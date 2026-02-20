РФ затягивает переговоры и не стремится к миру, - глава МИД Латвии Браже

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Россия сознательно затягивает мирные переговоры, не имеет политической воли для прекращения войны и не изменила своих стратегических целей.

об этом сообщает Delfi.

"Поэтому формат переговоров с российской стороны зашел в тупик. Это нечестные переговоры", – заявила Браже.

И добавила, что в то же время технические переговоры, в которых участвуют руководители спецслужб, касаются мониторинга и подобных вопросов, если все же будет достигнуто прекращение огня.

"Но главное – политическая воля к прекращению войны – не видна", – подчеркнула министр.

Дискуссии по 20-му пакету санкций

Браже отметила, что 20-й пакет санкций изначально был очень жестким, но несколько стран пытаются его ослабить.

Она подчеркнула, что ведется работа над достижением соглашения по этому вопросу.

