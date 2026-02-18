Залужный хочет стать основным конкурентом Зеленского на выборах. Это отвратительно, - "слуга народа" Богуцкая
Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая убеждена, что интервью посла Украины в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для Associated Press является стартом его предвыборной кампании.
Об этом она написала в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Что заявила нардеп?
Богуцкая считает, что Залужный уже сформировал команду и готовится стать главным политическим конкурентом президента Владимира Зеленского на предстоящих выборах.
"Последнее интервью Валерия Федоровича - это о намерении идти на выборы и стать главным конкурентом Зеленского. Пусть он говорит, что это не так и у него нет политических амбиций... Но это так. И амбиции есть, и, думаю, уже есть команда. Первым номером будет генерал Кривонос, который ненавидит Зеленского из Европы. Наев, Забродский... Первая десятка - бывшие военные... Насколько же отвратительна вся эта история. Не знаю, как он мог быть прозорливым железным генералом, если каждый его шаг со времени работы послом в Британии - какие-то сплошные мячи в свои ворота. В лучшем случае - штанга", - пишет парламентарий.
Кроме того, Богуцкая раскритиковала сторонников Залужного.
"Как думаете, чтобы верещали порохоботы, если бы Верховный Главнокомандующий вместо того, чтобы налаживать поставки оружия в Украину, вместо унижений и уговоров наших "партнеров", во время войны писал бы трехтомник своих воспоминаний и взглядов? Или если бы в это время вместе с тяжелым литературным трудом защищал диссертацию в Подсчете на тему философии. Или неожиданно оформил себе инвалидность. На всякий случай. Представьте, что Зеленский во время кровавой войны с Московией говорит, что российская военная школа - лучшая в мире, а книгами Валерия Герасимова он восхищается до сих пор. "Вау-вау-вау! Учиться в академии при Генштабе РФ — мечта всей моей жизни"! Его бы разорвали на куски. Те самые "патриоты", которые за все это обожают генерала Залужного. Да. За диссертацию у того, кто обеспечивал "победу" Януковича. За нелепые саморекламные книги. За непонятную инвалидность, за многочисленные селфи с бог знает кем, томные фото с собачкой, в лосинах или в блестящих брюках-дудочках; в спортзале... "Борьба продолжается"... Тьфу! Разница только в фамилии. Если это Зеленский - то это предательство. Залужный - победа", - написала депутат.
В цитатах орфография и пунктуация нардепа сохранены.
- Напомним, что в интервью информагентству Associated Press посол Украины в Великобритании и экс-глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что будет воздерживаться от публичных дискуссий о своей политической карьере до окончания действия военного положения в стране.
Интервью Залужного для Associated Press
- Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.
- Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.
"У Зеленського на виборах будуть конкуренти??? ЦЕ ОГИДНО!!!"
(Ліза Богуцька)
хтото шото попутал мэни здаеця.
ЛИЗАнька - він вже ним є.
Він випередив Буратіну - тепер він його НЕ ЗНИЩИТЬ як свій нічний кошмар конкурента Пороха санкціями, вкидами у змі , або як Залужного колись намагався -дзвінком зі свого кабінету в бункер не наведе ракету рашки , до Лондана точно)) ...
Освіта
Єлізавета (Ліза) Богуцька закінчила Кримський медичний інститут, отримавши диплом лікаря-психіатра. Навчалася у клінічній ординатурі Кримського медичного інституту за спеціальністю «психіатрія».
- більше чим при Сталіні
- більше чим за Гітлера
- більше чим при будь-якому із царів чи імператриць включаючи Петра 1 чи Катерину 2
....... і ці виродки ще вякають щось
Книги за авторством Володимира Зеленського:
1. «Послання з України: Промови 2019-2022» (A Message from Ukraine)
2. Серія «Хроніка подій. Промови та звернення» (Видавництво «Фоліо»)
Книги, написані на замовлення Зеленського:
1. Ефект Зеленського» (The Zelensky Effect) - Ольга Онуч та Генрі Гейл.
2. VZ: Три роки війни» - Дмитро Биков. Аналіз ролі Зеленського як лідера у протистоянні архаїки та прогресу, видання 2025 року.
3. Бій за наше життя» (The Fight of Our Lives) - Юлія Мендель. Спогади колишньої прессекретарки про роботу з президентом до та під час війни.
4. «Зеленський: Надзвичайний український герой...» - Ендрю Л. Урбан та Кріс Маклеод. Один із перших великих профілів президента на міжнародній арені.
5. «Зеленський без гриму» - Сергій Руденко. Критичний погляд на політичну кар'єру до 2022 року.
А от замовляти восхваляння себе - це дійсно огидно. Огидніше за публічний ананізм.
Можливо, багато бачать в них самих себе, як би вони були при владі.
От тепер вам, ЗЕленим, точно *****.
Просто покищо вся ця Вовина ****** знаходиться на стадії заперечення.