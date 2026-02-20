РУС
738 11

Орбан заявил, что нормализация отношений с Украиной возможна только после войны

Венгрия поддержит санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что восстановление полноценных украинско-венгерских отношений возможно только после завершения войны.

Об этом он сказал после первого заседания "Совета мира" в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MTI.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Орбан оценил, что в настоящее время отношения между Украиной и Венгрией являются напряженными. По его словам, украинская сторона считает, что каждый, кто ее не поддерживает, является врагом.

В то же время он подчеркнул, что после окончания войны напряженность исчезнет и стороны смогут вернуться к нормальным отношениям.

"Как только война закончится, можно будет вернуться к нормальным мирным, дипломатическим, экономическим и другим отношениям. Итак, ключ ко всему, ключ к украинско-венгерским отношениям - это мир. Если будет мир, то украинско-венгерские отношения наладятся. А пока продолжается война, я не вижу шансов на налаживание отношений. Причина этого в том, что мы на стороне мира, а Украина хочет втянуть всех в войну", - заявил Орбан.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выпустил предвыборное видео, в котором критиковал президента Украины Владимира Зеленского и обвинил Украину во "вмешательстве в выборы".

Венгрия (765) Орбан Виктор (440) война в Украине (7318)
Топ комментарии
+5
Значить, Україна заради Угощини зобов'язана перемогти у війні, а Тиса - на виборах.
20.02.2026 11:11 Ответить
+2
Орбан заявив, що нормалізація відносин з Україною можлива лише після війни ПІСЛЯ ТОГО.ЯК НА ВИБОРАХ МЕНІ.РАШИСТСЬКОМУ АГЕНТУ В ЄС І В НАТО ДАДУТЬ КОПНЯКА В С..АКУ..
20.02.2026 11:13 Ответить
+2
В травні вже буде нормалізація,вітьок. А ти **** ще гірко пожалкуєш. Разом зі своєю шльондрою сійяртою.
20.02.2026 11:14 Ответить
Який же він самовпевнений пітух! Подивимось, що буде через пару місяців після виборів.
20.02.2026 11:16 Ответить
А що,Орбан на 100 відсотків впевнений в перемозі на виборах ?
20.02.2026 11:20 Ответить
коли закінчиться війна тебе у владі вітя вже не буде
будеш у ростові з овочем напару згадувати за просраті палаци
20.02.2026 11:21 Ответить
Нормалізація буде коли орбан до кацапів втече зі своєю подругою сійярто
20.02.2026 11:29 Ответить
значно раніше. відразу після виборів. коли Вітька зі своїми ******** здрисне до Ростову
20.02.2026 11:34 Ответить
А у нас з Угорщиною війна?!
20.02.2026 11:36 Ответить
У вас с Венгрнией не война, но вы как бомж, который прилег под забор и срет, и требует.
20.02.2026 11:42 Ответить
на *** пошёл, попрошайка кацапская, кому ты всрался нормализировать с тобой
20.02.2026 11:43 Ответить
 
 