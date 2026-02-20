В России находятся 10 тысяч военных КНДР, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории России сейчас находятся около 10 тысяч северокорейских солдат.
Об этом он сказал в интервью Kyodo News, передает Цензор.НЕТ.
"10 тысяч северокорейских солдат сейчас находятся на территории России. Чрезвычайно опасно, что они получают знания о современной гибридной войне. Они учатся противодействовать ракетам, различным типам дронов, включая дроны на оптоволокне, от FPV до дальнобойных беспилотников", - отметил Зеленский.
Полученный опыт могут передать КНДР
По словам президента, военные КНДР проходят подготовку на территории РФ, учитывая, что Украина отвечает на российские атаки.
"Поэтому у них есть такая возможность. Что они сделают с этими знаниями? По крайней мере, они привезут этот опыт и знания домой, в Северную Корею", - подчеркнул глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
американській генерал Джорж Паттен