Новости Сотрудничество КНДР и РФ
164 4

В России находятся 10 тысяч военных КНДР, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории России сейчас находятся около 10 тысяч северокорейских солдат.

Об этом он сказал в интервью Kyodo News, передает Цензор.НЕТ.

"10 тысяч северокорейских солдат сейчас находятся на территории России. Чрезвычайно опасно, что они получают знания о современной гибридной войне. Они учатся противодействовать ракетам, различным типам дронов, включая дроны на оптоволокне, от FPV до дальнобойных беспилотников", - отметил Зеленский.

Полученный опыт могут передать КНДР

По словам президента, военные КНДР проходят подготовку на территории РФ, учитывая, что Украина отвечает на российские атаки.

"Поэтому у них есть такая возможность. Что они сделают с этими знаниями? По крайней мере, они привезут этот опыт и знания домой, в Северную Корею", - подчеркнул глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (10536) КНДР (504) россия (22163)
«Ми обіцяли європейцям свободу. Було б гірше ніж безчесно не бачити, що вона у них є. Це може означати війну із росіянами, і що з того? У них (СРСР) немає ВПС, а запаси бензину і *********** вичерпуються. Я бачив їх жалюгідні каравани із припасами, вони складалися переважно із возів, що їх тягнули побиті старі шкапи і воли. Я скажу це - 3-тя армія самотужки із бо біса малими втратами могла би змести те, що лишилося від росіян за шість тижнів. Зафіксуйте ці слова. Ніколи не забувайте їх. Колись нам доведеться битися із ними, але тоді це забере шість років і коштуватиме нам шість мільйонів життів
американській генерал Джорж Паттен
показать весь комментарий
20.02.2026 13:09 Ответить
«Мені сумно від того, що побачив в Берліні. Ми знищили те, що могло бути хорошою расою і збираємося замінити їх монгольськими дикунами. І вся Європа стане комуністичною. Кажуть, в перший тиждень після падіння Берліну усіх жінок, які тікали - розстрілювали, а тих хто не тікав - гвалтували. Я міг заволодіти Берліном (раніше совє'тів), якби мені це дозволили».
показать весь комментарий
20.02.2026 13:10 Ответить
Можливо,коли б ці північні пропутінські метастази напали на південних корейців Світ би прокинувся...
показать весь комментарий
20.02.2026 13:13 Ответить
"світу" пох@й!
показать весь комментарий
20.02.2026 13:16 Ответить
 
 