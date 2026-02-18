Залужний хоче стати основним конкурентом Зеленського на виборах. Це огидно, - "слуга народу" Богуцька

Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька переконана, що інтерв’ю посла України у Британії та ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного для Associated Press є стартом його передвиборчої кампанії.

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що заявила нардепка?

Богуцька вважає, що Залужний уже сформував команду і готується стати головним політичним конкурентом президента Володимира Зеленського на майбутніх виборах.

"Останнє інтерв'ю Валерія Федоровича - це про намір йти на вибори і стати головним конкурентом Зеленського. Хай він каже, що це не так і в нього нема політичних амбіцій... Але це так. І амбіції є і, думаю, вже є команда. Першим номером буде генерал Кривонос, який ненавидить Зеленського з Європи. Наєв, Забродський... Перша десятка - колишні військові... На скільки ж огидна вся ця історія. Не знаю, як він міг бути прозорливим залізним генералом, якщо кожен його крок з часу роботи послом в Британії - якісь суцільні м'ячи в свої ворота. В кращому випадку - штанга. ", - пише парламентарка.

Крім того, Богуцька розкритикувала прихильників Залужного.

"Як думаєте, щоб верещали порохоботи, якщо б Верховний Головнокомандувач замість того, щоб налагоджувати поставки зброї в Україну, замість принижень та вмовлянь наших "партнерів", під час війни писав би тритомник своїх згадок і поглядів? Або якщо б в цей час разом з важкою літературною працею захищав дисертацію в Підрахуя на тему філософії. Або зненацька оформив собі інвалідність. На всяк випадок. Уявить, що Зеленський під час кривавої війни з Московією каже, що російська воєнна школа - краща в Світі, а книжками Валерія Герасімова він захоплюється до сих пір. "Вау-вау-вау! Вчитися в академії при Генштабі РФ - мрія всього мого життя"! Його б розірвали на шматки. Ті самі "патріоти", які за все це обожнюють генерала Залужного. Так. За дисертацію в того, хто забезпечував "перемогу" Януковича. За недолугі самопіарні книжки. За незрозумілу інвалідність, за числені селфі з бог зна ким, томні фото з собачкою, в лосінах, чи в блискучих брюках-дудочках; в спортзалі... "Боротьба триває"... Тьфу! Різниця лише в прізвищі. Якщо це Зеленський - то це зрада. Залужний - перемога", - написала депутатка.

У цитатах орфографія та пунктуація нардепки збережені

Нагадаємо, що в інтерв’ю інформагенції Associated Press посол України у Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що утримуватиметься від публічних дискусій щодо своєї політичної кар'єри до завершення дії воєнного стану в країні.

Читайте також: Контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів, - Залужний

Інтерв’ю Залужного для Associated Press

Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.

Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.

Читайте також: Великі телеграм-канали проігнорували інтерв’ю Залужного про обшуки СБУ та розбіжності із Зеленським