Конгрес США: "Міндіч - партнер президента Зеленського, причетний до хабарництва на $100 млн". ДОКУМЕНТ

Про Міндіча згадали у звіті до Конгресу США: що відомо?

У звіті Мін'юсту до Конгресу США згадується про "Міндічгейт" в Україні.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У документі описується антикорупційна робота правоохоронних органів.

Зокрема там є згадка про корупцію в енергетиці та операцію "Мідас".

"10 листопада 2025 року НАБУ та САП викрили корупційну схему в "Енергоатомі", державній атомній енергетичній компанії України. Слідство стверджує, що колишні та нинішні українські посадовці допомогли привласнити щонайменше 100 мільйонів доларів у вигляді "відкатів" від підрядників.

"Енергоатом" виробляє приблизно половину електроенергії України та керує міжнародною допомогою, спрямованою на зміцнення української енергетичної інфраструктури проти російських повітряних атак, які спричиняють масові відключення світла", - йдеться там.

У документі згадується й Тімур Міндіч.

"Серед фігурантів розслідування "Енергоатома" є Тимур Міндіч, колишній бізнес-партнер президента Зеленського, колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, міністр енергетики та міністр юстиції. Пізніше Міндіч втік з країни, тоді як міністр юстиції, колишній міністр енергетики та голова Офісу Президента пішли у відставку", - зазначається у звіті.

