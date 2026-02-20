Орбан заявив, що нормалізація відносин з Україною можлива лише після війни

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що відновлення повноцінних українсько-угорських відносин можливе лише після завершення війни.

Про це він сказав після першого засідання "Ради миру" у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на MTI.

Орбан оцінив, що нині відносини між Україною та Угорщиною є напруженими. За його словами, українська сторона вважає, що кожен, хто її не підтримує, є ворогом.

Водночас він наголосив, що після закінчення війни напруження зникне й сторони зможуть повернутися до нормальних відносин.

"Як тільки війна закінчиться, можна буде повернутися до нормальних мирних, дипломатичних, економічних та інших відносин. Отже, ключ до всього, ключ до українсько-угорських відносин - це мир. Якщо буде мир, то українсько-угорські відносини налагодяться. А доки триває війна, я не бачу шансів на налагодження відносин. Причина цього в тому, що ми на боці миру, а Україна хоче втягнути всіх у війну", - заявив Орбан.

