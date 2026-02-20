Конгрес США: "Міндіч - партнер президента Зеленського, причетний до хабарництва на $100 млн". ДОКУМЕНТ

У звіті Мін'юсту до Конгресу США згадується про "Міндічгейт" в Україні.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

У документі описується антикорупційна робота правоохоронних органів.

Зокрема там є згадка про корупцію в енергетиці та операцію "Мідас".

Читайте також: Зеленський призначив нараду переговорної групи на 20 лютого

"10 листопада 2025 року НАБУ та САП викрили корупційну схему в "Енергоатомі", державній атомній енергетичній компанії України. Слідство стверджує, що колишні та нинішні українські посадовці допомогли привласнити щонайменше 100 мільйонів доларів у вигляді "відкатів" від підрядників.

"Енергоатом" виробляє приблизно половину електроенергії України та керує міжнародною допомогою, спрямованою на зміцнення української енергетичної інфраструктури проти російських повітряних атак, які спричиняють масові відключення світла", - йдеться там.

У документі згадується й Тімур Міндіч.

"Серед фігурантів розслідування "Енергоатома" є Тимур Міндіч, колишній бізнес-партнер президента Зеленського, колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, міністр енергетики та міністр юстиції. Пізніше Міндіч втік з країни, тоді як міністр юстиції, колишній міністр енергетики та голова Офісу Президента пішли у відставку", - зазначається у звіті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Орбан опублікував агітаційне відео із Зеленським: "Україна хоче хаосу в Угорщині". ВIДЕО

Міндічгейт

Також читайте: Міндіч крав з України гроші через офшори, пов’язані з РФ та російським агентом Омсоном, - НАБУ