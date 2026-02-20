РФ затягує переговори і не прагне миру, - глава МЗС Латвії Браже

Міністерка закордонних справ Латвія Байба Браже заявила, що Росія свідомо затягує мирні переговори, не має політичної волі для припинення війни та не змінила своїх стратегічних цілей.

"Тому формат переговорів з російської сторони застопорився. Це нечесні переговори", – заявила Браже.

Та додала, що водночас технічні переговори, в яких беруть участь керівники спецслужб, стосуються моніторингу та подібних питань, якщо все ж буде досягнуто припинення вогню.

"Але головне – політична воля до припинення війни – не помітна", – підкреслила міністр.

Дискусії щодо 20-го пакета санкцій

Браже зазначила, що 20-й пакет санкцій спочатку був дуже жорстким, але кілька країн намагаються його послабити.

Вона підкреслила, що ведеться робота над досягненням угоди з цього питання.

