Міндіч крав з України гроші через офшори, пов’язані з РФ та російським агентом Омсоном, - НАБУ

Офшорну компанію, через яку легалізували понад $100 млн, очолював Айвар Омсон. Він має зв'язки із Росією.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк із посиланням на дані НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

У повідомленні НАБУ розповідалось, що $112 млн легалізували через офшорний інвестиційний фонд, який очолив громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс.

За словами Железняка, йдеться про Айвара Омсона.

"Ми давно його бачили по OSINTу групи компаній Міндіча - Цукерманів "Делфі". Але майже ніхто з співрозмовників не знав про його реальну роль. А він, по факту, один з головних організаторів саме відмивання сотні мільйонів доларів довгий час ... Його прізвище фігурує в десятках компаній, що ведуть до найгучніших прізвищ саме з країни агресора або їх інтересів в Україні. При тому, ви не знайдете жодної його фотографії", - зазначив нардеп.

Російський слід

"Омсон має давні та глибокі зв’язки з "російською мафією" та структурами Семена Могилевича: Омсон очолював офшор Elmstad Trading Ltd, який заснував російське ТОВ "Рінвей". Саме ця компанія володіла мережею "Арбат Престиж", що належала Могилевичу та стала причиною його затримання на росії.

Співвласниками структур, пов'язаних з Омсоном, виступали дружина Могилевича та Дмитра Фірташа", - пояснив Железняк.

Фірташ та "вишки Бойка"

"Разом з Фірташем вони були директорами в Simia Holdings Limited. Через пов'язаний з Омсоном латвійський банк Trasta Komercbanka виводилися кошти з афери "Вишки Бойка".

У документах Мін'юсту США компанії Омсона (Bromso Ltd, Global Energy) прямо названі активами Фірташа", - продовжив він.

Відмивання грошей Газпрому в Іспанії

"А памʼятаєте у 2015 був скандал з відмиванням грошей російської мафії в Іспанії. Там головний був партнер Газпрому Віктор Канайкін. І в обвинувальному акті суду Іспанії декілька разів згадується Айвар Омсон, як людина, яка організувала операції по відмиванню цих грошей у Каталонії", - зазначив парламентар.

Станом на 2015 рік саме Омсон був фактичним власником каналу "112" через ланцюжок сейшельських та кіпрських офшорів (AVRIL VENTURES LIMITED). Та і структури Омсона володіли цим активами, які пов'язують з оточенням Януковича, стверджує він.

Зв'язок із Міндічем

"Саме Айвар Омсон та Якоб Хармут були співвласниками компанії DELPHI WORLDWIDE LLP). "Делфі" - група компаній Цукерманів, а Якоб Хармут це довгий час віце-президент "Енергоатому", якого привів ще Шефір разом з….Галущенко у "Енергоатом")

Там же ви знайдете і інших відомих нам особистостей типу "Француза" Мужеля, голову ОПЗ Ковальского, групу компаній "Терра" (від банківської клічки Терразіні чоловіка сестри Міндіча) і самих Цукерманів)", - розповів він.

Також Железняк нагадав, що у розслідуванні про діаманти згадувалась британська компанія безпосередньо оформлена на Міндіча - Meylor Global LLP з адресою у Лондоні 393 Lordship Lane.

"Так ось, більшість компаній Айвара Омсона зареєстровані….за адресою в Лондоні 393 Lordship Lane. Це якщо що 2-х поверховий сарай) Тож, скоріш за все і реєстрував компанії Айвар йому", - додав Железняк.

Підозра Герману Галущенку

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

