Залужний хоче стати основним конкурентом Зеленського на виборах. Це огидно, - "слуга народу" Богуцька

Богуцька звинуватила Залужного в політичних амбіціях

Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька переконана, що інтерв’ю посла України у Британії та ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного для Associated Press є стартом його передвиборчої кампанії. 

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що заявила нардепка?

Богуцька вважає, що Залужний уже сформував команду і готується стати головним політичним конкурентом президента Володимира Зеленського на майбутніх виборах.

"Останнє інтерв'ю Валерія Федоровича - це про намір йти на вибори і стати головним конкурентом Зеленського. Хай він каже, що це не так і в нього нема політичних амбіцій... Але це так. І амбіції є і, думаю, вже є команда. Першим номером буде генерал Кривонос, який ненавидить Зеленського з Європи. Наєв, Забродський... Перша десятка - колишні військові... На скільки ж огидна вся ця історія. Не знаю, як він міг бути прозорливим залізним генералом, якщо кожен його крок з часу роботи послом в Британії - якісь суцільні м'ячи в свої ворота. В кращому випадку - штанга. ", - пише парламентарка.

Крім того, Богуцька розкритикувала прихильників Залужного.

"Як думаєте, щоб верещали порохоботи, якщо б Верховний Головнокомандувач замість того, щоб налагоджувати поставки зброї в Україну, замість принижень та вмовлянь наших "партнерів", під час війни писав би тритомник своїх згадок і поглядів? Або якщо б в цей час разом з важкою літературною працею захищав дисертацію в Підрахуя на тему філософії. Або зненацька оформив собі інвалідність. На всяк випадок. Уявить, що Зеленський під час кривавої війни з Московією каже, що російська воєнна школа - краща в Світі, а книжками Валерія Герасімова він захоплюється до сих пір. "Вау-вау-вау! Вчитися в академії при Генштабі РФ - мрія всього мого життя"! Його б розірвали на шматки. Ті самі "патріоти", які за все це обожнюють генерала Залужного. Так. За дисертацію в того, хто забезпечував "перемогу" Януковича. За недолугі самопіарні книжки. За незрозумілу інвалідність, за числені селфі з бог зна ким, томні фото з собачкою, в лосінах, чи в блискучих брюках-дудочках; в спортзалі... "Боротьба триває"... Тьфу! Різниця лише в прізвищі. Якщо це Зеленський - то це зрада. Залужний - перемога", - написала депутатка.

У цитатах орфографія та пунктуація нардепки збережені

  • Нагадаємо, що в інтерв’ю інформагенції Associated Press посол України у Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що утримуватиметься від публічних дискусій щодо своєї політичної кар'єри до завершення дії воєнного стану в країні.

Інтерв’ю Залужного для Associated Press

  • Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.
  • Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.

