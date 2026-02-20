Конгрес США: "Міндіч - партнер президента Зеленського, причетний до хабарництва на $100 млн". ДОКУМЕНТ
У звіті Мін'юсту до Конгресу США згадується про "Міндічгейт" в Україні.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У документі описується антикорупційна робота правоохоронних органів.
Зокрема там є згадка про корупцію в енергетиці та операцію "Мідас".
"10 листопада 2025 року НАБУ та САП викрили корупційну схему в "Енергоатомі", державній атомній енергетичній компанії України. Слідство стверджує, що колишні та нинішні українські посадовці допомогли привласнити щонайменше 100 мільйонів доларів у вигляді "відкатів" від підрядників.
"Енергоатом" виробляє приблизно половину електроенергії України та керує міжнародною допомогою, спрямованою на зміцнення української енергетичної інфраструктури проти російських повітряних атак, які спричиняють масові відключення світла", - йдеться там.
У документі згадується й Тімур Міндіч.
"Серед фігурантів розслідування "Енергоатома" є Тимур Міндіч, колишній бізнес-партнер президента Зеленського, колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, міністр енергетики та міністр юстиції. Пізніше Міндіч втік з країни, тоді як міністр юстиції, колишній міністр енергетики та голова Офісу Президента пішли у відставку", - зазначається у звіті.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Слід негайно скасувати грабіжницьку угоду про корисні копалини, яку банально нав'язали нашому "вошдю зеленого племені".
Це що, вчора почалося?
А всього і треба, для дієвого покарання за дії злочинців упродовж 5 років‼️‼️‼️, це задіяння 3 метрової вірьовки та автокрану, як це зробили в Сирії, після втечі башара асада до якунОвоща на московію!
А після війни - вибори і суровий розбор польотів. А зараз злочинну діяльність присікати і викорчовувати, но не перегризати глотки і не рвати чуби друг другу на радість пу.
Та це гімно, що спалилося на крадіжці буржуйского бабла, тому за сраку і спіймали.
Стільки мародерять, шо на голову не налазить!!!!!!
Кожне падло в кріслі чиновника краде безбожно!!!!!!!!
З останнього:
Спробуйте оформити виплату по пораненню, по загибелі, по зникненому безвісті.
А там страшенні гроші.
Миндич - близкий человек Зеленского, он же младший партнер Коломойского.
Коломойский спутника не сторонился и в интервью рассказывал, что именно Миндич познакомил его с Зеленским где-то в 2008 или 2009-м, а еще - заявил, что Миндич мог стать его зятем.
Но избранницей Миндича стала Екатерина Вербер, дочь фэшн-директора московского элитного универмага ЦУМ и совладелицы компании по продаже предметов лакшери-сегмента "Меркури" Аллы Вербер. Громкая свадьба была сыграна в 2010 году в Израиле.
Свой свой 60-летний юбилей она отмечала в Барвихе в Luxury Village.
Поздравить именинницу тогда пришли ее друзья:
одна из идеологов войны России против Украины, соратница Путина и председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко,
Иосиф Кобзон, Татьяна Навка, Надежда Бабкина, Валерия и Иосиф Пригожин, Тина Канделаки, Игорь Крутой, Яна Рудковская и дургие.
СНБО ввел санкции против Тимура Миндича.
Чем он владеет, кроме 50% в «Квартале 95»
https://forbes.ua/company/100-mln-za-15-misyatsiv-nabu-bilshe-roku-stezhili-za-spivvlasnikom-kvartalu-95-timurom-mindichem-u-spravi-pro-mozhlivu-koruptsiyu-v-energoatomi-shcho-vstanovili-11112025-34013 НАБУ подозревает гражданина Израиля Тимура Миндича в руководстве бэк-офисом государственной компании «Энергоатом»,
