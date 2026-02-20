Орбан заявив, що нормалізація відносин з Україною можлива лише після війни

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що відновлення повноцінних українсько-угорських відносин можливе лише після завершення війни.

Про це він сказав після першого засідання "Ради миру" у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на MTI.

Орбан оцінив, що нині відносини між Україною та Угорщиною є напруженими. За його словами, українська сторона вважає, що кожен, хто її не підтримує, є ворогом.

Водночас він наголосив, що після закінчення війни напруження зникне й сторони зможуть повернутися до нормальних відносин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про рішення Угорщини замовити нафту з РФ через Хорватію: "Це нагадує наркоманію"

"Як тільки війна закінчиться, можна буде повернутися до нормальних мирних, дипломатичних, економічних та інших відносин. Отже, ключ до всього, ключ до українсько-угорських відносин - це мир. Якщо буде мир, то українсько-угорські відносини налагодяться. А доки триває війна, я не бачу шансів на налагодження відносин. Причина цього в тому, що ми на боці миру, а Україна хоче втягнути всіх у війну", - заявив Орбан.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан випустив передвиборче відео, в якому критикував президента України Володимира Зеленського та звинуватив Україну у "втручанні у вибори".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина припиняє постачання дизеля до України через зупинку "Дружби", - Сійярто

Угорщина (2990) Орбан Віктор (942) війна в Україні (8402)
Значить, Україна заради Угощини зобов'язана перемогти у війні, а Тиса - на виборах.
Орбан заявив, що нормалізація відносин з Україною можлива лише після війни ПІСЛЯ ТОГО.ЯК НА ВИБОРАХ МЕНІ.РАШИСТСЬКОМУ АГЕНТУ В ЄС І В НАТО ДАДУТЬ КОПНЯКА В С..АКУ..
коли закінчиться війна тебе у владі вітя вже не буде
будеш у ростові з овочем напару згадувати за просраті палаци
В травні вже буде нормалізація,вітьок. А ти **** ще гірко пожалкуєш. Разом зі своєю шльондрою сійяртою.
показати весь коментар
20.02.2026 11:14 Відповісти
Який же він самовпевнений пітух! Подивимось, що буде через пару місяців після виборів.
показати весь коментар
20.02.2026 11:16 Відповісти
А що,Орбан на 100 відсотків впевнений в перемозі на виборах ?
показати весь коментар
20.02.2026 11:20 Відповісти
коли закінчиться війна тебе у владі вітя вже не буде
будеш у ростові з овочем напару згадувати за просраті палаци
показати весь коментар
20.02.2026 11:21 Відповісти
Нормалізація буде коли орбан до кацапів втече зі своєю подругою сійярто
показати весь коментар
20.02.2026 11:29 Відповісти
значно раніше. відразу після виборів. коли Вітька зі своїми ******** здрисне до Ростову
показати весь коментар
20.02.2026 11:34 Відповісти
А у нас з Угорщиною війна?!
показати весь коментар
20.02.2026 11:36 Відповісти
У вас с Венгрнией не война, но вы как бомж, который прилег под забор и срет, и требует.
показати весь коментар
20.02.2026 11:42 Відповісти
Льолік, а що в тебе з прапорцем?
показати весь коментар
20.02.2026 12:04 Відповісти
на *** пошёл, попрошайка кацапская, кому ты всрался нормализировать с тобой
показати весь коментар
20.02.2026 11:43 Відповісти
Навіть після відсторонення Орбана і його злодіїв-посіпак від влади, нормалізація відносин між угорцями і українцями станеться дуже нескоро.
Як усунути недовіру України до країни, що фактично є союзником агресивної недодержави, яка безпричинно почала і продовжує жахливу війну на знищення українства, ще й ці посібники агресорів виставляють Україні дебільні, принаймні алогічні, ультиматуми?
Що, завтра, після виборів більшість угорців, що підтримували 20 років дружбу карликів (Орбана і Х-уйла), позбавлених найменшої емпатії до людства і людяності, стануть друзями України? Важко повірити.
показати весь коментар
20.02.2026 11:59 Відповісти
Читаємо Гашека: "- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
- Ты бы лучше подождал здесь,- сказал Швейк Водичке у подъезда дома,- я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка.- Плохо, брат, ты мадьяров знаешь , сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну..."
Довелося у відряджені декілька раз пересікатись з мадярами в Кишкунлацхазе. Повністю згоден з сапером Водічкою.
показати весь коментар
20.02.2026 12:24 Відповісти
Тільки Гашек не по-москалячому писав.
показати весь коментар
20.02.2026 12:38 Відповісти
Будь інший на найвищій посаді,відносини навіть би не погіршились з Угорщиною.
Погіршення відбулось із-за примітивних особистих якостей найвеличнішого.
При Порошенку вони були то нормальні.
показати весь коментар
20.02.2026 12:05 Відповісти
Але ти в цьому не будеш приймати участь, бо тебе посадять!!!
показати весь коментар
20.02.2026 12:10 Відповісти
Або після виборів в Угорщині.
показати весь коментар
20.02.2026 12:26 Відповісти
Перефразую: Нормалізація відносин з Угорщиною можлива тільки після Орбана.
показати весь коментар
20.02.2026 12:38 Відповісти
Тільки після орбана...
показати весь коментар
20.02.2026 13:04 Відповісти
Не зрозумів на що ця жаба натякає? Україні треба буде воювати з мудярщиною заради покращення відносин?
показати весь коментар
20.02.2026 13:57 Відповісти
ОРбан відстає в рейтингах від партії Мадяра на 10%.
показати весь коментар
20.02.2026 14:47 Відповісти
літом Орбана вже не буде
показати весь коментар
20.02.2026 18:55 Відповісти
 
 