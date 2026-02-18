РУС
Залужный хочет стать основным конкурентом Зеленского на выборах. Это отвратительно, - "слуга народа" Богуцкая

Богуцкая обвинила Залужного в политических амбициях

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая убеждена, что интервью посла Украины в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для Associated Press является стартом его предвыборной кампании. 

Об этом она написала в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявила нардеп?

Богуцкая считает, что Залужный уже сформировал команду и готовится стать главным политическим конкурентом президента Владимира Зеленского на предстоящих выборах.

"Последнее интервью Валерия Федоровича - это о намерении идти на выборы и стать главным конкурентом Зеленского. Пусть он говорит, что это не так и у него нет политических амбиций... Но это так. И амбиции есть, и, думаю, уже есть команда. Первым номером будет генерал Кривонос, который ненавидит Зеленского из Европы. Наев, Забродский... Первая десятка - бывшие военные... Насколько же отвратительна вся эта история. Не знаю, как он мог быть прозорливым железным генералом, если каждый его шаг со времени работы послом в Британии - какие-то сплошные мячи в свои ворота. В лучшем случае - штанга", - пишет парламентарий.

Кроме того, Богуцкая раскритиковала сторонников Залужного.

"Как думаете, чтобы верещали порохоботы, если бы Верховный Главнокомандующий вместо того, чтобы налаживать поставки оружия в Украину, вместо унижений и уговоров наших "партнеров", во время войны писал бы трехтомник своих воспоминаний и взглядов? Или если бы в это время вместе с тяжелым литературным трудом защищал диссертацию в Подсчете на тему философии. Или неожиданно оформил себе инвалидность. На всякий случай. Представьте, что Зеленский во время кровавой войны с Московией говорит, что российская военная школа - лучшая в мире, а книгами Валерия Герасимова он восхищается до сих пор. "Вау-вау-вау! Учиться в академии при Генштабе РФ — мечта всей моей жизни"! Его бы разорвали на куски. Те самые "патриоты", которые за все это обожают генерала Залужного. Да. За диссертацию у того, кто обеспечивал "победу" Януковича. За нелепые саморекламные книги. За непонятную инвалидность, за многочисленные селфи с бог знает кем, томные фото с собачкой, в лосинах или в блестящих брюках-дудочках; в спортзале... "Борьба продолжается"... Тьфу! Разница только в фамилии. Если это Зеленский - то это предательство. Залужный - победа", - написала депутат.

В цитатах орфография и пунктуация нардепа сохранены.

  • Напомним, что в интервью информагентству Associated Press посол Украины в Великобритании и экс-глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что будет воздерживаться от публичных дискуссий о своей политической карьере до окончания действия военного положения в стране.

Читайте также: Контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы, - Залужный

Интервью Залужного для Associated Press

  • Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.
  • Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.

Читайте также: Крупные телеграм-каналы проигнорировали интервью Залужного об обысках СБУ и разногласиях с Зеленским

Автор: 

выборы (1759) Зеленский Владимир (10506) Залужный Валерий (425) Богуцкая Лиза (20)
Вона прекрасна в своїй тупості!
18.02.2026 22:32 Ответить
Як завжди, у виконанні Богуцької - глибокий відсос з заглотом і нуль логіки.
18.02.2026 22:33 Ответить
Ліза, ти на себе в дзеркало дивилася? Оце дійсно огидно!
18.02.2026 22:32 Ответить
Вона прекрасна в своїй тупості!
18.02.2026 22:32 Ответить
Хоча не така вона вже і проста https://enigma.ua/amp/articles/ya_oven_po_goroskopu
18.02.2026 22:39 Ответить
"Так, відповідаючи на питання Балашова, Богуцька заявила, що не цікавиться тим звідки беруться гроші на проведення протестних акцій. Окрім того, коментуючи реакцію іноземних послів на спробу силою потрапити всередину Жовтневого палацу прихильників Саакашвілі, дизайнер, психолог і блогерка заявила, що дипломати не можуть робити такі заяви."
18.02.2026 22:45 Ответить
Ліза, ти на себе в дзеркало дивилася? Оце дійсно огидно!
показать весь комментарий
18.02.2026 22:32 Ответить
перекладаю на людську мову:

"У Зеленського на виборах будуть конкуренти??? ЦЕ ОГИДНО!!!"
(Ліза Богуцька)
18.02.2026 22:45 Ответить
Ну что же ты страшная такая? Ты такая страшная. Ты ненакрашенная страшная. И накрашенная.
18.02.2026 22:52 Ответить
Як завжди, у виконанні Богуцької - глибокий відсос з заглотом і нуль логіки.
18.02.2026 22:33 Ответить
вррде ж зеля на второй срок обещал не ходить.
хтото шото попутал мэни здаеця.
18.02.2026 22:33 Ответить
Огидно - це твоя пика проти ночі
18.02.2026 22:33 Ответить
Слухати огиду від зеленої огиди, дуже огидно для нормальної людини.
18.02.2026 22:34 Ответить
Дурдом таки плаче за нею.
ЛИЗАнька - він вже ним є.
Він випередив Буратіну - тепер він його НЕ ЗНИЩИТЬ як свій нічний кошмар конкурента Пороха санкціями, вкидами у змі , або як Залужного колись намагався -дзвінком зі свого кабінету в бункер не наведе ракету рашки , до Лондана точно)) ...
18.02.2026 22:35 Ответить
Вік: 59 років.російськомовна Блогерка .

Освіта

Єлізавета (Ліза) Богуцька закінчила Кримський медичний інститут, отримавши диплом лікаря-психіатра. Навчалася у клінічній ординатурі Кримського медичного інституту за спеціальністю «психіатрія».
18.02.2026 22:45 Ответить
Какая подлость!!! Всем кто перейдет дорогу бубочке - позор. И санкции. Хорошо бы еще и в тюрьму.
18.02.2026 22:35 Ответить
Якщо шашлики так засмерділи значить все так і було
18.02.2026 22:35 Ответить
Очката лицемірна єхидна!
18.02.2026 22:36 Ответить
Соснула чи ні ще?
18.02.2026 22:37 Ответить
постійно у безперервному процессі, рожу крокодилячу бачив ? а пасть - ото ж!!
18.02.2026 22:42 Ответить
У Зеленського звичайно були помилки. Ворог за три дні дійшов до Києва та Мелітополя, провальний контрнаступ у 2023. Але були у нього і успіхи - русня відкинута від столиці, Чернігова, Сум, блискавичне звільнення частини Харківщини та Херсона.
18.02.2026 22:37 Ответить
Яким боком Херпіду притулився до перелічених успіхів?
18.02.2026 22:43 Ответить
Не втик. Но миг...
18.02.2026 22:45 Ответить
Ну когда было молниеносное освобождение части харьковщины и Херсона то командовал войсками Залужный
18.02.2026 22:50 Ответить
Зе не очікував від Залужного такого одкровення
18.02.2026 22:38 Ответить
Йо@нута обявилася
18.02.2026 22:39 Ответить
Залужний наніс нищівного удару по потужності бєніної макаки. Медіа-пул екстренно кинувся захищати зрадника і мародера зеленського
18.02.2026 22:39 Ответить
Після інтерв'ю Залужного завошкались огидні зелені гниди!
18.02.2026 22:39 Ответить
Коза облізла! Де твій обкурений ішак і де шанована усім світом людина.
18.02.2026 22:40 Ответить
Ну по чесноку надо сказать что рейтинг зе в сша выше рейтинга трампа особенно среди демократов и их избирателей.Да и в Европе тоже в отличии от Украины😁
18.02.2026 22:52 Ответить
В одному я з нею згоден. Якщо Зеленський - це зрада. Залужний - перемога".
18.02.2026 22:41 Ответить
МІНУС 45% НАСЕЛЕННЯ ПРО ЛІДОРУ!!!