Топ коментарі
+52
Зе привів своїх друзів мародерів, а так критикував Порошенка, аж з штанів випригував
20.02.2026 10:18 Відповісти
+44
А чому колишній?
20.02.2026 10:14 Відповісти
+28
Все зрозуміло, винен в всьому Порошенко і тому на нього наклали санкції.
20.02.2026 10:19 Відповісти
Так ото ж! Брешуть! 😉 (Сарказм, якщо щось)
20.02.2026 10:34 Відповісти
Діючий, із "шалаша в Разлівє".
20.02.2026 12:16 Відповісти
Шалаш у нього в Хайфе або в Тель-Авіві.
20.02.2026 12:21 Відповісти
Міндіч своєю смертю не помре . Таку вєртікаль поломав скатіна .
20.02.2026 10:17 Відповісти
Ну поки у нас президентом єврей і спільник міндіча життя міндічу в Ізраїлі гарантоване. Сподіваюсь "нашсуд" не якийсь там "монясадь" і колись вирок йому і цукєрману буде виконано.
20.02.2026 10:25 Відповісти
в тому то і справа що він не нам з вами схему зламали . Єрмака зняли , пох як , офіс , учасників , схеми , майно , гроші засвітили ? А тепер Зеленського кругом мордою тичать в це л@йно ... в звітах до Конгресу фігурує і не тільки в Омериці . Так що тахріхім йому одягнуть свої ж паддєльнічкі .
20.02.2026 10:33 Відповісти
туди ойму дорога
20.02.2026 17:47 Відповісти
На єдиного, превентивні !!! пожиттєві !!! як на найбільшого ворога Бубачки.
20.02.2026 11:23 Відповісти
Американці завжди були дуже лояльні до корумпованих президентів. Навіть складається враження що їм дуже зручно мати справу саме з корумпованими диктаторами які довго і нудно займають пости... Дійсно простіше мати справу з однією особою яка продавлює будь яке волюнтаристське рішення ніж з купою партійних лідерів, та опозиційних експертів. Ну от зараз американці прибрали Мадуро. І що вони роблять далі? Чекають на захоплення влади іншим диктатором якого зроблять "своїм сукіним сином"...
20.02.2026 10:20 Відповісти
Вони завжди були і продовжують бути паразитами. Так, їм дуже зручно, маючи компромат на цілком підконтрольних їм міні-диктаторів, ставити їм вигідні для себе умови.
Слід негайно скасувати грабіжницьку угоду про корисні копалини, яку банально нав'язали нашому "вошдю зеленого племені".
20.02.2026 10:25 Відповісти
Угоду підписали, а війну не закінчили і гарантій ніяких не дали!
20.02.2026 19:42 Відповісти
Цікаво, куди останні сім років дивилося НАЗК? Так само як і НАБУ та САП.
Це що, вчора почалося?
20.02.2026 10:22 Відповісти
А куди ж дивилися🤑🤑🤑🤑 разумков-стефанчук+зеленський та керовніки НБУ, ДБР, ФІНМОНІТОРИНГУ, Рахункової палати, КМУ з десятками співвиконавців-держсекретарів та їх заступниками(саме вони готують і сьогодні, оті дивні проекти Уряду)????
А всього і треба, для дієвого покарання за дії злочинців упродовж 5 років‼️‼️‼️, це задіяння 3 метрової вірьовки та автокрану, як це зробили в Сирії, після втечі башара асада до якунОвоща на московію!
20.02.2026 11:09 Відповісти
Я вже стомився кожен раз прописувати повний перелік цих шарашкіних контор...
20.02.2026 11:53 Відповісти
невжє не розуміетє, що там , скрізь зелені кроти , які і в " долі і в темі" , як казав їх гетьманцев
20.02.2026 11:45 Відповісти
а шо не так? все ще не колишній?
20.02.2026 10:29 Відповісти
Ішак та його злочинне угрупування під пильним оком ФБР. То ж, награбове та сховане є відомим та буде злито в публічний простір, щоб приперти до стіни ішака та його злодійську банду.
20.02.2026 10:31 Відповісти
Колишній бізнес-партнер, теперішній поплічник і майбутній співкамерник.
20.02.2026 10:35 Відповісти
20.02.2026 10:59 Відповісти
Порошенко, що ж ти тваріш?
20.02.2026 11:09 Відповісти
Риба гниє з голови, і ця голова вже як третій рік давно протухла.
20.02.2026 11:11 Відповісти
Вона тухлою у крісло влізла. Як можна було не почути той сморід? Обгортка красіва? Так і її не було, мурло пархате нахабне й тоді лізло з-під тієї обгортки.
20.02.2026 15:12 Відповісти
Технічна помилка. Слово "колишній" випадково в тексті. Редакція приносить вибачення.
20.02.2026 13:13 Відповісти
Колишніх падлюк не буває!
20.02.2026 14:02 Відповісти
"Не вкради у ближнього!" А у неближнього, українця, можна. Це не є гріхом.
20.02.2026 17:34 Відповісти
На часі не про вибори базікати, а уряд нац.єдності з профі компетентних патріотів формувати на період війни.
А після війни - вибори і суровий розбор польотів. А зараз злочинну діяльність присікати і викорчовувати, но не перегризати глотки і не рвати чуби друг другу на радість пу.
20.02.2026 19:12 Відповісти
Злочинна монобільшість не проголосує за таке!
20.02.2026 19:45 Відповісти
Миндич это Фунт. Он ИСПОЛНИТЕЛЬ , Беня Коломойский всё по этому поводу уже сказал.
20.02.2026 21:08 Відповісти
Це наскільки треба бути негідником щоб під час війни так обкрадати Україну як це робить зеленський і єрмак і вся зе шобла яку він привів обманом до влади. Слава ВСУ і Валерію Залужному!!!
20.02.2026 21:17 Відповісти
Ой , а Шмигаль і "стюардеса" нічого не знали ?
20.02.2026 21:45 Відповісти
Мародери.
20.02.2026 23:56 Відповісти
І що "нового" в цій новині ? Треба аби форум ще раз пообурювався, "ах, яка у нас корупція" ? Так вже давно всі все сказали. . . .
21.02.2026 00:35 Відповісти
Доки нарід буде лише спостерігати за злочинами зе шобли, доти вона буде грабувати Україну !
21.02.2026 04:40 Відповісти
Нарід в основному не проти і сам трохи відгризти
21.02.2026 10:06 Відповісти
Міндіч?
Та це гімно, що спалилося на крадіжці буржуйского бабла, тому за сраку і спіймали.
Стільки мародерять, шо на голову не налазить!!!!!!
Кожне падло в кріслі чиновника краде безбожно!!!!!!!!
З останнього:
Спробуйте оформити виплату по пораненню, по загибелі, по зникненому безвісті.
А там страшенні гроші.
21.02.2026 06:26 Відповісти
починаючи з 19 року в Україні була побудована організована злочинна групіровка в найближчому оточенні зельця . вони крали на будівництві доріг . на продуктах для зсу . на бракованих мінах . відкатували на укріпрайонах . обложили даниною ..енергоатом.. який дає 50% виробництва електроенергії . начальники вца областей крали гуманітарку вагонами . крали безбожно і безкарно . а коли відчули пацюки що до них підбираються набу і сап то зелена вигрібна яма разом з жулькою хотіли фактично знищити ці органи --- хто з наших громадян ще сумнівається що зельц не знав про корупцію найближчих друзів баканова . чернишова . міндіча . галущенка . єрмака . шефіра . трухіна і далі по списку ????? --- оце вам гражданє 73% наслідки вашого ..вибору .. в 19 році --- вас і нас тих хто за цих тварюк не голосував поімєлі ці істоти далі нікуди --- те що алібаба-єрмак не сидить **** це вже договорняк між набу і зеленим поцом бо якщо посадити алібабу то наступний буде зелений сонцесяйний . щоб хоч якось випустити пар почали обсирати залужного з тим контрнаступом . вчора на аналі масєйсучки ..тема.. якесь мурло 30 хвилин вішало лапшу що в провалі контрнаступу на півдні винен хтоб ви подумали БАЙДЕН --- пам.ятаєте дебати на стадіоні ..я ваш вирок.. то не ПЕТРУ було сказано то всім нам було сказано ---..НЕ ПИТАЙ ПО КОМУ ДЗВОНИТЬ ДЗВІН . ВІН ДЗВОНИТЬ ПО ТОБІ ..
21.02.2026 07:18 Відповісти
***** жаба гадюку.
21.02.2026 09:01 Відповісти
Міндіч - партнер президента Зеленського по розкраданню України...
21.02.2026 10:42 Відповісти

