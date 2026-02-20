РФ затягивает переговоры и не стремится к миру, - глава МИД Латвии Браже
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Россия сознательно затягивает мирные переговоры, не имеет политической воли для прекращения войны и не изменила своих стратегических целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.
"Поэтому формат переговоров с российской стороны зашел в тупик. Это нечестные переговоры", – заявила Браже.
И добавила, что в то же время технические переговоры, в которых участвуют руководители спецслужб, касаются мониторинга и подобных вопросов, если все же будет достигнуто прекращение огня.
"Но главное – политическая воля к прекращению войны – не видна", – подчеркнула министр.
Дискуссии по 20-му пакету санкций
Браже отметила, что 20-й пакет санкций изначально был очень жестким, но несколько стран пытаются его ослабить.
Она подчеркнула, что ведется работа над достижением соглашения по этому вопросу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за 800 років нічого іншого на цій планеті їх не цікавило