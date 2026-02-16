Антикорсуд сьогодні розгляне скаргу на затримання ексміністра енергетики Галущенка

Антикорсуд призначив до розгляду скаргу щодо незаконного затримання ексміністра енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

До Вищого антикорупційного суду надійшла скарга сторони захисту щодо незаконного затримання колишнього Міністра енергетики України.

Коли розглянуть

Розгляд скарги призначено на 17:00, сьогодні, 16.02.2026, у приміщенні ВАКС за адресою: проспект Берестейський, 41.

Також читайте: Єврокомісія про затримання Галущенка: Антикорупційні органи України показують результати

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС визнав невинуватим ексзаступника голови Дніпропетровської ОВА Орлова у справі про $200 тис. хабаря

Міндічгейт