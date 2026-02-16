Новини Міндічгейт Галущенка затримали на кордоні
Антикорсуд сьогодні розгляне скаргу на затримання ексміністра енергетики Галущенка

Антикорсуд призначив до розгляду скаргу щодо незаконного затримання ексміністра енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

До Вищого антикорупційного суду надійшла скарга сторони захисту щодо незаконного затримання колишнього Міністра енергетики України.

Коли розглянуть

Розгляд скарги призначено на 17:00, сьогодні, 16.02.2026, у приміщенні ВАКС за адресою: проспект Берестейський, 41.

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Топ коментарі
16.02.2026 17:33 Відповісти
Воно, падло корупційне, ще й скарги подає!
16.02.2026 17:39 Відповісти
Завжди АКС дає заставу для "не ЗЄльоних" більшу у двічі -тричі за предя"влено сфальсифіковану суму ...
То Галущенку дадуть 226 млн дол застави ?
16.02.2026 17:12 Відповісти
16.02.2026 17:12 Відповісти
Ні, пані Наталі. ВАКС єдиний суд, який хоч якісь рішення приймає на користь України. Там немає донецьких вовків. 48 друзів вовка і портнова працюють в судах України. Просто ВАКС керується тими документами(інструментами), які дала держава через парламент - КПК імені корупціонера і ворога України портнова. У зеленого болота було 7 років відмінити той Кодекс, або внести поправки. Але їм це вигідно і вони цього не зробили.
16.02.2026 18:57 Відповісти
І почалася абра-кадабра 🤣🤣
16.02.2026 17:27 Відповісти
обберут как липку, все нажитое заберут и отпустят
16.02.2026 17:33 Відповісти
Не відпустять. ВАКС розглядає справи по кримінальних справах, які розслідували НАБУ і САП. І це сьогодні єдина структура, яка бореться з корупцією. Інші лягли під зелену банду і виконують його незаконні вказівки.
16.02.2026 18:58 Відповісти
16.02.2026 17:33 Відповісти
16.02.2026 17:39 Відповісти
Його ще з кордону не привезли, а скарга вже слухається...
16.02.2026 17:56 Відповісти
Онлайн буде трансляція? Попкорн заготовив...
16.02.2026 17:57 Відповісти
Як же ж воно, падло, прагне до вкрадених грошей прорватися.
16.02.2026 17:57 Відповісти
Відпустять за копійчину.
16.02.2026 18:14 Відповісти
Ветерана, який наче б то спалив машину "депутата", вбила поліція без суду і слідства.
А цього не можна було так?
16.02.2026 19:24 Відповісти
 
 