Залужний хоче стати основним конкурентом Зеленського на виборах. Це огидно, - "слуга народу" Богуцька
Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька переконана, що інтерв’ю посла України у Британії та ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного для Associated Press є стартом його передвиборчої кампанії.
Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що заявила нардепка?
Богуцька вважає, що Залужний уже сформував команду і готується стати головним політичним конкурентом президента Володимира Зеленського на майбутніх виборах.
"Останнє інтерв'ю Валерія Федоровича - це про намір йти на вибори і стати головним конкурентом Зеленського. Хай він каже, що це не так і в нього нема політичних амбіцій... Але це так. І амбіції є і, думаю, вже є команда. Першим номером буде генерал Кривонос, який ненавидить Зеленського з Європи. Наєв, Забродський... Перша десятка - колишні військові... На скільки ж огидна вся ця історія. Не знаю, як він міг бути прозорливим залізним генералом, якщо кожен його крок з часу роботи послом в Британії - якісь суцільні м'ячи в свої ворота. В кращому випадку - штанга. ", - пише парламентарка.
Крім того, Богуцька розкритикувала прихильників Залужного.
"Як думаєте, щоб верещали порохоботи, якщо б Верховний Головнокомандувач замість того, щоб налагоджувати поставки зброї в Україну, замість принижень та вмовлянь наших "партнерів", під час війни писав би тритомник своїх згадок і поглядів? Або якщо б в цей час разом з важкою літературною працею захищав дисертацію в Підрахуя на тему філософії. Або зненацька оформив собі інвалідність. На всяк випадок. Уявить, що Зеленський під час кривавої війни з Московією каже, що російська воєнна школа - краща в Світі, а книжками Валерія Герасімова він захоплюється до сих пір. "Вау-вау-вау! Вчитися в академії при Генштабі РФ - мрія всього мого життя"! Його б розірвали на шматки. Ті самі "патріоти", які за все це обожнюють генерала Залужного. Так. За дисертацію в того, хто забезпечував "перемогу" Януковича. За недолугі самопіарні книжки. За незрозумілу інвалідність, за числені селфі з бог зна ким, томні фото з собачкою, в лосінах, чи в блискучих брюках-дудочках; в спортзалі... "Боротьба триває"... Тьфу! Різниця лише в прізвищі. Якщо це Зеленський - то це зрада. Залужний - перемога", - написала депутатка.
У цитатах орфографія та пунктуація нардепки збережені
- Нагадаємо, що в інтерв’ю інформагенції Associated Press посол України у Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що утримуватиметься від публічних дискусій щодо своєї політичної кар'єри до завершення дії воєнного стану в країні.
Інтерв’ю Залужного для Associated Press
- Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.
- Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так - бридкий курvячий триндьож.
- Дорогая, здесь ты неправа.
- Ах, я неправа? Выходит, я вру, то есть брешу? Я что, по-твоему, собака? Мама, он меня ***** обозвал!
Що, не зрозуміло?
ще не повилазили негідники..
шарій, абдристович...
та інші адепти рузьге міра..
Вангую: закінчення війни не буде! Це не вигідно двом сторонам. Ну хіба що зелень підпише капітуляцію і путло залишить його губернатором Малоросії.