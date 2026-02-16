Галущенко оскаржує у ВАКС своє затримання НАБУ: "Якби хотів втекти, я б втік"

16 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглядає клопотання про визнання затримання ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка незаконним.

Виправдання Галущенка

Відповідаючи на запитання журналістів, Галущенко заявив, що не мав ніяких підозр у момент, коли планував поїздку за кордон. Мета його виїзду — зустріч з дітьми, які довгий час проживають за кордоном.

"Послухайте, ми усі бачимо новини, що хтось виїхав нелегально за кордон чи когось спіймали при спробах. Ви правда думаєте, що якби я хотів тікати, я сів би в потяг зі своїм паспортом? Якби я хотів втекти, я б втік. Але точно не в такий спосіб", — сказав він.

Галущенко називає своє затримання "частиною політичного тиску", але хто саме є замовником, відповідати не готовий.

За його словами, він не переховувався від слідства і не розуміє, що мав зробити, щоб уникнути арешту на кордоні. Ексчиновник також відкидає звинувачення з боку НАБУ і САП.

Підозра Герману Галущенку — що відомо

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

