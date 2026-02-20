Орбан заявив, що нормалізація відносин з Україною можлива лише після війни
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що відновлення повноцінних українсько-угорських відносин можливе лише після завершення війни.
Про це він сказав після першого засідання "Ради миру" у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на MTI.
Орбан оцінив, що нині відносини між Україною та Угорщиною є напруженими. За його словами, українська сторона вважає, що кожен, хто її не підтримує, є ворогом.
Водночас він наголосив, що після закінчення війни напруження зникне й сторони зможуть повернутися до нормальних відносин.
"Як тільки війна закінчиться, можна буде повернутися до нормальних мирних, дипломатичних, економічних та інших відносин. Отже, ключ до всього, ключ до українсько-угорських відносин - це мир. Якщо буде мир, то українсько-угорські відносини налагодяться. А доки триває війна, я не бачу шансів на налагодження відносин. Причина цього в тому, що ми на боці миру, а Україна хоче втягнути всіх у війну", - заявив Орбан.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан випустив передвиборче відео, в якому критикував президента України Володимира Зеленського та звинуватив Україну у "втручанні у вибори".
будеш у ростові з овочем напару згадувати за просраті палаци
Як усунути недовіру України до країни, що фактично є союзником агресивної недодержави, яка безпричинно почала і продовжує жахливу війну на знищення українства, ще й ці посібники агресорів виставляють Україні дебільні, принаймні алогічні, ультиматуми?
Що, завтра, після виборів більшість угорців, що підтримували 20 років дружбу карликів (Орбана і Х-уйла), позбавлених найменшої емпатії до людства і людяності, стануть друзями України? Важко повірити.
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
- Ты бы лучше подождал здесь,- сказал Швейк Водичке у подъезда дома,- я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка.- Плохо, брат, ты мадьяров знаешь , сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну..."
Довелося у відряджені декілька раз пересікатись з мадярами в Кишкунлацхазе. Повністю згоден з сапером Водічкою.
Погіршення відбулось із-за примітивних особистих якостей найвеличнішого.
При Порошенку вони були то нормальні.