РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8528 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт Галущенко задержали на границе
1 376 22

Галущенко обжалует в ВАКС свое задержание НАБУ: "Если бы хотел сбежать, я бы сбежал"

Герман Галущенко в ВАКС 16 февраля

16 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривает ходатайство о признании задержания экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко незаконным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Оправдание Галущенко

Отвечая на вопросы журналистов, Галущенко заявил, что не имел никаких подозрений в момент, когда планировал поездку за границу. Цель его выезда — встреча с детьми, которые долгое время проживают за границей.

"Послушайте, мы все видим новости, что кто-то уехал нелегально за границу или кого-то поймали при попытках. Вы правда думаете, что если бы я хотел бежать, я сел бы в поезд со своим паспортом? Если бы я хотел бежать, я бы бежал. Но точно не таким образом", — сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикорсуд сегодня рассмотрит жалобу на задержание экс-министра энергетики Галущенко

Галущенко называет свое задержание "частью политического давления", но кто именно является заказчиком, отвечать не готов.

По его словам, он не скрывался от следствия и не понимает, что должен был сделать, чтобы избежать ареста на границе. Экс-чиновник также отвергает обвинения со стороны НАБУ и САП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия о задержании Галущенко: Антикоррупционные органы Украины показывают результаты

Подозрение Герману Галущенко — что известно

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд, через который Галущенко отмывал средства, был создан еще в 2021 году, - Железняк

Автор: 

Галущенко Герман (78) Антикоррупционный суд (184) подозрение (191)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Для встречи детишки могли и сами приехать на родину к папочке чинушке,а заявление "хотел бы свалить,свалил" следует рассматривать как членство в опасной,действующей преступной организации,т к. организовывать побеги может только группа лиц с опытом незаконной деятельности про которую ему известно.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:29 Ответить
+5
І, якби хотів , за підробленими документами виїхав би.
Хто це?
Це наші міністри, які, мов би, - кращі з найкращих, взірець для простолюдинів.....
Це наша верхівка - перетинає кордони за підробленими документами.
Міністри злочинності, брехні і шахрайства. Аа , ну і мародерства теж.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:43 Ответить
+4
Лучше б ты денег ******** не хотел...
показать весь комментарий
16.02.2026 19:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лучше б ты денег ******** не хотел...
показать весь комментарий
16.02.2026 19:26 Ответить
143 млн дол - Ви серйозно ВІН КРАВ САМ СОБІ ПІД КРИШЕЮ САМОГО СЕБЕ У КАБМІНІ імені ВОВКИ?
показать весь комментарий
16.02.2026 19:27 Ответить
Ну не себе конечно. Так, прилипало немножко.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:28 Ответить
Це означає ... Він себе засвітив тіпа імітацією втечі, щоб здати РОИГОЗЄмафію- УСЮ?
показать весь комментарий
16.02.2026 19:26 Ответить
ну шо ж... Не захотів, то значить будеш сидіти за "благодійни фонди" для своїх діточок.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:27 Ответить
Просто тобі падаль не пощастило. Будеш цапом відбувайлом але є шанс що тебе зелені гниди відмажуть.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:27 Ответить
Тепер хотів би втекти, а не може)
показать весь комментарий
16.02.2026 19:28 Ответить
Я не втікти хотів з цієї країни. Я хотів з неї таємно виїхати. (с) Галущенко
показать весь комментарий
16.02.2026 19:28 Ответить
Для встречи детишки могли и сами приехать на родину к папочке чинушке,а заявление "хотел бы свалить,свалил" следует рассматривать как членство в опасной,действующей преступной организации,т к. организовывать побеги может только группа лиц с опытом незаконной деятельности про которую ему известно.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:29 Ответить
та приїдуть до нього діти,
треба ж батька хоч раз на довічному провідати...

ото і буде йому "зустріч"
показать весь комментарий
16.02.2026 19:43 Ответить
Никогда не приедут,Украина им противна,папаша постарался,они про это знают и поэтому имеют гражданства нормальных стран,а сидеть он не будет,подоят и отпустят.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:49 Ответить
Вирішив скористатися безкоштовною послугою Укрзалізниці щоби діти не тратилися на поїздку. Дуже турботливий і практичний татусь.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:03 Ответить
Знову Порошенко винуватий,тиск чинить?Всі ви ЗЕлені мерзотники,прокрались так,що за всі вкрадені гроші не одну бригаду переозброїти з нуля можн абуло б.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:35 Ответить
А от цікаво - він справді СВОЇМ ДІТЯМ так круто навідмивав, й не буде давати показань на усю МАФІЮ ЗЕЛЕНСЬКОГО?
такі смішні дописувачі вище вірять в це?
показать весь комментарий
16.02.2026 19:36 Ответить
Вибачитись і поставити на посилене харчування - такі люди на вагу золота
показать весь комментарий
16.02.2026 19:37 Ответить
Коли міг - то не тікав.
Просто про.бав момент,сам на себе тепер нарікай.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:41 Ответить
І, якби хотів , за підробленими документами виїхав би.
Хто це?
Це наші міністри, які, мов би, - кращі з найкращих, взірець для простолюдинів.....
Це наша верхівка - перетинає кордони за підробленими документами.
Міністри злочинності, брехні і шахрайства. Аа , ну і мародерства теж.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:43 Ответить
По-любому, просто денег пожалел!
показать весь комментарий
16.02.2026 20:31 Ответить
... все парєшають,
алєгтатаров і аалібаба вже отримали завдання.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:57 Ответить
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/2023446024313074035

Дуже смішно зараз зелені намагаються всі розкрадання в енергетиці на Галущенка звалити. Ну вкрав собі трохи, щоб свій виводок в Швейцарії вивчити. А основне ж нагору носив - Зеєрмафродітам Хто призначив Галущенка за поданням Деркача міністром?
показать весь комментарий
16.02.2026 21:17 Ответить
 
 