+91
Ліза, ти на себе в дзеркало дивилася? Оце дійсно огидно!
18.02.2026 22:32 Відповісти
+80
Вона прекрасна в своїй тупості!
18.02.2026 22:32 Відповісти
+57
Огидно - це твоя пика проти ночі
18.02.2026 22:33 Відповісти
хіба ж може хтось конкурувати х найпотужнішим чмом?
19.02.2026 09:53
19.02.2026 09:53 Відповісти
Дійсно огидно, огидна кожна думка цієї лишньохромосомої тварюки, яку вона відоигує зі своєї гнилої пащі!
19.02.2026 10:04
19.02.2026 10:04 Відповісти
зеленые мудни конкретные но если к власти придет военный то жизнь в Украине будет еще страшней
19.02.2026 10:23
19.02.2026 10:23 Відповісти
По цій зеленій тварюці теж питань багато. В 14 воно гастролювало по Криму-а потім різко випливло в Києві. Могли кацапи й вербонути, бо просто так за її гастролі з Криму не відпустили б. Біля потужного брехла до хєра фсбешних кротів....
19.02.2026 10:27
19.02.2026 10:27 Відповісти
Не вистачає Мар'яниної оскаженілості і ідіотського креативу Верещучки. Згуртуйтесь! Замутіть через ШІ триголового дракона і віщайте наперебій, що Залужний і Порох - це погано. Хоч прикольно буде, чи й цю обіцянку не в змозі виконати?
А так - бридкий курvячий триндьож.
19.02.2026 10:48
А так - бридкий курvячий триндьож.
19.02.2026 10:48 Відповісти
В споре муж спокойно говорит жене:
- Дорогая, здесь ты неправа.
- Ах, я неправа? Выходит, я вру, то есть брешу? Я что, по-твоему, собака? Мама, он меня ***** обозвал!
19.02.2026 11:05 Відповісти
Тупу шавку випустили верещати. Значить Залужний-наступний президент України.
19.02.2026 11:37
19.02.2026 11:37 Відповісти
Яка огидна і бридка ця ліза. ФУ.
19.02.2026 12:05 Відповісти
Огидно? Як там казав той, що ще президент - "Я ваш пріговор..."
19.02.2026 12:48
19.02.2026 12:48 Відповісти
Ні одній зеленій мерзоті не можна дати втікти з України.
19.02.2026 12:54
19.02.2026 12:54 Відповісти
"Зє-" = "За-"
Що, не зрозуміло?
19.02.2026 12:55 Відповісти
Хто бачив Лізу у захисній масці вже нічому не дивується
19.02.2026 13:03
19.02.2026 13:03 Відповісти
"Шлюха Зелена", одна штука, відзивається на погоняло "Лізька". Має буже довгий язик - запхає будь-куди, якщо добре заплатять...
19.02.2026 13:35
19.02.2026 13:35 Відповісти
Лиза права,упаси боже привести к власти этих людей войны ,которые сейчас сидят в засаде. Это будет хуже военной диктатуры. Были инвалиды прокуроры теперь инвалид ,ещё и презтдент
19.02.2026 14:19
19.02.2026 14:19 Відповісти
Валя, у тебе одна звивина з лізою на двох
19.02.2026 21:23
19.02.2026 21:23 Відповісти
Отже, якщо хтось інший, крім Зеленського хоче стати президентом - це огидно
19.02.2026 15:20
19.02.2026 15:20 Відповісти
Залужний - гідний конкурент..

ще не повилазили негідники..
шарій, абдристович...
та інші адепти рузьге міра..
19.02.2026 15:22 Відповісти
Вибори можливі тільки в мирний час. Вибори невигідні ні небритій зелені ні путлу, мрії про вибори то тільки мрії.
Вангую: закінчення війни не буде! Це не вигідно двом сторонам. Ну хіба що зелень підпише капітуляцію і путло залишить його губернатором Малоросії.
19.02.2026 15:40 Відповісти
ПС : Забув подякувати "мудрому наріду" і виборцям ЗЕ!
19.02.2026 15:42
19.02.2026 15:42 Відповісти
Богуцька розуміє, що за зміни влади на неї чекає біореактор.
19.02.2026 16:16
19.02.2026 16:16 Відповісти
кто снял с неё намордник?
19.02.2026 17:10 Відповісти
Мінет.
19.02.2026 19:23 Відповісти
Це мерзость
19.02.2026 17:56 Відповісти
Про ВСЄ рвутся к власті волає кожен диктатор або його шавки!
19.02.2026 22:45
19.02.2026 22:45 Відповісти
Я зневажаю Залужного так само як і Зєлєнского. Але Залужний українець, а Зєлєнскій єврей. Тому буду підтримувати Залужного. Бо для мене він свій. Коли я лаю Залужного і пхаю його пикою в ті косяки які за ним тягнуться ніхто не називаєє мене "ксєнофобом" та "антісємотім". І це тішить і вселяє надію на завтрашній день. Банда інородців мадам Багуцкой вже дістала тотальною корупцією! Хто така ця Багуцкая взагалі? Якась клімактерична падорва яка вилизує дупу єрмака і зєлєнского.
19.02.2026 22:55
19.02.2026 22:55 Відповісти
Це огидно бути такою *****
21.02.2026 11:34 Відповісти
