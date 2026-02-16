РУС
Антикорсуд сегодня рассмотрит жалобу на задержание экс-министра энергетики Галущенко

Антикорсуд назначил к рассмотрению жалобу о незаконном задержании экс-министра энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

В Высший антикоррупционный суд поступила жалоба стороны защиты о незаконном задержании бывшего министра энергетики Украины.

Когда рассмотрят

Рассмотрение жалобы назначено на 17:00, сегодня, 16.02.2026, в помещении ВАКС по адресу: проспект Брестский, 41.

Читайте также: Еврокомиссия о задержании Галущенко: Антикоррупционные органы Украины показывают результаты

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС признал невиновным экс-заместителя председателя Днепропетровской ОВА Орлова по делу о $200 тыс. взятки

Миндичгейт

+5
показать весь комментарий
16.02.2026 17:33 Ответить
+5
Воно, падло корупційне, ще й скарги подає!
І почалася абра-кадабра 🤣🤣
16.02.2026 17:39 Ответить
+3
Завжди АКС дає заставу для "не ЗЄльоних" більшу у двічі -тричі за предя"влено сфальсифіковану суму ...
То Галущенку дадуть 226 млн дол застави ?
16.02.2026 17:33
16.02.2026 17:12 Ответить
Завжди АКС дає заставу для "не ЗЄльоних" більшу у двічі -тричі за предя"влено сфальсифіковану суму ...
То Галущенку дадуть 226 млн дол застави ?
16.02.2026 17:12
16.02.2026 17:12 Ответить
Ні, пані Наталі. ВАКС єдиний суд, який хоч якісь рішення приймає на користь України. Там немає донецьких вовків. 48 друзів вовка і портнова працюють в судах України. Просто ВАКС керується тими документами(інструментами), які дала держава через парламент - КПК імені корупціонера і ворога України портнова. У зеленого болота було 7 років відмінити той Кодекс, або внести поправки. Але їм це вигідно і вони цього не зробили.
16.02.2026 18:57
16.02.2026 18:57 Ответить
І почалася абра-кадабра 🤣🤣
показать весь комментарий
16.02.2026 17:27
обберут как липку, все нажитое заберут и отпустят
показать весь комментарий
16.02.2026 17:33
Не відпустять. ВАКС розглядає справи по кримінальних справах, які розслідували НАБУ і САП. І це сьогодні єдина структура, яка бореться з корупцією. Інші лягли під зелену банду і виконують його незаконні вказівки.
показать весь комментарий
16.02.2026 18:58
показать весь комментарий
16.02.2026 17:33
Воно, падло корупційне, ще й скарги подає!
показать весь комментарий
16.02.2026 17:39
Його ще з кордону не привезли, а скарга вже слухається...
показать весь комментарий
16.02.2026 17:56
Онлайн буде трансляція? Попкорн заготовив...
показать весь комментарий
16.02.2026 17:57
Як же ж воно, падло, прагне до вкрадених грошей прорватися.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:57
Відпустять за копійчину.
Відпустять за копійчину.
16.02.2026 18:14
Ветерана, який наче б то спалив машину "депутата", вбила поліція без суду і слідства.
А цього не можна було так?
показать весь комментарий
16.02.2026 19:24
 
 