Миндич - близкий человек Зеленского, он же младший партнер Коломойского.
21.02.2026 11:39 Відповісти
После возвращения Коломойского из Израиля Тимур Миндич практически всегда был рядом с олигархом и регулярно попадал в объективы камер.

Коломойский спутника не сторонился и в интервью рассказывал, что именно Миндич познакомил его с Зеленским где-то в 2008 или 2009-м, а еще - заявил, что Миндич мог стать его зятем.

Но избранницей Миндича стала Екатерина Вербер, дочь фэшн-директора московского элитного универмага ЦУМ и совладелицы компании по продаже предметов лакшери-сегмента "Меркури" Аллы Вербер. Громкая свадьба была сыграна в 2010 году в Израиле.
21.02.2026 11:53 Відповісти
Среди друзей Вербер были ведущие политики России.

Свой свой 60-летний юбилей она отмечала в Барвихе в Luxury Village.

Поздравить именинницу тогда пришли ее друзья:

одна из идеологов войны России против Украины, соратница Путина и председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко,
Иосиф Кобзон, Татьяна Навка, Надежда Бабкина, Валерия и Иосиф Пригожин, Тина Канделаки, Игорь Крутой, Яна Рудковская и дургие.
21.02.2026 12:15 Відповісти
«Познакомил Зеленского с Коломойским».
СНБО ввел санкции против Тимура Миндича.

Чем он владеет, кроме 50% в «Квартале 95»

https://forbes.ua/company/100-mln-za-15-misyatsiv-nabu-bilshe-roku-stezhili-za-spivvlasnikom-kvartalu-95-timurom-mindichem-u-spravi-pro-mozhlivu-koruptsiyu-v-energoatomi-shcho-vstanovili-11112025-34013 НАБУ подозревает гражданина Израиля Тимура Миндича в руководстве бэк-офисом государственной компании «Энергоатом»,

https://forbes.ua/ru/company/poznayomiv-zelenskogo-z-kolomoyskim-rnbo-mozhe-vvesti-sanktsii-proti-timura-mindicha-chim-vin-volodie-krim-50-u-kvartali-95-13112025-34078
21.02.2026 11:59 Відповісти
 
 