але є шанс що тебе зелені гниди відмажуть.
16.02.2026 19:27 Відповісти
Тепер хотів би втекти, а не може)
16.02.2026 19:28 Відповісти
Я не втікти хотів з цієї країни. Я хотів з неї таємно виїхати. (с) Галущенко
16.02.2026 19:28 Відповісти
та приїдуть до нього діти,
треба ж батька хоч раз на довічному провідати...

ото і буде йому "зустріч"
16.02.2026 19:43 Відповісти
Никогда не приедут,Украина им противна,папаша постарался,они про это знают и поэтому имеют гражданства нормальных стран,а сидеть он не будет,подоят и отпустят.
16.02.2026 19:49 Відповісти
Вирішив скористатися безкоштовною послугою Укрзалізниці щоби діти не тратилися на поїздку. Дуже турботливий і практичний татусь.
16.02.2026 20:03 Відповісти
Знову Порошенко винуватий,тиск чинить?Всі ви ЗЕлені мерзотники,прокрались так,що за всі вкрадені гроші не одну бригаду переозброїти з нуля можн абуло б.
16.02.2026 19:35 Відповісти
А от цікаво - він справді СВОЇМ ДІТЯМ так круто навідмивав, й не буде давати показань на усю МАФІЮ ЗЕЛЕНСЬКОГО?
такі смішні дописувачі вище вірять в це?
16.02.2026 19:36 Відповісти
Вибачитись і поставити на посилене харчування - такі люди на вагу золота
16.02.2026 19:37 Відповісти
Коли міг - то не тікав.
Просто про.бав момент,сам на себе тепер нарікай.
16.02.2026 19:41 Відповісти
По-любому, просто денег пожалел!
16.02.2026 20:31 Відповісти
... все парєшають,
алєгтатаров і аалібаба вже отримали завдання.
16.02.2026 20:57 Відповісти
Дуже смішно зараз зелені намагаються всі розкрадання в енергетиці на Галущенка звалити. Ну вкрав собі трохи, щоб свій виводок в Швейцарії вивчити. А основне ж нагору носив - Зеєрмафродітам Хто призначив Галущенка за поданням Деркача міністром?
16.02.2026 21:17 Відповісти
Боневтік #2
16.02.2026 21:50 Відповісти
Боневстиг.
16.02.2026 23:42 Відповісти
Нє фартануло, нє Міндіч.
16.02.2026 23:39 Відповісти
Як би в 22 боневтік хотів би в текти то він був би вже не боневтіком
17.02.2026 01:26 Відповісти
 
 