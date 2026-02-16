Галущенко обжалует в ВАКС свое задержание НАБУ: "Если бы хотел сбежать, я бы сбежал"
16 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривает ходатайство о признании задержания экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко незаконным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Оправдание Галущенко
Отвечая на вопросы журналистов, Галущенко заявил, что не имел никаких подозрений в момент, когда планировал поездку за границу. Цель его выезда — встреча с детьми, которые долгое время проживают за границей.
"Послушайте, мы все видим новости, что кто-то уехал нелегально за границу или кого-то поймали при попытках. Вы правда думаете, что если бы я хотел бежать, я сел бы в поезд со своим паспортом? Если бы я хотел бежать, я бы бежал. Но точно не таким образом", — сказал он.
Галущенко называет свое задержание "частью политического давления", но кто именно является заказчиком, отвечать не готов.
По его словам, он не скрывался от следствия и не понимает, что должен был сделать, чтобы избежать ареста на границе. Экс-чиновник также отвергает обвинения со стороны НАБУ и САП.
Подозрение Герману Галущенко — что известно
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
треба ж батька хоч раз на довічному провідати...
ото і буде йому "зустріч"
такі смішні дописувачі вище вірять в це?
Просто про.бав момент,сам на себе тепер нарікай.
Хто це?
Це наші міністри, які, мов би, - кращі з найкращих, взірець для простолюдинів.....
Це наша верхівка - перетинає кордони за підробленими документами.
Міністри злочинності, брехні і шахрайства. Аа , ну і мародерства теж.
алєгтатаров і аалібаба вже отримали завдання.
https://x.com/RudijLis
Pandamonium @RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/2023446024313074035
Дуже смішно зараз зелені намагаються всі розкрадання в енергетиці на Галущенка звалити. Ну вкрав собі трохи, щоб свій виводок в Швейцарії вивчити. А основне ж нагору носив - Зеєрмафродітам Хто призначив Галущенка за поданням Деркача міністром?