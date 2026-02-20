Орбан заявил, что нормализация отношений с Украиной возможна только после войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что восстановление полноценных украинско-венгерских отношений возможно только после завершения войны.

Об этом он сказал после первого заседания "Совета мира" в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MTI.

Орбан оценил, что в настоящее время отношения между Украиной и Венгрией являются напряженными. По его словам, украинская сторона считает, что каждый, кто ее не поддерживает, является врагом.

В то же время он подчеркнул, что после окончания войны напряженность исчезнет и стороны смогут вернуться к нормальным отношениям.

"Как только война закончится, можно будет вернуться к нормальным мирным, дипломатическим, экономическим и другим отношениям. Итак, ключ ко всему, ключ к украинско-венгерским отношениям - это мир. Если будет мир, то украинско-венгерские отношения наладятся. А пока продолжается война, я не вижу шансов на налаживание отношений. Причина этого в том, что мы на стороне мира, а Украина хочет втянуть всех в войну", - заявил Орбан.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выпустил предвыборное видео, в котором критиковал президента Украины Владимира Зеленского и обвинил Украину во "вмешательстве в выборы".

