Галущенко обжалует в ВАКС свое задержание НАБУ: "Если бы хотел сбежать, я бы сбежал"

16 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривает ходатайство о признании задержания экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко незаконным.

Оправдание Галущенко

Отвечая на вопросы журналистов, Галущенко заявил, что не имел никаких подозрений в момент, когда планировал поездку за границу. Цель его выезда — встреча с детьми, которые долгое время проживают за границей.

"Послушайте, мы все видим новости, что кто-то уехал нелегально за границу или кого-то поймали при попытках. Вы правда думаете, что если бы я хотел бежать, я сел бы в поезд со своим паспортом? Если бы я хотел бежать, я бы бежал. Но точно не таким образом", — сказал он.

Галущенко называет свое задержание "частью политического давления", но кто именно является заказчиком, отвечать не готов.

По его словам, он не скрывался от следствия и не понимает, что должен был сделать, чтобы избежать ареста на границе. Экс-чиновник также отвергает обвинения со стороны НАБУ и САП.

Подозрение Герману Галущенко — что известно

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