- більше чим при Сталіні
- більше чим за Гітлера
- більше чим при будь-якому із царів чи імператриць включаючи Петра 1 чи Катерину 2

....... і ці виродки ще вякають щось
18.02.2026 22:41 Ответить
Какие плаксивые! Ещё ничего не произошло, а уже вой... А гогда вас бить начнут, вот это вы визжать будете!
18.02.2026 22:42 Ответить
Як думаєте, щоб верещали порохоботи, якщо б Верховний Головнокомандувач замість того, щоб налагоджувати поставки зброї в Україну, замість принижень та вмовлянь наших "партнерів", під час війни писав би тритомник своїх згадок і поглядів?

Книги за авторством Володимира Зеленського:

1. «Послання з України: Промови 2019-2022» (A Message from Ukraine)
2. Серія «Хроніка подій. Промови та звернення» (Видавництво «Фоліо»)

Книги, написані на замовлення Зеленського:
1. Ефект Зеленського» (The Zelensky Effect) - Ольга Онуч та Генрі Гейл.
2. VZ: Три роки війни» - Дмитро Биков. Аналіз ролі Зеленського як лідера у протистоянні архаїки та прогресу, видання 2025 року.
3. Бій за наше життя» (The Fight of Our Lives) - Юлія Мендель. Спогади колишньої прессекретарки про роботу з президентом до та під час війни.
4. «Зеленський: Надзвичайний український герой...» - Ендрю Л. Урбан та Кріс Маклеод. Один із перших великих профілів президента на міжнародній арені.
5. «Зеленський без гриму» - Сергій Руденко. Критичний погляд на політичну кар'єру до 2022 року.

А от замовляти восхваляння себе - це дійсно огидно. Огидніше за публічний ананізм.
18.02.2026 22:42 Ответить
Коли отримував з рук торчка хєроя то щось не бачив я з його боку агресії , навпаки це були щирі обнімашки , трохи не поцьомались.Так що не придумуйте те чого не має , шило на мило .
18.02.2026 22:43 Ответить
Нехай будь хто, тільки не це брехливо- корупційне хамло/сцикло
18.02.2026 22:44 Ответить
Де б ця прастітутка була,разом з кварталом,якби не Залужний(Наєв,Шаптала і т.д.)??? Давно знав що серед слуг самі покидьки.
18.02.2026 22:44 Ответить
Огидно це коли Богуцька вважає що у неї розум...
18.02.2026 22:44 Ответить
«Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!»
18.02.2026 22:44 Ответить
Кривонос, Наев, Забродский - лучшей рекламы возможной политической силе трудно было даже придумать...
18.02.2026 22:44 Ответить
Проблеваться хочется. Нечего тут комментировать
18.02.2026 22:45 Ответить
Слава Богу дочекалися хоть щось від Залужного! Тепер можна спати спокійно)))
18.02.2026 22:45 Ответить
Нарід у нас любить кловунів і одержимих. Богуцька та безвугла вміють добре це робити.
Можливо, багато бачать в них самих себе, як би вони були при владі.
18.02.2026 22:49 Ответить
Якщо Шавка гавкає, не факт, що вона помре за хазяїна.)
18.02.2026 22:49 Ответить
Таке лайно , як богуцька , не тоне
18.02.2026 22:53 Ответить
Якщо коротко:
От тепер вам, ЗЕленим, точно *****.

Просто покищо вся ця Вовина ****** знаходиться на стадії заперечення.
18.02.2026 22:51 Ответить
Огидно те , що така дурепа , як Богуцька , являється депутатом ВР !!
18.02.2026 22:52 Ответить
Шо ЗЕ говно, Шо непридатний інвалід Залижний такеж говно... нам хочуть намалювати вибір, реально не даючи його...
18.02.2026 22:52 Ответить
 
 