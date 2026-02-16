Антикорсуд сегодня рассмотрит жалобу на задержание экс-министра энергетики Галущенко

Антикорсуд назначил к рассмотрению жалобу о незаконном задержании экс-министра энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Высший антикоррупционный суд поступила жалоба стороны защиты о незаконном задержании бывшего министра энергетики Украины.

Когда рассмотрят

Рассмотрение жалобы назначено на 17:00, сегодня, 16.02.2026, в помещении ВАКС по адресу: проспект Брестский, 41.

Читайте также: Еврокомиссия о задержании Галущенко: Антикоррупционные органы Украины показывают результаты

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС признал невиновным экс-заместителя председателя Днепропетровской ОВА Орлова по делу о $200 тыс. взятки

Миндичгейт