Залужный хочет стать основным конкурентом Зеленского на выборах. Это отвратительно, - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая убеждена, что интервью посла Украины в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для Associated Press является стартом его предвыборной кампании.

Об этом она написала в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявила нардеп?

Богуцкая считает, что Залужный уже сформировал команду и готовится стать главным политическим конкурентом президента Владимира Зеленского на предстоящих выборах.

"Последнее интервью Валерия Федоровича - это о намерении идти на выборы и стать главным конкурентом Зеленского. Пусть он говорит, что это не так и у него нет политических амбиций... Но это так. И амбиции есть, и, думаю, уже есть команда. Первым номером будет генерал Кривонос, который ненавидит Зеленского из Европы. Наев, Забродский... Первая десятка - бывшие военные... Насколько же отвратительна вся эта история. Не знаю, как он мог быть прозорливым железным генералом, если каждый его шаг со времени работы послом в Британии - какие-то сплошные мячи в свои ворота. В лучшем случае - штанга", - пишет парламентарий.

Кроме того, Богуцкая раскритиковала сторонников Залужного.

"Как думаете, чтобы верещали порохоботы, если бы Верховный Главнокомандующий вместо того, чтобы налаживать поставки оружия в Украину, вместо унижений и уговоров наших "партнеров", во время войны писал бы трехтомник своих воспоминаний и взглядов? Или если бы в это время вместе с тяжелым литературным трудом защищал диссертацию в Подсчете на тему философии. Или неожиданно оформил себе инвалидность. На всякий случай. Представьте, что Зеленский во время кровавой войны с Московией говорит, что российская военная школа - лучшая в мире, а книгами Валерия Герасимова он восхищается до сих пор. "Вау-вау-вау! Учиться в академии при Генштабе РФ — мечта всей моей жизни"! Его бы разорвали на куски. Те самые "патриоты", которые за все это обожают генерала Залужного. Да. За диссертацию у того, кто обеспечивал "победу" Януковича. За нелепые саморекламные книги. За непонятную инвалидность, за многочисленные селфи с бог знает кем, томные фото с собачкой, в лосинах или в блестящих брюках-дудочках; в спортзале... "Борьба продолжается"... Тьфу! Разница только в фамилии. Если это Зеленский - то это предательство. Залужный - победа", - написала депутат.

В цитатах орфография и пунктуация нардепа сохранены.

Напомним, что в интервью информагентству Associated Press посол Украины в Великобритании и экс-глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что будет воздерживаться от публичных дискуссий о своей политической карьере до окончания действия военного положения в стране.

Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.

Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.

