Галущенко оскаржує у ВАКС своє затримання НАБУ: "Якби хотів втекти, я б втік"
16 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглядає клопотання про визнання затримання ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка незаконним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Виправдання Галущенка
Відповідаючи на запитання журналістів, Галущенко заявив, що не мав ніяких підозр у момент, коли планував поїздку за кордон. Мета його виїзду — зустріч з дітьми, які довгий час проживають за кордоном.
"Послухайте, ми усі бачимо новини, що хтось виїхав нелегально за кордон чи когось спіймали при спробах. Ви правда думаєте, що якби я хотів тікати, я сів би в потяг зі своїм паспортом? Якби я хотів втекти, я б втік. Але точно не в такий спосіб", — сказав він.
Галущенко називає своє затримання "частиною політичного тиску", але хто саме є замовником, відповідати не готовий.
За його словами, він не переховувався від слідства і не розуміє, що мав зробити, щоб уникнути арешту на кордоні. Ексчиновник також відкидає звинувачення з боку НАБУ і САП.
Підозра Герману Галущенку — що відомо
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
треба ж батька хоч раз на довічному провідати...
ото і буде йому "зустріч"
такі смішні дописувачі вище вірять в це?
Просто про.бав момент,сам на себе тепер нарікай.
Хто це?
Це наші міністри, які, мов би, - кращі з найкращих, взірець для простолюдинів.....
Це наша верхівка - перетинає кордони за підробленими документами.
Міністри злочинності, брехні і шахрайства. Аа , ну і мародерства теж.
алєгтатаров і аалібаба вже отримали завдання.
Дуже смішно зараз зелені намагаються всі розкрадання в енергетиці на Галущенка звалити. Ну вкрав собі трохи, щоб свій виводок в Швейцарії вивчити. А основне ж нагору носив - Зеєрмафродітам Хто призначив Галущенка за поданням Деркача міністром?